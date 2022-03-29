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"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": громадянин Азербайджану, доброволець полку "Азов" нагадав Кадирову, хто він такий. ВIДЕО

Доброволець полку "Азов", громадянин Азербайджану звернувся до голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!", - нагадав доброволець полку "Азов" Кадирову, хто він такий.

Він нагадав, що Кадиров - це лише ставленик Путіна, а самому Кадирову нагадав, що той відправив "своїх кадирівців на смерть".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські ЗМІ повідомили, що Кадиров нібито прибув до Маріуполя

"Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь", - констатував доброволець.

Автор: 

Азербайджан (855) Кадиров Рамзан (527) Маріуполь (3230) Азов (777)


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Топ коментарі
+51
75% сержантського складу військ срср складали українці. Атомний флот та воєнні, що обслуговували шахти з ядерними ракетами складалися на 80 і 85 % відповідно (за словами тих, хто там служив), так як навіть тоді середній рівень освіченості українців був набагато вище від майбутніх фашистів.
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29.03.2022 09:33
+49
Рамзанка Диров-бородата дуже серлива інстасамка як і всє його серливе оточення...
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29.03.2022 09:27
+42
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/514238223400993?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·

Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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29.03.2022 09:27
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/514238223400993?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=%2CO%2CP-R 20 ч. ·

Ну, пп. 1 і 2 й раніше були відомі, а от щодо 3-го...
Пам'ятаєте, як Путін несподівано оголосив був, незадовго перед війною (тамтою, ще "гібридною"), що "и без Украиньі победили бьі" - і як українці тоді образились? Путін - школений кагебіст, а їх вчать професійно брехати (тому вони всі з часом трохи їдуть мізками, профдеформація така), і його дискурс значною мірою складається з т.зв. "перевертьішей", що він сам якось був окреслив дитячою дражнилкою "кто обзьівается, сам так назьівается" (і ми вже не раз бачили, як із того, що інкримінується Україні, можна зрозуміти, що в них там діється в Росії). Так ось, дуже схоже на те, що ота геть неочікувана й "недружня" (попри цілком дружній тоді до Росії уряд Януковича і не менш дружню опозицію на чолі з Тимошенко!) щодо України заява теж була з боку Путіна не чим іншим, як "перевертьішем", кагебістським "дзеркальним" визнанням п.3. Тут і відповідь на питання, чого йому передовсім, "на ґвалт", треба від України: високоякісних людських ресурсів, ясиру. Без наших козаків у Росії не виходить армії, виходить, тупо, орда зарізяк, і так було всі 300 років: Росія не виграла ЖОДНОЇ ВІЙНИ, яка б НЕ БУЛА В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРЕСАХ.
Але до такого вони вже не додумались. Додумались тільки, що треба вернути "х...хлов" знов у мосkaлі. А для цього піти на них війною. ))
І тому це буде їхня остання війна.
Слава Україні.
https://www.facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960?__cft__[0]=AZXEnEccqEyzx4Q2xSjNQa4xTZhzLDOHUJNblPNcCcHH36yvvzbZJ4CdVR4jaeC2EabQkqgHqBVF4tlrJtmsOtn-IcgsxMVN69u_YfQ5vFJCzf8xQRQ0F75mnNv8s20mqc9wl6-IZeAyl3IrzRKptFvBmbStG4FgjUIaDVBtzFvLCXolJ_tyMMuCTBAzflHfWh9Qg362wRWceTFKY-enw274&__tn__=-UK-R facebook.com/sergii.gromenko/posts/5182089551857960
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29.03.2022 09:27 Відповісти
75% сержантського складу військ срср складали українці. Атомний флот та воєнні, що обслуговували шахти з ядерними ракетами складалися на 80 і 85 % відповідно (за словами тих, хто там служив), так як навіть тоді середній рівень освіченості українців був набагато вище від майбутніх фашистів.
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29.03.2022 09:33 Відповісти
так це правда
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29.03.2022 09:51 Відповісти
едине ЕДИНЕ повстання полонених в Афгані, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Восстание_в_лагере_Бадабер
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1985 "Предполагается, что организатором восстания был уроженец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Запорожья Виктор Васильевич Духовченко, https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 года рождения. "
Ось які УКРАЇНЦІ! Хер москалям, а не Україна, Кремлядські потвори ще не розуміють що в Україні їхня смерть ПОЛЮБОМУ тепер.
Бо цього хоче весь розумний світ, а не тільки ми. А за злодіяння проти людей України, цього хоче і Бог. Злодюги багато можуть наробити горя, але завжди в історії кінчали гнобителі погано.
УКРАЇНЦІВ не злякати, не зламати!
Слава Україні.
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29.03.2022 11:41 Відповісти
все вірно - як і те , що у всіх компаніях де брав участь срср найкраще воювали українці .... а ваньки завжди були у гівнянних портках.....
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31.03.2022 21:12 Відповісти
та жодна їх війна не була в наших інтересах, але кажда їх війна вигравалася нашою кров"ю і кров"ю інших народів.
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29.03.2022 10:18 Відповісти
Пані письменниця відкрила страшенну таємницю, що РФ воює за людські ресурси)). Це зрозуміло навіть в дитсадку . Це стара як світ стратегія - поневоленні народи поповнюють людські ресурси агресорів. Тим більше для ******** РФ з її перекосами в демографії. У разі покорення України, РФ з її відсталістю тим не менше якраз і зможе претендувати під військовим тиском на Ялту-2, що дорівнює виконанню широко відомого ультиматуму про 'убираться за лінію 97 года'
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29.03.2022 10:23 Відповісти
Рамзанка Диров-бородата дуже серлива інстасамка як і всє його серливе оточення...
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29.03.2022 09:27 Відповісти
Рамзанка Диров-шоб я відєл тєбя у гробу у бєлих тапках...
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29.03.2022 09:30 Відповісти
у КадЫры в дупе дилдо
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29.03.2022 10:37 Відповісти
йому би тільки з гламурними баранами та віслюками фоткатись
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29.03.2022 09:32 Відповісти
В цікавих позах
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29.03.2022 09:34 Відповісти
я выкладывал беху кацапов залутаную с надписью ахмад сила - экипаж подавился салом на смерть
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29.03.2022 09:35 Відповісти
Слова воїна!
Дирка-хан, закуповуй саван і повзи на кладовище. Бо "Азов" укутає в свинну шкіру і прикопає на скотомогильнику.
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29.03.2022 09:29 Відповісти
Гадаєте, що зраднику свого народу можна сподіватися на вхід до раю? Відсутність свинячої шкіри на допоможе зраднику із душею свині!
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29.03.2022 16:13 Відповісти
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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29.03.2022 09:29 Відповісти
На ресурсе кризис жанра?! Этому видео недели три !!!
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29.03.2022 09:30 Відповісти
немного крыша у всех едет, война все-таки, самое лучшее можно и по 2-му кругу...
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29.03.2022 09:33 Відповісти
Ви вірш в школі з першого разу вчили напам"ять, чи кілька разів перечитував, щоб запам"ятати?
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29.03.2022 09:36 Відповісти
Хочеться ковток свіжого повітря а не застоянного.
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29.03.2022 09:45 Відповісти
в это время вас свиноцабак и утилизируют...\или это неправда...?\
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29.03.2022 09:49 Відповісти
пасть свою закрой свиноцабачью - ты только вылез из из пихви кацапской на Цензор...
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29.03.2022 10:04 Відповісти
у тебя гниды регистрация 07 грудня 2021 - и закрой свой вафельник...!
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29.03.2022 10:11 Відповісти
ошибка - 27 березня 2022...
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29.03.2022 10:13 Відповісти
как ту можешь посылать туда где ты постоянно сидишь...?
то твоё место по праву...!
да сссыкло ты - я всегда под этим ником, а ты ********* вс шифруешься...\как и все свиноцабаки...!\
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29.03.2022 10:22 Відповісти
вынь путина изо рта с слезь со швабры свиноцабака...!
от блин - ты этого сделать не можешь...!!!
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29.03.2022 10:18 Відповісти
***** вы друг с другом сретесь? Не туда направляете свой гнев, не туда. Страдать должная фашитская русня, а не украинцы.

МОДЕРАТОРЫ! Потрите эту ветку, а то она ниочем, бессмысленный срач.
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29.03.2022 10:26 Відповісти
А чого ж не Володя Дубінін?
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29.03.2022 09:49 Відповісти
Не цікаво -- проходь мимо. Тебе забули спитати, що публікувати.
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29.03.2022 09:42 Відповісти
тебе какое дело до этого подсвинок кацапский...?
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29.03.2022 09:43 Відповісти
Наверное я не такой примитивный овощ как ты , и не люблю просроченный товар.
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29.03.2022 09:49 Відповісти
ты даже не овощ - ты латентный ***** прокацапленный...\с этим согласен...\
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29.03.2022 09:57 Відповісти
Я ще не бачило цього. Як і багато хто.
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29.03.2022 10:03 Відповісти
повторяют, что бы выманить, дон. Если его жопа таки пересечет границу Украины дон, то тогда даже не жалко будет потратить на него один MAM-L, дон.
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29.03.2022 09:48 Відповісти
СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНЦЯМ, ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ!
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29.03.2022 09:31 Відповісти
Кремляди хотели сыграть на православии по отношению к Украине . когда началась война Азербайджана и Армении, в надежде что украинцы будут в Армении воевать за православие и на стороне армян . Но и тут у кремлядей ничего не вышло .Украина стала на сторону Азербайджана . Честь и правда выше всего .
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29.03.2022 09:31 Відповісти
Ахмат - точно не сила, це мудило, якого підірвали на трибуні
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29.03.2022 09:35 Відповісти
Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал власти РФ разбомбить всю нефтяную промышленность Азербайджана на фоне обострения в Нагорном Карабахе
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29.03.2022 09:36 Відповісти
Азербайджан - это по факту часть Турции, оттяпанная когда-то москаяской ымперией, поэтому то по сути ОДИН НАРОД (с близкородственным языком). Война с Азербаджаном однозначно приведет к войне с Турцией!
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29.03.2022 09:55 Відповісти
А хто такий ахмад ?
Що це ?
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29.03.2022 09:38 Відповісти
Няньо му рідний, який продав Ічкерію.
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29.03.2022 09:40 Відповісти
Гонорея (шуткує). Та то якесь випадєніє.
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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29.03.2022 09:45 Відповісти
Спецпідрозділ кадирівских вояк на по імені батька Квадирова Ахмата, який проти росії джихад оголошував
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29.03.2022 09:46 Відповісти
А потім продав за бабки та депутатство.
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29.03.2022 09:56 Відповісти
Татусь Кадирки, який продався параші!
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29.03.2022 09:52 Відповісти
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29.03.2022 09:41 Відповісти
Яка гидота.... (блюющего смайлика дуже не вистачає)
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29.03.2022 09:52 Відповісти
Дайте Кадирову сала з горілкою, дон 🐷
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29.03.2022 09:43 Відповісти
Дирка-хан каннібал?
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29.03.2022 09:55 Відповісти
А хер с горчицей подойдет?
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29.03.2022 10:02 Відповісти
Теж варіант, але тут є один важливий релігійний нюанс...
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29.03.2022 10:21 Відповісти
Респект Азербайджану,Слава "Азову".
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29.03.2022 09:47 Відповісти
Красавчик Азер!
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29.03.2022 10:01 Відповісти
КакДЫРКА мразь и фуфел!
Дутый через жопу "страшок" для пошугать планктон мордора...
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29.03.2022 10:05 Відповісти
Блогер Рамзан Кадыров "опроверг" смерть своего любимца, командира полка "Север" Магомеда Тушаева, в качестве доказательства он показал чёрный экран телефона, по которому якобы.. разговаривал с Тушаевым.
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29.03.2022 10:07 Відповісти
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29.03.2022 10:09 Відповісти
Ну что вы напали на Рамзанчика. Он очень секси. А когда надевает розовый вариант своих знаменитых брутальных туфелек, то вообще лапуля пративный становится.
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29.03.2022 10:16 Відповісти
Краще, щоби у свинячий шкірі…
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29.03.2022 10:27 Відповісти
Новый хит!Кадырка шоколадная дырка ху-ла ла_ла-ла_ла-ла-ла-ла!Кадырку в дырку дон-дон-ла-ла-ла-ла!
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29.03.2022 10:47 Відповісти
кадиров як і *****, обидва сцикуни, тільки ******* вміють.
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29.03.2022 11:00 Відповісти
Кадырка - от жопы дырка.
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29.03.2022 12:43 Відповісти
Кафиров настоящая фамилия того, кого называют сейчас Кадыровым. По очевидным причинам их фамилия была изменена.
Кафи́р, другое произношение кяфи́р (араб. كافر‎ - неверующий, иноверец), или гяу́р (тур. gâvur[1] - неверный) - понятие в исламе для обозначения человека, совершающего куфр.
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29.03.2022 15:55 Відповісти
ДЕРЖИТЕСЬ ПАРНИ
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29.03.2022 22:34 Відповісти
Смерті вам,путинськії ********.
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01.04.2022 09:45 Відповісти
 
 