"Давай лупи, лупи везде, бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь, сравняй эти 2 села", - окупанти безжалісно віддають накази вбивати мирних українців. АУДIО

Росія масово порушує закони та звичаї війни в Україні. СБУ фіксує безліч випадків, де воєнне вторгнення РФ можна характеризувати як каральну операцію зі знищення мирного українського населення.

Для прикладу у СБУ оприлюднили перехоплену у Тростянці Сумської області розмову між двома офіцерами окупаційної армії, під позивними Вєнєц і Ратнік, інформує Цензор.НЕТ

За оперативною інформацією СБУ, Вєнєц – командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. Ратнік – підлеглий Вєнца, командир одного з підрозділів.

Ось як просто окупант віддає наказ, щоб знищити українське село: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны". А от Ратнік, скаржачись на те, що воїни ЗСУ поливали їх вогнем, повідомляє: "…сейчас лупанул туда, откуда бить могут. Там жилые кварталы. Они сейчас опять обидятся и будут работать".

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На що командир відповідає: "Давай лупи, лупи везде, бл#дь. По западу, нах#й, по населенным пунктам, ху#рь, бл#дь".

А далі – пряма вказівка про знищення ще двох українських сіл: "…вот эти все ближайшие от меня: Калиновка, Рябушки… вот эти 2 населенных пункта еб#ни туда, нах#й, побольше, сравняй эти 2 села".

"Так виглядає елітна дивізія "миротворців" без пропагандистського лоску. Ми зробимо все можливе, щоб вони відповіли за скоєні злочини!", - впевнені у СБУ.