УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14546 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 177 21

"Наші хлопці знають за що і за кого воюють, а це значить, що русский дух з українського міста вже скоро зовсім вивітриться", - репортаж з визволеного Ірпеня. ВIДЕО

Визволений Ірпінь, ще донедавна 70-тисячне, майже пустий - лишилось лише купка мешканців, які не могли або не захотіли евакуюватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони, у місті чимало зруйнованих будинків - приватних садиб і багатоквартирних будинків. Однак, є й вціліле житло - багатьом мешканцям міста буде куди повертатися. Але додому їм ще зарано - достеменно невідомо на які ще сюрпризи здатен ворог.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ірпінь звільнено від окупантів, - мер Маркушин. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Ірпінь (358) визволення (564) знищення (7243)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
«Легенда про Привида Бучі»
(записано зі слів місцевих мешканців)

У нас є ще один привид. Окрім того, що в небі, є ще й у Бучі.

Колишній мисливець, який зостався в Бучі на Київщині, щоночі влаштовує безжалісні полювання на рашистів. Вони тероризують місто вдень, він відплачує їм сповна уночі. Як доказ, ранок свинособак починається не з кави, а зі «схолоднілих вітань» від Привида Бучі. Серед рашистів пішов поголос про переслідування мисливцем-привидом.

Після того як 70-річного пенсіонера не взяли до місцевої ТрО, той (мисливець із солідним стажем та здобутками) на всі відкладені на чорний день гроші придбав набої до гвинтівки та подався «у вільне плавання» - партизанити вночі на околицях рідного міста (вже міста-героя), наводячи жах на окупантів.

Після його вилазок рашисти недораховуються 1-3 своїх. На рахунку бучанського мисливця більше 50 ліквідованих орків. А один патрон, до слова, обходиться старенькому у майже 150 гривень. От і рахуйте. Але для русні нічого не шкода, жартує дідусь, окрім Батьківщини.

Слава Україні!
Слава Привиду Бучі!💙💛
показати весь коментар
28.03.2022 23:25
+13
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1508472822401835016 4 ч



Кіпр зобов'язав адвокатів подавати інформацію про клієнтів з росії.
Це унеможливлює будь-які спроби російських компаній або фізичних осіб приховати активи, які мають потрапити під санкції.
показати весь коментар
28.03.2022 23:13
+10
Хорошо бы организовать поездку зарубежных корреспондент по местам, где прошёлся "русский мир". Пусть всё увидят, каковы его последствия.
показати весь коментар
28.03.2022 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nick Dmytriiev@NDmytriiev

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1508472822401835016 4 ч



Кіпр зобов'язав адвокатів подавати інформацію про клієнтів з росії.
Це унеможливлює будь-які спроби російських компаній або фізичних осіб приховати активи, які мають потрапити під санкції.
показати весь коментар
28.03.2022 23:13 Відповісти
Хорошо бы организовать поездку зарубежных корреспондент по местам, где прошёлся "русский мир". Пусть всё увидят, каковы его последствия.
показати весь коментар
28.03.2022 23:15 Відповісти
Вони їздять, не переймайся.
показати весь коментар
28.03.2022 23:18 Відповісти
Хорощо бы зеленому это сделатьдля начала, для которого это "просто территория" которую с корешем абромочичем к примеру можно сдать в аренду
показати весь коментар
28.03.2022 23:21 Відповісти
колумбия не продает наркоту в рашу. это жесть.
показати весь коментар
28.03.2022 23:18 Відповісти
Їм ржублі не треба.
показати весь коментар
28.03.2022 23:22 Відповісти
Колумбия не продает кокаин кацапам - она им рассчитываться за наркотрафик который еще ***** наладил
показати весь коментар
28.03.2022 23:40 Відповісти
Честь і шана! 🇺🇦❤️
показати весь коментар
28.03.2022 23:20 Відповісти
Я с этого города. Многоэтажки если и целые то квартиры ограбленные все равно. Соседи пишут вскрыто все подчистую в доме.
показати весь коментар
28.03.2022 23:22 Відповісти
«Легенда про Привида Бучі»
(записано зі слів місцевих мешканців)

У нас є ще один привид. Окрім того, що в небі, є ще й у Бучі.

Колишній мисливець, який зостався в Бучі на Київщині, щоночі влаштовує безжалісні полювання на рашистів. Вони тероризують місто вдень, він відплачує їм сповна уночі. Як доказ, ранок свинособак починається не з кави, а зі «схолоднілих вітань» від Привида Бучі. Серед рашистів пішов поголос про переслідування мисливцем-привидом.

Після того як 70-річного пенсіонера не взяли до місцевої ТрО, той (мисливець із солідним стажем та здобутками) на всі відкладені на чорний день гроші придбав набої до гвинтівки та подався «у вільне плавання» - партизанити вночі на околицях рідного міста (вже міста-героя), наводячи жах на окупантів.

Після його вилазок рашисти недораховуються 1-3 своїх. На рахунку бучанського мисливця більше 50 ліквідованих орків. А один патрон, до слова, обходиться старенькому у майже 150 гривень. От і рахуйте. Але для русні нічого не шкода, жартує дідусь, окрім Батьківщини.

Слава Україні!
Слава Привиду Бучі!💙💛
показати весь коментар
28.03.2022 23:25 Відповісти
не перекладайте слово "русскій" як "руський". "Руський" - це українці та литвини, а "русскій" це хто зна що за їстота, якийсь касап (butcher). Одне на інше не перекладається ! Це як "козак" і "казак" : одна буква різниця, а зміст геть інший, "козак" - вільна людина, а "казак" - опрічнік царя.
показати весь коментар
28.03.2022 23:25 Відповісти
Наші воїни справді Воїни Світла! Хай їх береже Господь!
показати весь коментар
28.03.2022 23:28 Відповісти
не пишiть "руський", пишiть россiянський, бо це ж паРаша-рассєя, а вона не є Русь.
показати весь коментар
28.03.2022 23:33 Відповісти
Московський, бо Россїя се така сама вкраїнська назва України як і Русь.
показати весь коментар
29.03.2022 02:29 Відповісти
заходьте до мене, кава є.

це чудово!
показати весь коментар
28.03.2022 23:37 Відповісти
Так, бабуся з цигаркою, що запрошує Солдатів на каву -- дуже порадувало!
показати весь коментар
28.03.2022 23:52 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 23:43 Відповісти
Руський це означає український. Русин = Українець. Потрібно писати московський дух, або "русский дух".
показати весь коментар
29.03.2022 00:17 Відповісти
Нічого руського, русского і руского на Москві нема і бути не може.
показати весь коментар
29.03.2022 02:30 Відповісти
Україна вчиться воювати. Мирну країну, мирних людей, на жаль, змусили воювати, змусили захищатися зі зброєю в руках. Українці талановиті і завзяті люди, і такому мистецтву, як війна, теж швидко навчаться. З кожним днем, з кожним тижнем ми стаємо сильнішими. Перемога буде за нами. Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
29.03.2022 00:56 Відповісти
Украинцы всю свою историю были одними из лучших воинов. Это у нас в крови.

Даже если посмотреть соотношение Героев Советского Союза среди украинцев во время Второй Мировой, то сразу станет понятно кто гасил фашистов больше всего ))) И кстати самый результативный советский летчик Второй Мировой - тоже украинец, Кожедуб. Я уже молчу про козаков и воинов УПА. Так что то, что мы мирные люди, которые не умеют воевать - это миф, который зачем-то втемяшивают нам чуть ли не с пеленок. "Моя хата з краю там, доля, журба... чужбина, неволя" и прочий депрессняк. Хотя по сути наша история от Киевской Руси до этого дня показывает что с украинцами лучше не шутить в военном плане. Другое дело что у нас почти всю историю не было качественных элит, это да. Ну и соседа бог дал **$нутого. Вернее наши предки сами его создали, получается. Ну как писал классик - "Я т**е породив, я т**е i уб'ю"
показати весь коментар
29.03.2022 04:48 Відповісти
 
 