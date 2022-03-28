"Всех кинули, бл#дь! Сказали умирайте! Мы все в жопе!" - "мобілізовані" з ОРДЛО потрапили на Сумщину, звідки скаржаться на своє становище. ВIДЕО
Ворог продовжує "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях.
З метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" – з 55 до 65 років. До лав російської армії активно залучають студентів, повідомляє Цензор.НЕТ.
На цьому відео чергове підтвердження, що "мобілізованих" використовують, як "гарматне м'ясо". Видані автомати навіть не стріляють.
"Всех кинули, бл...дь! Сказали умирайте! Мы военнослужащие Донбасса, обычные роботяги, медики. Мы все в жопе!" - розповіли "мобілізовані" з ОРДЛО, які потрапили на Сумщину та звідти скаржаться на своє становище.
Топ коментарі
+76 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар28.03.2022 15:11
+75 Перехватчик
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+50 Flóki Vilgerðarson
показати весь коментар28.03.2022 15:10
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Бачте, кинули їх не в малину, а в дупу (зі слів персонажа відео).
І не на танках села мародерити, а з автоматами проти Сумм (хоча там на деяких і бронік є).
А проти війни з Україною заперечень немає?
Най, їх одним залпом пожаліють, бо вони навіть куль не варті.
Нахрена вам оружие?
Вы без оружия должны победить хунто-бендеро-хвашистов!
Или не...?
по-друге - а як з такими паскудами поступати, коли у оркостану нема нічого святого
по-третє - вічна мудрість - "що посієш - те пожнеш", але жати прийдеться значно більше, як садив...