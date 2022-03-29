Розбита ворожа техніка, розтрощені будинки та зруйнований центр звільненого від окупантів Тростянця. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео з визволеного від окупантів Тростянця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно розбита ворожу техніку, розтрощені будинки та зруйнований центр міста.

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