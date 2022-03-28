"Наші хлопці знають за що і за кого воюють, а це значить, що русский дух з українського міста вже скоро зовсім вивітриться", - репортаж з визволеного Ірпеня. ВIДЕО

Визволений Ірпінь, ще донедавна 70-тисячне, майже пустий - лишилось лише купка мешканців, які не могли або не захотіли евакуюватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони, у місті чимало зруйнованих будинків - приватних садиб і багатоквартирних будинків. Однак, є й вціліле житло - багатьом мешканцям міста буде куди повертатися. Але додому їм ще зарано - достеменно невідомо на які ще сюрпризи здатен ворог.

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