Розбита ворожа техніка, розтрощені будинки та зруйнований центр звільненого від окупантів Тростянця. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео з визволеного від окупантів Тростянця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно розбита ворожу техніку, розтрощені будинки та зруйнований центр міста.
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Я тут нещодавно одному упоротому дєдипабєди сказав, що 9 травня не свято, день скорботи... Як від образився тільки, навіть зачаїв ту образу. А мені насрать. Один ватний камінь в його голові я вже розтоптав. Точніше не я а *****. Бо цей також вірив в рос армію та путіна, що куди там. А я сказав тоді, що там не армія а ніщеброди. Повірив, коли ракети біля будинку почали розриватись.
Ну що ж, «рад сгарєть» - будеш «гарєть» 🤷♀️
https://t.me/operativnoZSU/16216?single
Т-34, наверное, тоже в шоке
от побачите... трохи терпіння і там знову буде і бруківка і квіти !!!
бо Україна то НЕ раша-підораша.... ми настільки різні... шо тільки убогі цього не розуміють...
Слава ЗСУ