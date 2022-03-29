"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": громадянин Азербайджану, доброволець полку "Азов" нагадав Кадирову, хто він такий. ВIДЕО
Доброволець полку "Азов", громадянин Азербайджану звернувся до голови Чечні Рамзана Кадирова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!", - нагадав доброволець полку "Азов" Кадирову, хто він такий.
Він нагадав, що Кадиров - це лише ставленик Путіна, а самому Кадирову нагадав, що той відправив "своїх кадирівців на смерть".
"Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь", - констатував доброволець.
Топ коментарі
+51 экзорцист
показати весь коментар29.03.2022 09:33
+49 Александр Чуднивец #474549
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+42 olele
показати весь коментар29.03.2022 09:27
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Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1985 "Предполагается, что организатором восстания был уроженец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожья Виктор Васильевич Духовченко, https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 года рождения. "
Ось які УКРАЇНЦІ! Хер москалям, а не Україна, Кремлядські потвори ще не розуміють що в Україні їхня смерть ПОЛЮБОМУ тепер.
Бо цього хоче весь розумний світ, а не тільки ми. А за злодіяння проти людей України, цього хоче і Бог. Злодюги багато можуть наробити горя, але завжди в історії кінчали гнобителі погано.
УКРАЇНЦІВ не злякати, не зламати!
Слава Україні.
Дирка-хан, закуповуй саван і повзи на кладовище. Бо "Азов" укутає в свинну шкіру і прикопає на скотомогильнику.
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
то твоё место по праву...!
да сссыкло ты - я всегда под этим ником, а ты ********* вс шифруешься...\как и все свиноцабаки...!\
от блин - ты этого сделать не можешь...!!!
МОДЕРАТОРЫ! Потрите эту ветку, а то она ниочем, бессмысленный срач.
Що це ?
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
Дутый через жопу "страшок" для пошугать планктон мордора...
Кафи́р, другое произношение кяфи́р (араб. كافر - неверующий, иноверец), или гяу́р (тур. gâvur[1] - неверный) - понятие в исламе для обозначения человека, совершающего куфр.