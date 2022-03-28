"У нас очень много 200-х и 300-х. Мне чудом удалось выжить", - окупант після спроби атакувати ЗСУ біля Попасної. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому один з російських окупантів фіксує фрагменти своє служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку на запису видно рух колони загарбників. Вірогідніше за все, події відбуваються біля Попасної. Потім окупант розповідає про бій і величезні втрати.

"Сподіваюсь, що це не останнє відео", - каже він у кінці запису.

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