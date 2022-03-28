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"Всех кинули, бл#дь! Сказали умирайте! Мы все в жопе!" - "мобілізовані" з ОРДЛО потрапили на Сумщину, звідки скаржаться на своє становище. ВIДЕО

Ворог продовжує "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях.

З метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років. До лав російської армії активно залучають студентів, повідомляє Цензор.НЕТ.

На цьому відео чергове підтвердження, що "мобілізованих" використовують, як "гарматне м'ясо". Видані автомати навіть не стріляють.

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"Всех кинули, бл...дь! Сказали умирайте! Мы военнослужащие Донбасса, обычные роботяги, медики. Мы все в жопе!" - розповіли "мобілізовані" з ОРДЛО, які потрапили на Сумщину та звідти скаржаться на своє становище.

Автор: 

росія (65162) мобілізація (3054) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+76
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28.03.2022 15:11
+75
Они не с этого района?

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28.03.2022 15:08
+50
Ну епта, они хотели путина они его получили.
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28.03.2022 15:10
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Когда перебрасывались в Украину, наверняка мечтали о том, как будут мародерить и насиловать! Живыми не брать!!!
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28.03.2022 16:30 Відповісти
Ой, бідненькі.

Бачте, кинули їх не в малину, а в дупу (зі слів персонажа відео).
І не на танках села мародерити, а з автоматами проти Сумм (хоча там на деяких і бронік є).

А проти війни з Україною заперечень немає?

Най, їх одним залпом пожаліють, бо вони навіть куль не варті.
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28.03.2022 16:43 Відповісти
ТАк в чому проблемма - ЗДАВАЙТЕСЬ, !
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28.03.2022 16:44 Відповісти
як?
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28.03.2022 19:22 Відповісти
З піднятими руками!
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28.03.2022 21:01 Відповісти
їх свої ж завалять
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28.03.2022 21:23 Відповісти
Полный кузов мальчиков, кое-кто из них даже в трусиках...
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28.03.2022 16:45 Відповісти
Вот тут некоторые из кузова жалуются, что у них только автоматы, а их на "Грады" посылают... Это неправильно! Вы же не@******* народ Даунбасса!
Нахрена вам оружие?
Вы без оружия должны победить хунто-бендеро-хвашистов!
Или не...?
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28.03.2022 16:49 Відповісти
треба було подіставати з шахт танки бтр а ще сіялки і молотілки-а ти про автомати -_продалися путлеру-лягли під рашку-"получай ***** на чай" АМІНЬ
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30.03.2022 12:31 Відповісти
Так а чо ж пацани??? Русскій мір же, тіпа...Хавайте...
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28.03.2022 17:01 Відповісти
Якщо досі непокидали зброю,й нерозбіглися,підлягають знищенню,як вбивці крапка
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28.03.2022 17:05 Відповісти
Вариант перейти на сторону своей родины Украины, в голову не приходит.
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28.03.2022 17:07 Відповісти
Здохніть, паскуди! Зрадники Україні не потрібні! Ви нікому не потрібні!
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28.03.2022 17:13 Відповісти
по-перше - їх не кинули - їх завезли, інакше вони б пішки сюди йшли.
по-друге - а як з такими паскудами поступати, коли у оркостану нема нічого святого
по-третє - вічна мудрість - "що посієш - те пожнеш", але жати прийдеться значно більше, як садив...
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28.03.2022 17:47 Відповісти
"Ми абичниє...." Ні, придурки, ви не "абичниє", ви унікальниє довбойоби. Радійте, скоро з Бандерою зустрінетесь, ви ж так про це мріяли...
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28.03.2022 18:06 Відповісти
ЦЕ БІОСМІТТЯ БРАТИ В ПОЛОН-ЗЛОЧИН ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! ВСІ ПОМІТИЛИ,ЩО ЦІ СУКИ ВЗАГАЛІ НЕ ПРОТИ ВІЙНИ З УКРПЇНОЮ,П ЛИШЕ НИЮТЬ,ЩО НЄАБУЧЄНИ І ПОД СУМАМІ,А НЕ НА ДАМБАСЄ? СМЕРТЬ ЗРАДНИКАМ!
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28.03.2022 18:40 Відповісти
Баранам бараняча смерть! Кричіть роісія наш дом придурки,****** вам жилось виродки?
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28.03.2022 19:22 Відповісти
Я думаю що то добре.Воякі з них як с гімна куля.Чім більше ми їх утилізуємо,тім краще.Залишаться в ОРДЛО тільки самки.
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28.03.2022 20:32 Відповісти
барани дружно забекали і поїхали на війну
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28.03.2022 20:41 Відповісти
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