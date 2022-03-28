УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6362 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
41 198 71

"Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - російський полонений. ВIДЕО

Російський полонений розповів, що командир їхньої БТГ (батальйонна тактична група), виступаючи перед строєм, заявив, що підрозділ перебуває в Україні незаконно, а кожному з бійців порадив готувати собі мішок для трупів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це полонений розповів українським військовим на допиті.

"Командувач БТГ вишикував, виставив патрулі. Сказав, що ми неофіційно, що ми на території України і ще додав, щоб ми готували мішки для трупів. Для себе", - заявляє полонений на записі.

"Всі ох#їли", - сказав він про реакцію на слова командира.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ім'я?", - "Косик Сергей Сергеевич", - "Військове звання?", - "Подполковник", - військові показали збитий 24 березня російський СУ-35 та його пілота. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полонені (2263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+118
Правильный командир
показати весь коментар
28.03.2022 14:19
+78
настоящий батя
показати весь коментар
28.03.2022 14:21
+62
та вы там ох*евшие с рождения !!!
ох*ели они.... а шо ждали??? шампанского и букетов ??? тупорылые твари...
показати весь коментар
28.03.2022 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильный командир
показати весь коментар
28.03.2022 14:19 Відповісти
настоящий батя
показати весь коментар
28.03.2022 14:21 Відповісти
Семкин!!
показати весь коментар
28.03.2022 14:22 Відповісти
Соняшниковий!!!
показати весь коментар
28.03.2022 14:37 Відповісти
тільки накуя в Україну заходили, треба було на параші самоліквідуватися!
показати весь коментар
28.03.2022 14:28 Відповісти
кацап навіть здохнути не може, щоб нерви не потріпати всім навколо
показати весь коментар
29.03.2022 02:22 Відповісти
путін "за високий рівень професійності" перетворення особового складу 126-ї окремої бригади берегової оборони рф на 200-й вантаж присвоїв їй найменування гвардійської.

126 бригада - це колишня 36 бригада берегової охорони ВМС ЗС України, смт Перевальне, окупована АР Крим

Командири - зрадники: Татарченко Ігор Віталійович, уродженець Вишгорода (в бігах, може з'явитися в цивільному у Києві), що вже поклав особовий склад під Бучею, а також капітан 1 рангу Завали Хата (хлопці називали його по іншому) та інші - і от за численні втрати власного особового складу недомірок вирішив їх найменувати почесно - 200-ю бригадою (Гвардійською)

Цікаво, яку наступну частину путін нагородить з огляду на те, яких оте формування зазнало непоправних втрат https://t.me/operativnoZSU/16052
показати весь коментар
28.03.2022 14:34 Відповісти
Справжній комбат!
показати весь коментар
28.03.2022 14:40 Відповісти
у меня есть пара. упаковок. могу продать. дорого. агов москальня?
показати весь коментар
28.03.2022 14:49 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:08 Відповісти
Батяня-комбат
показати весь коментар
28.03.2022 16:21 Відповісти
та вы там ох*евшие с рождения !!!
ох*ели они.... а шо ждали??? шампанского и букетов ??? тупорылые твари...
показати весь коментар
28.03.2022 14:20 Відповісти
Так говно за собачкой убирают в специальные пакеты... Культура
показати весь коментар
28.03.2022 14:29 Відповісти
а за насіння в кармани, ***** подпокойнік сенькін, промовчав ))
показати весь коментар
28.03.2022 14:30 Відповісти
ну, такого командира ще можна в полон брати, най живе.
Всі інші - в утиль.
показати весь коментар
28.03.2022 14:21 Відповісти
То правильний підхід. Бо Епіцентр зараз не працює...
показати весь коментар
28.03.2022 14:21 Відповісти
Працює тсс....
показати весь коментар
28.03.2022 14:57 Відповісти
То дивлячись де. В моєму районі не працює. Бо обстріли постійно. Може у Льовові і працює...
показати весь коментар
28.03.2022 16:05 Відповісти
Хароший тамада, і конкурси цікаві.
показати весь коментар
28.03.2022 14:21 Відповісти
😂😂😂це просто супер
показати весь коментар
28.03.2022 14:22 Відповісти
Передбачливий командир, хазяйновитий
показати весь коментар
28.03.2022 14:25 Відповісти
Ага, вот как заботится о своих подчинённых...
показати весь коментар
28.03.2022 16:10 Відповісти
Правильний командир.
показати весь коментар
28.03.2022 14:25 Відповісти
Все правильно не валяться же просто так вдруг мухи облепят.
показати весь коментар
28.03.2022 14:26 Відповісти
Та дайте уже ему мешок и лопату.
показати весь коментар
28.03.2022 14:26 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 14:27 Відповісти
на генеральському потрібно літеру V..ір)
показати весь коментар
28.03.2022 15:05 Відповісти
і обценьки в карман. коли зуби заболять - стоматологія з самообслуговуванням.
показати весь коментар
28.03.2022 14:28 Відповісти
Комбат батяня, батяня комбат...
показати весь коментар
28.03.2022 14:28 Відповісти
Аж рило з подиву ************
показати весь коментар
28.03.2022 14:29 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 14:41 Відповісти
Дивно. Серед кацапів попався один розсудливий.
показати весь коментар
28.03.2022 14:29 Відповісти
класний демотиватор у війні підполковник СЄНКІН

перефразовуючи фразу "капітан знає все, але щурі знають більше"
можна сказати:

путя знає все, але сєнкін знає більше
показати весь коментар
28.03.2022 14:31 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 14:31 Відповісти
Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно.....
показати весь коментар
28.03.2022 14:37 Відповісти
и молода-а-а-я не узнает ка-а-а-кой у парня был конец
показати весь коментар
28.03.2022 14:41 Відповісти
Бюстик Путина
показати весь коментар
28.03.2022 15:03 Відповісти
конечно ******, даже мешки за свой счёт кек вторая армия мира, посмешище Родина всегда тебя бросит, сынок
показати весь коментар
28.03.2022 14:33 Відповісти
Самоупоковывающееся пушечное мясо. Прелестно.
показати весь коментар
28.03.2022 14:35 Відповісти
А вы думали что соревнования по рытью могил были просто так? Случайно совпало?
https://lenta.ru/news/2021/05/14/graves/
показати весь коментар
28.03.2022 14:37 Відповісти
Ти, це, такі посилання копіпасть. А то всяке г... тор запускати ...
показати весь коментар
28.03.2022 16:24 Відповісти
Екірпаж Т72Б3 запросто поміщається в 3-х літрову банку
показати весь коментар
28.03.2022 14:38 Відповісти
если банки брать, то сильно увеличивается себестоимость упаковки. К тому же внезапно обнаружился дефицит крышек и закаточных машинок.
показати весь коментар
28.03.2022 14:41 Відповісти
Та я свої кришки подарую, тільки б утилізація кацапів пришвидшилась!
показати весь коментар
28.03.2022 15:21 Відповісти
Раз подполковник семкин сказал - значит, готовьте. И семки в карман тоже не забудьте насыпать.
Сырых!!, долбоёбы кацапские.
показати весь коментар
28.03.2022 14:38 Відповісти
Камбатбатянябатянякамбат...
показати весь коментар
28.03.2022 14:39 Відповісти
Все правильно сказал. Командиру звездочку и новый мешок, без дырок.
показати весь коментар
28.03.2022 14:40 Відповісти
Рило у кацапа якесь стрьомне.
показати весь коментар
28.03.2022 14:43 Відповісти
Последствия перенесенного менингоэнцефалита с поражением черепномозговых нервов ,неужели контрактник или уже берут Усех ?
показати весь коментар
28.03.2022 18:13 Відповісти
нормальный подполковник всех в мешки и домой...
показати весь коментар
28.03.2022 14:47 Відповісти
Уже открытым текстом командиры говорят баранам, шо с ними будет, но они тупо идут на убой, кремлевский комунофашист создал многочисленную армию зомби, это говорящее мясо, его сырье.
показати весь коментар
28.03.2022 14:54 Відповісти
Ты мы тоже в ****, сынок...
показати весь коментар
28.03.2022 14:57 Відповісти
Прикиньте ситуацию на россии: вручают повестку, где указано явиться в военкомат со своим пакетом для себя, а танкистам - с подписанной баночкой.
показати весь коментар
28.03.2022 14:58 Відповісти
Спочатку їм треба була парадка, а тепер мішки для трупів. Вєрной дорогой ідьотє таваріщі
показати весь коментар
28.03.2022 14:58 Відповісти
После победы надо будет ознакомиться с кацапогэбэшной методикой по мутации массового сознания поголовья.
показати весь коментар
28.03.2022 14:59 Відповісти
Судя по его глазам - он или снайпер, или наводчик орудия.
показати весь коментар
28.03.2022 15:04 Відповісти
Это результат достижений росийской селекции. У них как раз безногие танкисты на подходе - экипаж значительно меньше места занимает, и за этот счёт в танке можно гальюн встроить.
показати весь коментар
28.03.2022 15:37 Відповісти
Подполковник не до конца отдал приказ.
Полный приказ: " Готовить для себя мешки, упаковаться в них и застрелиться."
показати весь коментар
28.03.2022 15:06 Відповісти
А когда приобретут мешки - дать команду всем упаковаться:
показати весь коментар
28.03.2022 15:09 Відповісти
У него один глаз смотрит вправо, а другой - вверх. Как он целится?
показати весь коментар
28.03.2022 15:28 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 15:31 Відповісти
Это последствия анестезии. Похоже, у него лекарственная блокада тройничного нерва с левой стороны (для нас с правой). Там виден край немаленького пластыря.
показати весь коментар
28.03.2022 15:46 Відповісти
Последствия перенесенного менингоэнцефалита
показати весь коментар
28.03.2022 18:17 Відповісти
Для розвитку енцефаліту має бути мозок. А у кацапів його немає.
показати весь коментар
28.03.2022 19:48 Відповісти
Зато чесно...
показати весь коментар
28.03.2022 15:43 Відповісти
Та все вони там розуміють, дурників тільки клеять для свого бидла кацапського і для Західу!
показати весь коментар
28.03.2022 16:33 Відповісти
почему ку него натовска форма или то рыбацкая...??в субботу видел шли типы на рыбалку так форма комуфло...кофты нгу..аж страшно))
показати весь коментар
28.03.2022 17:36 Відповісти
Мішок і швабру
показати весь коментар
28.03.2022 18:47 Відповісти
тепер в сухпай будуть класти чорний мішок, вітаю, вас чекає чорнобаївка!
показати весь коментар
28.03.2022 20:35 Відповісти
ДА ЗДАТЬСЯ В ПЛЕН ДЛЯ НИХ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ !!!
показати весь коментар
28.03.2022 22:40 Відповісти
комбат, говяня-комбат ти сотнями трупов нахерачил наград
Нічого в руських свиней не змінилось. Як було за сраліна та конюха жукова так і залишилось.
Як завжди в руських свиней водиться "взять любой ценой к дню рождения сралина, членина куйла"
показати весь коментар
29.03.2022 11:05 Відповісти
 
 