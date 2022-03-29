"Це - антисептик", - "Водка, думал", - Арахамія пояснив Мединському призначення пляшечки з рідиною на переговорному столі. ВIДЕО
Перед початком перемови голова української делегації Давид Арахамія пояснив російському представнику Володимиру Мединському призначення маленької пляшечки, що стояла на столі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису, що опублікований в соцмережах, видно, що Мединський дуже ретельно вивчає написи на пляшечці в очікуванні початку переговорів.
"Це - антисептик", - пояснив йому Арахамія.
"Водка, думал", - відповів йому Мединський.
Топ коментарі
+65 ьля
показати весь коментар29.03.2022 12:17
+36 константен
показати весь коментар29.03.2022 12:23
+28 Віталій Павлов
показати весь коментар29.03.2022 12:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Народ ведётся на каждых выборах на одну и ту ж туфту: мол выбирайте одного из двух... А на самом деле кандидатов неск десятков... Просто олигархат телевидением поддерживает только сладкую парочку. ПОтому что при том, что делается вид, что это борьба - они оба олигархатские... Да.Борьба есть. За то, кто из них будет воровать из бюджета... И вся разница между ними.
А меж тем, в списке кандидатов есть очень приличные и профессиональные люди... НО телека у них нет..Значит надо самому не лениться : читать о них, изучать их программу... Но легче же сидя на жопе ровно ржать с шуток зели на стадионе, слушать его обицянки-цацянки ... из которых он ни одной не выполнил...
Так что, любитель слизывать говно с чужих губ, не петя...не зелимя..никто из олигархичских кандидатов на выборах не должен проходить во власть... И случится это сразу.... как только народ поймёт, что вот эту войну он получил из-за того, что ему лень было думать кого выбирать.
Що вони знають крім водки?
Бєзблоковий статус, отказ от інтеграції в ЄС і НАТО, безядерная страна - все по кремлівським мєтодічкам.
Зе вже награвся у лідера нації України.
Одразу видно, що їдять з одного корита ...