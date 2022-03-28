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Мешканці Енергодара вийшли на мітинг проти окупації та заспівали гімн України. ВIДЕО

28 березня, в понеділок, мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, люди вийшли, щоб вкотре показати: попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами.

Орлов уточнив, що на площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу.

Також читайте: Окупанти розганяють димовими шашками мирний мітинг у Херсоні. ВIДЕО

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его и разгонять не будут
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28.03.2022 14:18 Відповісти
verpiss dich arschgesicht.
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28.03.2022 14:26 Відповісти
Вчора було дивне повідомлення про те, що загарбники ніби покинули Енергодар... Якийсь чиновник з Енергодару...
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28.03.2022 14:27 Відповісти
То інше місто атомних енергетиків, Славутич, покинули.
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28.03.2022 15:21 Відповісти
 
 