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"Це - антисептик", - "Водка, думал", - Арахамія пояснив Мединському призначення пляшечки з рідиною на переговорному столі. ВIДЕО

Перед початком перемови голова української делегації Давид Арахамія пояснив російському представнику Володимиру Мединському призначення маленької пляшечки, що стояла на столі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису, що опублікований в соцмережах, видно, що Мединський дуже ретельно вивчає написи на пляшечці в очікуванні початку переговорів.

"Це - антисептик", - пояснив йому Арахамія.

"Водка, думал", - відповів йому Мединський.

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Автор: 

Стамбул (177) Арахамія Давид (1104) переговори з Росією (1083)


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Топ коментарі
+65
сказав би "це не бояра" - ввійшов би в історію.
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29.03.2022 12:17
+36
Харьков. Командир 200-ї окремої мотострілецької печензької бригади полковник Дєніс Курило. Фсе.

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29.03.2022 12:23
+28
Хі-хі ха-ха....хто уповноважив цю астролябію на перемовини від України? Сидить і посміхається ворогам держави,нелюдям які хочуть знищити українців і Україну. Це вже дно чи ще ні😠
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29.03.2022 12:21
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Аааа....там Инфузория представляет Украину... ...м-да.... ну и говна же ты наповыбирал, народ Украины...
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29.03.2022 14:36 Відповісти
Ну да, надо было Петю избрать, чтоб он 3-й Минск подписал, а в первый день чкурнул из Киева во ЛьвовПродолжай лизать ему ass, может тебе не так горько будет. Обнимаю, целую 😙
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29.03.2022 17:21 Відповісти
Порошенко не надо было избирать. Потому что он такой же м*дак , как и ты. Почему ты м*дак? А вот смотри: ты пишешь "Продолжай лизать ему ass... Обнимаю, целую" то есть ты целуешь того кто жопу лизал? (по твоей версии) Ну? Так кто ты после этого ? Прикинь , ькак все ржут это читая
Народ ведётся на каждых выборах на одну и ту ж туфту: мол выбирайте одного из двух... А на самом деле кандидатов неск десятков... Просто олигархат телевидением поддерживает только сладкую парочку. ПОтому что при том, что делается вид, что это борьба - они оба олигархатские... Да.Борьба есть. За то, кто из них будет воровать из бюджета... И вся разница между ними.
А меж тем, в списке кандидатов есть очень приличные и профессиональные люди... НО телека у них нет..Значит надо самому не лениться : читать о них, изучать их программу... Но легче же сидя на жопе ровно ржать с шуток зели на стадионе, слушать его обицянки-цацянки ... из которых он ни одной не выполнил...
Так что, любитель слизывать говно с чужих губ, не петя...не зелимя..никто из олигархичских кандидатов на выборах не должен проходить во власть... И случится это сразу.... как только народ поймёт, что вот эту войну он получил из-за того, что ему лень было думать кого выбирать.
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29.03.2022 19:11 Відповісти
Сценка, гідна постановки "95 кварталом": зелебєніна Хламідія і орк-алкаш за столом.
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29.03.2022 15:30 Відповісти
Вони ж дікарі! Нецивілізовані.
Що вони знають крім водки?
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29.03.2022 16:37 Відповісти
Не пойму. Может кто-то объяснит, что это за переговоры? За что погибли дети, женщины, мужчины и воины?. За вот эту сдачу наших интересов, за умиротворение врага, который хочет чистым выйти из убийств и уничтожения жизни в Украине? Может я чего-то не понимаю?
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29.03.2022 16:52 Відповісти
И зачем сказал?
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29.03.2022 18:38 Відповісти
Це не домовленості - це ламаніє момедії де Зе і Зе влада вже все вирішили все за народ України
Бєзблоковий статус, отказ от інтеграції в ЄС і НАТО, безядерная страна - все по кремлівським мєтодічкам.
Зе вже награвся у лідера нації України.
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29.03.2022 18:55 Відповісти
пипец ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ ... Лучше бы сказал за сколько продается.
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29.03.2022 19:18 Відповісти
Яка мила дружня розмова з турботою про здоров'я.
Одразу видно, що їдять з одного корита ...
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29.03.2022 22:45 Відповісти
ДУРАЧОК !!!
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30.03.2022 09:50 Відповісти
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