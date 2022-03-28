"У нас очень много 200-х и 300-х. Мне чудом удалось выжить", - окупант після спроби атакувати ЗСУ біля Попасної. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому один з російських окупантів фіксує фрагменти своє служби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку на запису видно рух колони загарбників. Вірогідніше за все, події відбуваються біля Попасної. Потім окупант розповідає про бій і величезні втрати.
"Сподіваюсь, що це не останнє відео", - каже він у кінці запису.
Топ коментарі
+152 vadyan
показати весь коментар28.03.2022 21:32
+54 Павло ШОвте
показати весь коментар28.03.2022 21:41
+46 Qq Qqq #455433
показати весь коментар28.03.2022 21:33
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U.S. President Joe Biden: "Let there be no ***** that this war has already been a strategic failure for Russia already. But he, Putin, thought Ukrainians would roll over and not fight... Instead, Russian forces have met their match with brave and stiff Ukrainian resistance."
https://youtu.be/o5HDliD-OrM
https://youtu.be/M_dBn7P33JE
на километры наверное слышно))
Оптимист, однако. Я бы на его месте проявлял бы меньше энтузиазма, и меньше мечтал о практически несбыточном. ))
https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-18/pobediteli-varenya-video-kak-rossiyskie-okkupantyi-maroderstvuyut-v-domah-ukraintsev/262978
Меня коробит, что и украинские воины повторяют этот словесный понос бывшей совковой ЫМПЕРСКОЙ АРМИИ! Пора избавляться от этого гнили в речи, ибо СЛОВА на самом деле много значат (есть такое направление в психологии как НЛП)!