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Ворог тупий, Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу, – голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Збройні Сили України знищують на Чернігівщині дуже багато сил противника.

Про це повідомив у ранковому відеозверненні у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Те, як зараз відбувається знищення російських окупаційних сил на Чернігівщині, він порівняв із ситуацією у Чорнобаївці, де українські захисники вже 12 разів поспіль розбили ворожі війська.

"Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", - наголосив Чаус.

При цьому він анонсував "дууууже багато роботи" для українських захисників на Чернігівщині у вівторок, 29 березня.

"Тому поговоримо пізніше. Вірю в Бога і Збройні Сили України!", - додав голова Чернігівської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) Чернігівщина (1584) Чорнобаївка (79) Чаус В’ячеслав (60)


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Топ коментарі
+17
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29.03.2022 12:34
+15
- Шойгу видишь?
- в телевизоре вижу!
- А его нет!
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29.03.2022 12:27
+15
Вторая армия отгребает от Украинских Козаков.
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29.03.2022 12:28
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-шойгу видишь?
-Нет.
-И я не вижу. А он есть.
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29.03.2022 12:23 Відповісти
- Шойгу видишь?
- в телевизоре вижу!
- А его нет!
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29.03.2022 12:27 Відповісти
Знаючі люди звертають увагу на те, що кацапи не ******* оборонятися. Тому контратаки мають стати для українців наступним порядком денним.
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29.03.2022 12:36 Відповісти
Вторая армия отгребает от Украинских Козаков.
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29.03.2022 12:28 Відповісти
Мочить беспощадно русиш-фашистен на каждом сантиметре украинской земли вплоть до Камчатки!
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29.03.2022 12:28 Відповісти
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29.03.2022 12:34 Відповісти
Бравада для поднятия духа это хорошо, но Чернигов как-бы в окружении.
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29.03.2022 12:36 Відповісти
В оточенні чернігівських партизан.
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29.03.2022 12:50 Відповісти
Якось туди генератори передають.
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30.03.2022 08:26 Відповісти
Вірю в Бога і Збройні Сили України. Так переможемо!
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29.03.2022 12:52 Відповісти
За нами правда. Мы обязательно победим.
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29.03.2022 12:59 Відповісти
"тупий" ?!, але від цього ще більш небезпечний!
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29.03.2022 13:04 Відповісти
новий биков - лягли і просють!
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29.03.2022 13:45 Відповісти
Може якось вже московітам в'***** під Черніговим? Вони там позабирали на доукомплкект. своїх даунів з Чернігівської та Сумської. Бо прострілюють увесь Чернігів...
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29.03.2022 13:58 Відповісти
Жан Клод Ван Дамм на видео?
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29.03.2022 14:16 Відповісти
Слава Богу що моральне виродження кацапів допомагає нам перемогати, але не дай Бог цим дегенаратм потрапляти у полон.
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29.03.2022 19:31 Відповісти
 
 