Мешканці Енергодара вийшли на мітинг проти окупації та заспівали гімн України. ВIДЕО
28 березня, в понеділок, мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, люди вийшли, щоб вкотре показати: попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами.
Орлов уточнив, що на площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу.
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Сергей Свиридов #509485
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