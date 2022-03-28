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Окупанти пограбували та пошкодили підприємства "Монделіс" та "Якобз" у Тростянці, - мер міста Бова. ВIДЕО

Міський голова Тростянця Юрій Бова розповів про ситуацію на шоколадній та кавовій фабриках після звільнення їх від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він зняв сюжет та виклав його у фейсбуці. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У звільнений Тростянець спрямована колона гуманітарної допомоги, - Сумська ОВА. ВIДЕО

Автор: 

окупація (6694) Тростянець (36)


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Мабуть знайшли там бухло.
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28.03.2022 23:15 Відповісти
Разграбить и уничтожить - одни из скреп засРашки
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28.03.2022 23:16 Відповісти
жаль...крысиного яду там не успели рассыпать...
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28.03.2022 23:17 Відповісти
Оставляйте им бухло!
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28.03.2022 23:26 Відповісти
200 миллионов. И кто вложит теперь хоть копейку при "нейтральном" статусе...
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28.03.2022 23:32 Відповісти
Оркі ж
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29.03.2022 00:04 Відповісти
Эти компании принадлежат кацапам
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29.03.2022 01:33 Відповісти
 
 