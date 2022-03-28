"Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - російський полонений. ВIДЕО
Російський полонений розповів, що командир їхньої БТГ (батальйонна тактична група), виступаючи перед строєм, заявив, що підрозділ перебуває в Україні незаконно, а кожному з бійців порадив готувати собі мішок для трупів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це полонений розповів українським військовим на допиті.
"Командувач БТГ вишикував, виставив патрулі. Сказав, що ми неофіційно, що ми на території України і ще додав, щоб ми готували мішки для трупів. Для себе", - заявляє полонений на записі.
"Всі ох#їли", - сказав він про реакцію на слова командира.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+118 MAKAROV #508144
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+78 Сергей Свиридов #509485
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+62 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.03.2022 14:20
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126 бригада - це колишня 36 бригада берегової охорони ВМС ЗС України, смт Перевальне, окупована АР Крим
Командири - зрадники: Татарченко Ігор Віталійович, уродженець Вишгорода (в бігах, може з'явитися в цивільному у Києві), що вже поклав особовий склад під Бучею, а також капітан 1 рангу Завали Хата (хлопці називали його по іншому) та інші - і от за численні втрати власного особового складу недомірок вирішив їх найменувати почесно - 200-ю бригадою (Гвардійською)
Цікаво, яку наступну частину путін нагородить з огляду на те, яких оте формування зазнало непоправних втрат https://t.me/operativnoZSU/16052
ох*ели они.... а шо ждали??? шампанского и букетов ??? тупорылые твари...
Всі інші - в утиль.
перефразовуючи фразу "капітан знає все, але щурі знають більше"
можна сказати:
путя знає все, але сєнкін знає більше
https://lenta.ru/news/2021/05/14/graves/
Сырых!!, долбоёбы кацапские.
Полный приказ: " Готовить для себя мешки, упаковаться в них и застрелиться."
Нічого в руських свиней не змінилось. Як було за сраліна та конюха жукова так і залишилось.
Як завжди в руських свиней водиться "взять любой ценой к дню рождения сралина, членина куйла"