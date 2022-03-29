Ворог тупий, Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу, – голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Збройні Сили України знищують на Чернігівщині дуже багато сил противника.

Про це повідомив у ранковому відеозверненні у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Те, як зараз відбувається знищення російських окупаційних сил на Чернігівщині, він порівняв із ситуацією у Чорнобаївці, де українські захисники вже 12 разів поспіль розбили ворожі війська.

"Чорнобаївки на Чернігівщині ростуть, як гриби після дощу. Ворог дійсно тупий і наші Збройні Сили знищують дуже багато сил противника", - наголосив Чаус.

При цьому він анонсував "дууууже багато роботи" для українських захисників на Чернігівщині у вівторок, 29 березня.

"Тому поговоримо пізніше. Вірю в Бога і Збройні Сили України!", - додав голова Чернігівської ОДА.

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