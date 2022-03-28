"Ну и запах тут, конечно!", - вбиті під час визволення села Мала Рогань російські окупанти. ВIДЕО 18+
Українські воїни визволили село Мала Рогань поблизу Харкова та знищили частину російських окупантів, що перебували у населеному пункті. Увага! Не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!
Тіла вбитих російських загарбників зафільмував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який був на місці подій через кілька годин після бою
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