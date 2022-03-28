"Такою може стати Варшава, якщо не зупинити Путіна", - волонтери підготували ролик, в якому просять допомогти Україні зброєю. ВIДЕО

Волонтерська группа підготувала спеціальний ролик, в якому звертається до світової спільноти з проханням допомогти Україні зброє.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеоролику, опублікованому в соцмережах, змодельована атака російських військ на столицю Польші.

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