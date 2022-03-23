Взятий у полон "Азовом" кадировський окупант закликав до джихада проти Росії. ВIДЕО

Воїни полку "Азов" взяли у полон російського окупанта з Чечні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграмі "Азова"

"Полонений бійцями Азову кадировець, закликав земляків до джихаду відносно росії. Він нагадав, що українці допомагали в боротьбі за незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, наголосивши, що слід не воювати з Україною на боці кривавої росії, а навести лад у власній країні, борючись з кривавим путінсько-кадирівським режимом", - відзначається у повідомленні.