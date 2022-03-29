"Сука! Этой страны не должно быть!", - колишній російський ліберал Красовський про Україну. ВIДЕО

Колишній російський ліберал, а нині кремлівський пропагандист Антон Красовський пообіцяв українцям знищення державності та спалення української Конституції на Майдані Незалежності в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Красовський розповів у відеозверненні, що опубліковане в соцмережах.

"Сука! Этой страны не должно быть! Я, бл#дь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной конституции!", - заявив він.

Увага! Ненормативна лексика!

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