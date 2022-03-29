"Сука! Этой страны не должно быть!", - колишній російський ліберал Красовський про Україну. ВIДЕО
Колишній російський ліберал, а нині кремлівський пропагандист Антон Красовський пообіцяв українцям знищення державності та спалення української Конституції на Майдані Незалежності в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Красовський розповів у відеозверненні, що опубліковане в соцмережах.
"Сука! Этой страны не должно быть! Я, бл#дь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной конституции!", - заявив він.
Увага! Ненормативна лексика!
Дивіться також: "Нас давно ніхто не боїться. Ми подуріли від своєї величезності і не можемо визнати власної нікчемності", - російський журналіст Красовський. ВІДЕО
Топ коментарі
+82 DemianBond #460737
показати весь коментар29.03.2022 10:05
+72 Игорь Бондович
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+58 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар29.03.2022 10:11
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на какой нибудь москальской церкви на так называемой красной площяди.
Страшно то как, ужас
- Жоппп...
Короче он настоящий *******.
почему ********** красовская стала таким чмом.
https://youtu.be/ZRjZ2onki1A
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