"Ну и запах тут, конечно!", - вбиті під час визволення села Мала Рогань російські окупанти. ВIДЕО 18+

Українські воїни визволили село Мала Рогань поблизу Харкова та знищили частину російських окупантів, що перебували у населеному пункті. Увага! Не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!

Тіла вбитих російських загарбників зафільмував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який був на місці подій через кілька годин після бою

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