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"Такою може стати Варшава, якщо не зупинити Путіна", - волонтери підготували ролик, в якому просять допомогти Україні зброєю. ВIДЕО

Волонтерська группа підготувала спеціальний ролик, в якому звертається до світової спільноти з проханням допомогти Україні зброє.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеоролику, опублікованому в соцмережах, змодельована атака російських військ на столицю Польші.

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Автор: 

армія рф (17373) Варшава (190)


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Топ коментарі
+37
На фіга наших друзів-поляків чіпати, вони й так допомагають.
Краще б зруйнований Будапешт намалювали.
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28.03.2022 18:27
+12
Щось мені підказує, що і нам похер на їх Будапешт.
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28.03.2022 18:38
+9
Щось мені підказує, що мадярам похер на свій Будапешт. Єто всє політика.
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28.03.2022 18:34
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На фіга наших друзів-поляків чіпати, вони й так допомагають.
Краще б зруйнований Будапешт намалювали.
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28.03.2022 18:27 Відповісти
Те що там написано польською, не значить, що зробили поляки. Вони не дурні.
Антон Геращенко опублікував.
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28.03.2022 18:40 Відповісти
Щось мені підказує, що мадярам похер на свій Будапешт. Єто всє політика.
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28.03.2022 18:34 Відповісти
Щось мені підказує, що і нам похер на їх Будапешт.
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28.03.2022 18:38 Відповісти
а началось с того что им похер на нас
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28.03.2022 18:42 Відповісти
Поляки дайте літаки, не треба на США тикати пальцем! просто віддайте ми захистимо і вас
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28.03.2022 18:39 Відповісти
Знайди Фейсбук та Твітер премьєр-міністра, та напиши йому. Ти думаєш, він Цензор читає?
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28.03.2022 18:56 Відповісти
https://24tv.ua/yiyi-navit-ne-zvilnili-dlya-chogo-naspravdi-zhurnalistku-plakatom_n1924610 https://24tv.ua/yiyi-navit-ne-zvilnili-dlya-chogo-naspravdi-zhurnalistku-plakatom_n1924610

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28.03.2022 18:50 Відповісти
Не думаю, що це добра ідея, навряд поляки зрозуміють такий натяк.
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28.03.2022 18:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EOUhxcGUNVs
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28.03.2022 18:59 Відповісти
Панин неожиданно
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5344701408914687&id=100001246425462
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28.03.2022 19:01 Відповісти
В НАТО должны понимать, что сейчас мордор не такой уж силен для противостояния с НАТО.
Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
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28.03.2022 21:14 Відповісти
 
 