Окупанти пограбували та пошкодили підприємства "Монделіс" та "Якобз" у Тростянці, - мер міста Бова. ВIДЕО

Міський голова Тростянця Юрій Бова розповів про ситуацію на шоколадній та кавовій фабриках після звільнення їх від російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він зняв сюжет та виклав його у фейсбуці.

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