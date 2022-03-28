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"Ну и запах тут, конечно!", - вбиті під час визволення села Мала Рогань російські окупанти. ВIДЕО 18+

Українські воїни визволили село Мала Рогань поблизу Харкова та знищили частину російських окупантів, що перебували у населеному пункті. Увага! Не рекомендується для перегляду людям з нестійкою психікою!

Тіла вбитих російських загарбників зафільмував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який був на місці подій через кілька годин після бою

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок українського ПТРК "Стугна-П" знищує ворожий танк: "Красава! Сука! Умнічка!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Харківщина (6054) знищення (7235)


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Топ коментарі
+126
это не запах, это вонь парашного мира.
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28.03.2022 13:42
+112
ЯКРАЗ Треба Рекомендувати ВСІМ це дивитись---бо ЦЕ ВІйна а не компютерні ігри
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28.03.2022 13:42
+95
Красота то какая,! Лепота!
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28.03.2022 13:42
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Кажуть, що то слова Чінгізхана:" Труп ворога завжди гарно пахне".
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28.03.2022 21:22 Відповісти
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28.03.2022 21:54 Відповісти
откушали свинорылокозломордые ****** украинского вареньица...
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29.03.2022 07:43 Відповісти
Мали наказ СТОЯТИ на смерть ? За кого ? За батьків? За своїх дітей ? За свої оселі ? Так за кого ? За маленьке підле злюче ***** ? Воно коштує твоє життя, московіт? Себе не шкода, так пошкодуй свою матір, батька ! Дітей не залишай сирітами. Заради гебешного чмошника, який на тебе плюнув, і розтер, як колись цигарки він збирав у гарнізонному Домі офіцерів ГСВГ.
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30.03.2022 19:48 Відповісти
Apologies for not speaking Ukrainian or Russian, but if you speak English, can I ask if you recorded this video on Monday, and if you are aware that the place where you filmed the burned bodies in Mala Rohan is the same location where the video of prisoners being shot in the legs was recorded earlier? I tried to contact you via Facebook, but maybe you did not see my messages. This is my report on your video and the video of the alleged war crime: "https://theintercept.com/2022/03/31/ukrainian-journalist-finds-charred-remains-alleged-war-crime-filmed/ Ukrainian Journalist Finds Charred Remains Where Alleged War Crime Was Filmed ."
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02.04.2022 03:21 Відповісти
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