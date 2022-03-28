"Наші хлопці знають за що і за кого воюють, а це значить, що русский дух з українського міста вже скоро зовсім вивітриться", - репортаж з визволеного Ірпеня. ВIДЕО
Визволений Ірпінь, ще донедавна 70-тисячне, майже пустий - лишилось лише купка мешканців, які не могли або не захотіли евакуюватися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони, у місті чимало зруйнованих будинків - приватних садиб і багатоквартирних будинків. Однак, є й вціліле житло - багатьом мешканцям міста буде куди повертатися. Але додому їм ще зарано - достеменно невідомо на які ще сюрпризи здатен ворог.
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https://twitter.com/NDmytriiev/status/1508472822401835016 4 ч
Кіпр зобов'язав адвокатів подавати інформацію про клієнтів з росії.
Це унеможливлює будь-які спроби російських компаній або фізичних осіб приховати активи, які мають потрапити під санкції.
(записано зі слів місцевих мешканців)
У нас є ще один привид. Окрім того, що в небі, є ще й у Бучі.
Колишній мисливець, який зостався в Бучі на Київщині, щоночі влаштовує безжалісні полювання на рашистів. Вони тероризують місто вдень, він відплачує їм сповна уночі. Як доказ, ранок свинособак починається не з кави, а зі «схолоднілих вітань» від Привида Бучі. Серед рашистів пішов поголос про переслідування мисливцем-привидом.
Після того як 70-річного пенсіонера не взяли до місцевої ТрО, той (мисливець із солідним стажем та здобутками) на всі відкладені на чорний день гроші придбав набої до гвинтівки та подався «у вільне плавання» - партизанити вночі на околицях рідного міста (вже міста-героя), наводячи жах на окупантів.
Після його вилазок рашисти недораховуються 1-3 своїх. На рахунку бучанського мисливця більше 50 ліквідованих орків. А один патрон, до слова, обходиться старенькому у майже 150 гривень. От і рахуйте. Але для русні нічого не шкода, жартує дідусь, окрім Батьківщини.
Слава Україні!
Слава Привиду Бучі!💙💛
це чудово!
Даже если посмотреть соотношение Героев Советского Союза среди украинцев во время Второй Мировой, то сразу станет понятно кто гасил фашистов больше всего ))) И кстати самый результативный советский летчик Второй Мировой - тоже украинец, Кожедуб. Я уже молчу про козаков и воинов УПА. Так что то, что мы мирные люди, которые не умеют воевать - это миф, который зачем-то втемяшивают нам чуть ли не с пеленок. "Моя хата з краю там, доля, журба... чужбина, неволя" и прочий депрессняк. Хотя по сути наша история от Киевской Руси до этого дня показывает что с украинцами лучше не шутить в военном плане. Другое дело что у нас почти всю историю не было качественных элит, это да. Ну и соседа бог дал **$нутого. Вернее наши предки сами его создали, получается. Ну как писал классик - "Я т**е породив, я т**е i уб'ю"