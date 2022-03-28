"Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - російський полонений. ВIДЕО

Російський полонений розповів, що командир їхньої БТГ (батальйонна тактична група), виступаючи перед строєм, заявив, що підрозділ перебуває в Україні незаконно, а кожному з бійців порадив готувати собі мішок для трупів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це полонений розповів українським військовим на допиті.

"Командувач БТГ вишикував, виставив патрулі. Сказав, що ми неофіційно, що ми на території України і ще додав, щоб ми готували мішки для трупів. Для себе", - заявляє полонений на записі.

"Всі ох#їли", - сказав він про реакцію на слова командира.

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