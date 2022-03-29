"Це - антисептик", - "Водка, думал", - Арахамія пояснив Мединському призначення пляшечки з рідиною на переговорному столі. ВIДЕО

Перед початком перемови голова української делегації Давид Арахамія пояснив російському представнику Володимиру Мединському призначення маленької пляшечки, що стояла на столі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису, що опублікований в соцмережах, видно, що Мединський дуже ретельно вивчає написи на пляшечці в очікуванні початку переговорів.

"Це - антисептик", - пояснив йому Арахамія.

"Водка, думал", - відповів йому Мединський.

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