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Новини Відео Війна
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"У нас очень много 200-х и 300-х. Мне чудом удалось выжить", - окупант після спроби атакувати ЗСУ біля Попасної. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому один з російських окупантів фіксує фрагменти своє служби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку на запису видно рух колони загарбників. Вірогідніше за все, події відбуваються біля Попасної. Потім окупант розповідає про бій і величезні втрати.

"Сподіваюсь, що це не останнє відео", - каже він у кінці запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ну и запах тут, конечно!", - вбиті під час визволення села Мала Рогань російські окупанти. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235)


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Топ коментарі
+152
Надеюсь это последнее видео
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28.03.2022 21:32
+54
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28.03.2022 21:41
+46
А я сподіваюсь що останнє для тебе і для всіх орків.
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28.03.2022 21:33
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Надеюсь это последнее видео
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28.03.2022 21:32 Відповісти
А похороны с баяном?
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28.03.2022 21:33 Відповісти
с балалайкой
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28.03.2022 21:37 Відповісти
в матрешке, с однополчанами
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28.03.2022 23:08 Відповісти
З балалайкою.
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28.03.2022 21:39 Відповісти
С игрой на лоШках)))))
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28.03.2022 21:42 Відповісти
Нет,ещё будет видосик где его закапывают
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28.03.2022 21:37 Відповісти
тікай посанчик, тікай. Який з тебе солдат, орда велика, є де сховатися від комісаріату).
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28.03.2022 22:05 Відповісти
то не пацанчик, то бохер-пропагандон, який на початку війни весело і з шиком збирався різати хохлів, але щось пішло не так.
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28.03.2022 22:18 Відповісти
Будут прикапывать такого же засранного, как и сейчас.
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29.03.2022 12:38 Відповісти
А я сподіваюсь що останнє для тебе і для всіх орків.
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28.03.2022 21:33 Відповісти
Надейся, ****!
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28.03.2022 21:33 Відповісти
Тебе мразь ещё не удалось спастись. Больше чуда не будет.
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28.03.2022 21:33 Відповісти
заработал деньжат ублюдок ...сдохните беZмоZглые твари !
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28.03.2022 21:34 Відповісти
"Надєйся - нє надєйся, но ап стіну всьо-такі убєйся."
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28.03.2022 21:34 Відповісти
Блогер хренов...
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28.03.2022 21:34 Відповісти
"Немає жодних сумнівів у тому, що ця війна вже стала стратегічним провалом для Росії. Путін вважав, що українці здадуться і не воюватимуть. Натомість російські війська зіткнулися з хоробрим та жорстким опором українців". - Президент США Джо Байден

U.S. President Joe Biden: "Let there be no ***** that this war has already been a strategic failure for Russia already. But he, Putin, thought Ukrainians would roll over and not fight... Instead, Russian forces have met their match with brave and stiff Ukrainian resistance."
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28.03.2022 21:34 Відповісти
Красиво, но лучше бы самолётами...
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28.03.2022 21:53 Відповісти
По Кремлю.
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28.03.2022 22:02 Відповісти
Как варенье?
https://youtu.be/o5HDliD-OrM
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28.03.2022 21:35 Відповісти
похож..он???
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28.03.2022 21:47 Відповісти
Здесь говорят что он
https://youtu.be/M_dBn7P33JE
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28.03.2022 21:56 Відповісти
Пожрать украинского варенья и подохнуть - мечта любого кацапа.
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28.03.2022 23:04 Відповісти
ТЕЖ ЙОГО ВПІЗНАВ
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28.03.2022 22:24 Відповісти
не пошло на пользу. Обычно от такого варенья умирают.
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28.03.2022 22:31 Відповісти
Це воно зі своєї майбутньої могили вєщаєт? Там тебе, підор, ЗСУ і відспівають.
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28.03.2022 21:37 Відповісти
На старенькому брухті їхали все іржаве
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28.03.2022 21:37 Відповісти
тарахтит техника
на километры наверное слышно))
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28.03.2022 21:37 Відповісти
поджареный петух. будешь жрать **** свои рубли.
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28.03.2022 21:38 Відповісти
что-то ватнички уже не особо радостно передвигаются на своих тазиках прошлого столетия .
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28.03.2022 21:39 Відповісти
Здесь урод не прав:очень мало 200-х,ну Очень мало ! пока что
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28.03.2022 21:39 Відповісти
Сподіваюсь, кацапи подохнуть усі страшною смертю!
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28.03.2022 21:39 Відповісти
Це той блохєр, що варення жер в нашій квартирі. Пам'ятаєте відео з орком в перуці?
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28.03.2022 21:40 Відповісти
да пожалуй похож
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28.03.2022 22:02 Відповісти
это он. Везучий. Долго ездит, ****.
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28.03.2022 22:32 Відповісти
тем кто только пикнет что жалко мальчика - покажите разбомбленный Марик и убитых детей Украины...
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28.03.2022 21:40 Відповісти
то не мальчик, то пропагандон якийсь блохєр, який на початку війни весело збирався різати хохлів, але щось пішло не так.
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28.03.2022 22:20 Відповісти
Від чистого серця - здохни кацап.
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28.03.2022 21:41 Відповісти
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28.03.2022 21:41 Відповісти
Це я вже бачила кілька днів тому.
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28.03.2022 21:42 Відповісти
А ти ЩЕ ПОДИВИСЬ !
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28.03.2022 21:58 Відповісти
https://twitter.com/babaikit/status/1508490895733280777?s=20&t=-T7aOtmjT7KR216YoWEiCg
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28.03.2022 21:43 Відповісти
Спасение Рядового Ваньки - блокбастер из Лугандонвуда
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28.03.2022 21:43 Відповісти
Последнее, последнее.
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28.03.2022 21:45 Відповісти
Ну чьо, рєбят, как пастрєлялі? (С)
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28.03.2022 21:46 Відповісти
Это тот поц, который забрался в чью-то хату и мародерил варенье?
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28.03.2022 21:48 Відповісти
Жопа слиплась, бабуля-партизан положила много сахара.
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28.03.2022 23:02 Відповісти
так звану росію може радикально врятувати тільки повна поразка. Як поразка Німеччини у 2 світовій, або Японії. Тоді у них є шанс нормально почати жити після відбудови і повного перезавантаження. Якщо режим збережеться то і самі продовжать в гівні жити і іншим спокою не буде.
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28.03.2022 21:48 Відповісти
Там століття п'яного зачаття. Вказані вами заходи не врятують.
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28.03.2022 22:00 Відповісти
Да само яблоко далеко не катится от яблони - но иногда находятся заботливые руки , и его от тех краёв уносят очень далеко.
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28.03.2022 23:12 Відповісти
Це той що жер "укроповское варенье"
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28.03.2022 21:49 Відповісти
Это тебе, *****, за "укропское вареньице в укропской квартирке"... Далі буде...
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28.03.2022 21:49 Відповісти
"... и молодая не узнает какой у парня был конец" (и ******)!
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28.03.2022 21:51 Відповісти
Надійся... надійся... кобздон дає концерт, не запізнись.
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28.03.2022 21:53 Відповісти
Чюдам удалось вижить? Ти вже з під мамкиної юбки відосік пишеш? Ні? Тоді запам'ятай - чудес не буває
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28.03.2022 21:53 Відповісти
Привикай до землі !..
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28.03.2022 21:54 Відповісти
Скавчать суки як отримають!!! Але питання у порожній голові "навіщо ми полізли в Україну " не виникає !!!
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28.03.2022 21:57 Відповісти
та нє, є перехоплення, де вони задаються цим питанням. на титрубі можна послухати.
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29.03.2022 04:09 Відповісти
"Надеюсь, что это не последнее видео", - говорит он в конце записи.

Оптимист, однако. Я бы на его месте проявлял бы меньше энтузиазма, и меньше мечтал о практически несбыточном. ))
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28.03.2022 21:58 Відповісти
последнее, последнее, кацапюра. Даже не сомневайся. Рой, сам себе, могилу, тварь.
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28.03.2022 22:03 Відповісти
ну чито,петух *******,скусное оно,укропское варение??
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28.03.2022 22:06 Відповісти
Ковбой, спили мушку
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28.03.2022 22:07 Відповісти
Так це ж, той що Нутелли ніколи не бачив. Поїв варення?
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28.03.2022 22:10 Відповісти
Об'їздна дорога з Попасної в бік Первомайська, по ходу, за спинами ціх ********* Світлодарський напрямок..
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28.03.2022 22:13 Відповісти
Це не та ***** з під нігтів, що в ''укроповской хатє укроповскоє варєніце єл''????
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28.03.2022 22:17 Відповісти
схоже падло, так, цому пізда
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28.03.2022 22:37 Відповісти
стример хренов, сидел бы дома, играл бы в танчики и был бы жив...
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28.03.2022 22:24 Відповісти
Кожен вбитий російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів. Тож кацапських 200-х забагато не буває.
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28.03.2022 22:26 Відповісти
Є, по-моєму, відос, де цей орк у хаті мародерить, їсть "варєньіце" крадене.
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28.03.2022 22:33 Відповісти
Это тот *******, который в чужой хате в парике и повидлом давится.
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28.03.2022 22:58 Відповісти
Хай земля горит под ногами русни
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28.03.2022 23:17 Відповісти
не бяда, ишо наражаем
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28.03.2022 23:28 Відповісти
Такие самки могут нарожать только *****
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29.03.2022 00:15 Відповісти
Мля ну для кого це, я десь тижнів два це відео назад бачив, що за херня!???Ну РЕАЛЬНО ж!
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28.03.2022 23:31 Відповісти
Да ,эта мразь ,еще не здохла ,тварь окрыленная ********://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/videos/1030313571168335/?t=2

https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-03-18/pobediteli-varenya-video-kak-rossiyskie-okkupantyi-maroderstvuyut-v-domah-ukraintsev/262978
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28.03.2022 23:32 Відповісти
Украинская земля берет свое...
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28.03.2022 23:33 Відповісти
Ну шо під***скій орк, просрало тебе от укровского варення?
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29.03.2022 00:11 Відповісти
Звісно не останнє. На наступному відео він буде вже дохлим
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29.03.2022 00:12 Відповісти
чекаю підарка на селфі з Кабздоном
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29.03.2022 05:57 Відповісти
надеюсь, уже не фиксирует...
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29.03.2022 05:59 Відповісти
НАДЕЙСЯ !)
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29.03.2022 07:30 Відповісти
уже последнее.
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29.03.2022 07:40 Відповісти
надеюсь посмотрим видос, где твои требуха разлетаются по кустам
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29.03.2022 08:19 Відповісти
О людях говорят "убитые и раненые", а совковый военый жаргон про "200-х и 300-х" уничижает значимость человеческой жизни, соотносит людей к пушечному мясу!
Меня коробит, что и украинские воины повторяют этот словесный понос бывшей совковой ЫМПЕРСКОЙ АРМИИ! Пора избавляться от этого гнили в речи, ибо СЛОВА на самом деле много значат (есть такое направление в психологии как НЛП)!
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29.03.2022 08:52 Відповісти
Если уж избаляться от ЫМПЕРСКОГО ЯЗЫКА (москалей), то в первую очередь стоит избавиться после войны от их мата (для русни сейчас это их основной язык, другого они не понимают)!
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29.03.2022 08:59 Відповісти
Це схоже та кацапська свиня що жєрла українське варення...в останній раз...
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29.03.2022 09:42 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
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29.03.2022 16:14 Відповісти
 
 