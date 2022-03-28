"Всех кинули, бл#дь! Сказали умирайте! Мы все в жопе!" - "мобілізовані" з ОРДЛО потрапили на Сумщину, звідки скаржаться на своє становище. ВIДЕО

Ворог продовжує "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях.

З метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років. До лав російської армії активно залучають студентів, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цьому відео чергове підтвердження, що "мобілізованих" використовують, як "гарматне м'ясо". Видані автомати навіть не стріляють.

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"Всех кинули, бл...дь! Сказали умирайте! Мы военнослужащие Донбасса, обычные роботяги, медики. Мы все в жопе!" - розповіли "мобілізовані" з ОРДЛО, які потрапили на Сумщину та звідти скаржаться на своє становище.