"Такою може стати Варшава, якщо не зупинити Путіна", - волонтери підготували ролик, в якому просять допомогти Україні зброєю. ВIДЕО
Волонтерська группа підготувала спеціальний ролик, в якому звертається до світової спільноти з проханням допомогти Україні зброє.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеоролику, опублікованому в соцмережах, змодельована атака російських військ на столицю Польші.
Топ коментарі
+37 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар28.03.2022 18:27
+12 Achmet Denniz
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+9 Микола Папізже
показати весь коментар28.03.2022 18:34
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Краще б зруйнований Будапешт намалювали.
Антон Геращенко опублікував.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5344701408914687&id=100001246425462
Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.