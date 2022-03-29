"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": громадянин Азербайджану, доброволець полку "Азов" нагадав Кадирову, хто він такий. ВIДЕО

Доброволець полку "Азов", громадянин Азербайджану звернувся до голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!", - нагадав доброволець полку "Азов" Кадирову, хто він такий.

Він нагадав, що Кадиров - це лише ставленик Путіна, а самому Кадирову нагадав, що той відправив "своїх кадирівців на смерть".

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"Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь", - констатував доброволець.