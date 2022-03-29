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Новини Відео Війна
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Порошенко звернувся до росіян, які виїхали в Грузію: Не мовчіть, вам не вдасться просто "пересидіти" цю війну. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі грузинської телекомпанії "Pirveli" закликав росіян, які після початку широкомасштабного вторгнення Путіна в Україну і накладених на країну-агресора санкцій виїхали до Грузії в надії "пересидіти складні часи". Порошенко попросив їх не мовчати про страшні злочини російських окупантів в Україні і наголосив – "відсидітись" їм не вдасться.

"Я хотів би звернутися до вас – росіяни, яких, як кажуть, сьогодні більше 200 тисяч в Грузії. Не думайте, що вам вдасться "пересидіти". Ви не перечекаєте цієї війни, тому що ця війна світоглядна", – вважає Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Обов’язково зателефонуйте – навіть в умовах тотального блокування інтернет ресурсів у росії, в умовах обдурювання та отруєння мозку російською пропагандою. Додзвоніться та розкажіть про реальну ситуацію в Україні", – закликає Порошенко.

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Розповідаючи про злочини окупантів, про зруйнований Маріуполь, Порошенко не стримав емоцій: "розкажіть про вбитих та закатованих дітей. Розкажіть про згвалтованих жінок, які довірилися і пішли "гуманітарними коридорами". Розкажіть про цивільне населення Маріуполя, яке вмирало від голоду та спраги. Розтоплюючи сніг для того, щоби прожити ще день. Сподіваючись на хоч якесь зерно людяності, яке вони збиралися побачити в очах нелюдів – російських фашистів, що увірвалися до нас".

"Розкажіть: Маріуполь був найбільш російськомовним містом в Україні, яке сьогодні знищене і знесене з лиця землі. Розкажіть про Маріупольський драмтеатр, де люди ховалися від бомбардувань у підвалах, і де понад 300 цивільних осіб, жінок та дітей загинули", – говорить Порошенко.

"Розкажіть про Харків, Суми, Чернігів під бомбардуваннями. Розкажіть про Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, які знаходяться в 5 кілометрах від Києва і які щоденні обстрілюють артилерійським, ракетним вогнем. Системами залпового вогню б’ють по церквах. І люди загинули просто у церкві", – обурюється Порошенко.

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"Розкажіть про те, у 40-мільйонній країні 25% населення – біженці, які змушені були покинути свої будинки та тікати від російських варварів. Розкажіть про 50% дітей, які були змушені покинути своє житло", – наголосив п’ятий Президент.

"Путін не хоче це називати війною? Так, це злочин проти людства, за який точно його організатори, ті, хто віддавали накази, не просто опиняться за ґратами, а будуть прокляті. Прокляті всім людством за життя, які вони забрали", – попередив Петро Порошенко.

"Не мовчіть!", – закликав він російських громадян.

Автор: 

Грузія (1844) Порошенко Петро (15173) росія (65162)


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Топ коментарі
+22
подоляк, ты ж вроде на переговорах?
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29.03.2022 13:02
+16
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

·
https://twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm/status/1508735023788220418 51 мин



Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
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29.03.2022 13:11
+15
👍Там непробиваемая зомбированность.
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29.03.2022 12:49
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Краще хай мовчать. . Щоб кацапи вже не прийшли знову їх рятувать.

https://www.youtube.com/watch?v=3dcfJzBSDEM
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29.03.2022 12:46 Відповісти
До сраки.
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29.03.2022 12:47 Відповісти
👍Там непробиваемая зомбированность.
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29.03.2022 12:49 Відповісти
Причем будут обижаться не на *****, а на Украину, почему она не сдалась за три дня и им нужно сидеть в Грузии.
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29.03.2022 14:32 Відповісти
Если завтра снимут санкции, то они ещё сильней будут за путена. Это зомби👎💥
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29.03.2022 12:50 Відповісти
Нет. Санкции это символ осаждённой крепости. Путин сделает всё возможное, что бы их не сняли. Они действительно на пользу его режиму.
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30.03.2022 06:56 Відповісти
Також треба звернутись до роzіян яки виїхали в Майамі та на Лазурний берег, вони обов'язково почують, тих що по Іспаніях та Італіях сидять, в Тайланді і на Балі обов'язково.
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29.03.2022 12:48 Відповісти
Вони як і місцеві з язиком у дупі, подали заяву на ес під шумок замість того щоб територіальну цілісність повернути.
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29.03.2022 12:49 Відповісти
харроше кіно зняли грузини для росіянських втікунів до Сакартвело
https://twitter.com/Girchi_GE/status/1508451666600902670
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29.03.2022 12:51 Відповісти
Зная, сколько людей всегда откликается на статьи о Порошенко, прошу всех прочитать то, что написал Чорновил. Пожалуйста, прочтите!!!!!

https://www.facebook.com/MudriGudwin/photos/pcb.538951587562771/538951470896116
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29.03.2022 12:52 Відповісти
А зробити посилання клікабельним нє?
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29.03.2022 13:07 Відповісти
https://www.facebook.com/MudriGudwin/photos/pcb.538951587562771/538951470896116 https://www.facebook.com/MudriGudwin/photos/pcb.538951587562771/538951470896116

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29.03.2022 13:28 Відповісти
ЗЕ злочинець. Його потрібно судити. Давно це кажу.
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29.03.2022 13:50 Відповісти
Что там?
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29.03.2022 13:19 Відповісти
Там янелох потихеньку , під відосіки , зливає Украіну оркам 😠
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29.03.2022 13:43 Відповісти
Угадайте с одного раза.
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29.03.2022 13:53 Відповісти
тю відкриття,я це з 19го року знав що воно таке,може 73 відсотковий лохторат почитає,але де там там чуйка така що дофіга з нього першими за кордон спетляли...
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29.03.2022 14:39 Відповісти
Вони всі глухонімі.
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29.03.2022 12:54 Відповісти
подоляк, ты ж вроде на переговорах?
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29.03.2022 13:02 Відповісти
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

·
https://twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm/status/1508735023788220418 51 мин



Це ж які козли цинічні: знаючи патріотичний електорат ПП - маніпулювати війною, щоб не критикувати бубочку, закликати об'єднатись - знаючи, що люди заради країни будуть мовчати, переступлять через себе, - а самі відрубили канали, розширили ботоферму і топлять евроопозицію
Жодна антидержавна блєть не покинула своє місце коло корита, єрмакогетманцеви всі на місці, Інтер працює, арєстовіч сцить в очі.
Мовчіть, мовчіть, мовчіть...
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29.03.2022 13:11 Відповісти
Зараз ми помовчимо але потім гниди полетять за кораблем.Ми все пам'ятаємо і нічого не забудем.
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29.03.2022 13:32 Відповісти
а потім уже не скажете, ейфорія лохторату задавить
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29.03.2022 14:41 Відповісти
Це подолякам боти - задроти
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29.03.2022 13:15 Відповісти
Та що ви кончені мелите. При янику в повітря підіймався один чи два 29 мига. все інше не працювало. танки не їздили і т.д
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29.03.2022 13:03 Відповісти
ой їблак а між яником і "найвеличнішим" нікого не було,іменно при Порошенку відновлення літаків стало масовим,але ж ти бачиш тільки те що хочеш бачити
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29.03.2022 14:42 Відповісти
Подробнее про "миллиардное состояние на госбюджете"? ... И такая же "нулевка" лайкнула
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29.03.2022 13:04 Відповісти
згоден, що - "нульовка". І, да, що, забанити їх не можна? Я вже не кажу за деактив
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29.03.2022 13:08 Відповісти
Цей Лєх у мене в чорному списку.
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29.03.2022 13:11 Відповісти
та він чорний... ні, брудний зебіл - у всіх адекватів.
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29.03.2022 13:17 Відповісти
ти глянь на інше: подляк знову зформував тут свою ботоферму з ІD >510000
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29.03.2022 13:18 Відповісти
до кого там звертатись? там же кацапське ватнозамбоване стойло.... там реально в масковії живуть істоти, у отрих замість голови --- вакуумний черепок з одною звивиною пласкою...
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29.03.2022 12:58 Відповісти
это всё равно, что взывать к соседским тараканам, которые пришли на твою кухню.
Так как в основном страны Запада для них закрываются, то Грузия, Украина, Молдова больше всего через пару лет начнут страдать в социальном и ментальном смысле от инвазии "не таких" росиян. Это ментальный токсин для всех наций, который будет оказывать длительное негативное влияние на процесс формирования политических наций в этих странах.
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29.03.2022 12:59 Відповісти
Что нужно, так это убедить Запад не снимать санкции как минимум до момента, пока у власти *****. Обращаться к кацапам то же, что и к телеграфному столбу. Впрочем, от столба можно ожидать хоть что-то.
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29.03.2022 12:59 Відповісти
санкції потрібні аж до моменту чергового розвалу імперії касапстану (на зразок розвалу 1991року). Незалежно від імені чергового *****-імператора. Рейган проголосив метою розвалу імперії зла в 1980-му році; і цивілізований світ розвалив її аж на п'ятому ***** потому (Горбі/Єльці). От з цього прикладу і потрібно виходити.
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29.03.2022 13:15 Відповісти
Ну вот ты о чем, абы серануть? Хотя, да. Новость связана с порошенко, как же без провокатора Лёши лекса🤣😂🤣
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29.03.2022 13:07 Відповісти
Так ты Олексiй? чи Алиошенька?!
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29.03.2022 13:13 Відповісти
Це не Олексій - це дєвочка
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29.03.2022 13:19 Відповісти
Хрен їх зна хто воно таке.
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29.03.2022 13:34 Відповісти
👍🏼😂
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29.03.2022 13:39 Відповісти
Немного не понял:а юмор в чем? Стиль Петросяна:сам сказал-сам посмеялся?Ну ок))
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29.03.2022 14:00 Відповісти
Ты же уже спрашивало,Толя-Толя)
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29.03.2022 13:56 Відповісти
кацапня ты ни грамма не палишься!!Льоха -свыня так кажуть в Украiнi!
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29.03.2022 14:29 Відповісти
Та ты писать хоть научись,а потом умничай) На ЛЮБОМ языке))
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29.03.2022 14:45 Відповісти
дырявое...с тобою правила граматики и написания не намерен соблюдать! чмо меняй ник ...везде спам!
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29.03.2022 21:19 Відповісти
Як можливо звертатись до кацапів із подібними закликами, коли вони, живучи в Америці, користуючись всіма благами, які надає їм ця країна, усією своєю поганською душею НЕНАВИДЯТЬ її! Про що може йти мова з цими нелюдами, які втекли зі своєї помийки. Не тому вони це зробили, що не згодні з політикою свого царя, а тому, що не хочуть стати жертвоприношенням Молоху!
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29.03.2022 13:03 Відповісти
Закрий писок , дрянь , бо не тобі вказувати Президенту Порошенку де і як йому фоткатись !

Він організував три батальони Тероборони , повсністю забеспечив іх військовою технікою , а тепер вони захищають нашу краіну від кацапів ,
А що зробив ти , ви@****** подолячий? 😡
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29.03.2022 13:11 Відповісти
Грузини мене вражають своєю гостинністю тих , хто в 2008 р бомбив їх та відтяпав Південну Осетію , а перед тим , відібрали Абхазію !
Немає ,, не таких " росіян - іх всіх потрібно знищити під корінь і стане
краще дихатися на планеті Земля 😡

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29.03.2022 13:07 Відповісти
Грузинські діти не знають російської. Тому в них є майбутнє.
А ідіоти-українці продовжуть користуватись сруцким язиком, як ні в чому не бувало.
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29.03.2022 13:14 Відповісти
Тому що свого не вчили.
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29.03.2022 13:17 Відповісти
Вчили і знають, але хворі на ''какую разніцу''.
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29.03.2022 13:39 Відповісти
"Грузинські діти не знають російської. Тому в них є майбутнє." - поэтому продолжают сотрудничество с парашей.
"А ідіоти-українці продовжуть користуватись сруцким язиком, як ні в чому не бувало" - херячат русню?
Может дело в чём то другом?
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29.03.2022 14:03 Відповісти
Їхній президент тимчасовий, а діти виростуть і ніхто не прийде їх асвабаждать. А вас - прийдуть.
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29.03.2022 14:28 Відповісти
Нас, уже пришли "освобождать", если вы не заметили. А они, со своим временным, даже на санкции не сподобились.
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29.03.2022 14:54 Відповісти
Я помітив, що в першу чергу освобождають регіони, де їх найбільше любили і з максимальною концентрацією руськомовних.
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29.03.2022 14:57 Відповісти
А я заметил, что "першу чергу освобождають регіони", в которых правили бал регионалы, и которые очень любили разыгрывать карту рюзьге языка.
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29.03.2022 15:06 Відповісти
Ви свідомо ростите дітей майбутніми жертвами. Бо рашка вважає території з руськомовним населенням своїми, а значить рано чи пізно прийде їх завойовувати.
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29.03.2022 14:54 Відповісти
Рашка завтра всех с двумя руками и ногами посчитает своим населением. И? А уж как я рощу своих детей, ты не знаешь и знать не можешь.
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29.03.2022 15:03 Відповісти
Согласно опросов Reuters ***** получает в РФ беспрецедентную поддержку своих действий, более 85% населения поддерживают войну, уничтожение украинского народа.
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29.03.2022 13:17 Відповісти
А чого Порошенко очікує від цього стада? Що вони вийдуть на мітинг у Грузії? Чи - що всі разом повернуться в рашку і знесуть пуйло?
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29.03.2022 13:20 Відповісти
Можливо і так 😡
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29.03.2022 13:24 Відповісти
pi-ar
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29.03.2022 13:25 Відповісти
Та да. Видосиков от Зе, по десятку в день.
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29.03.2022 14:04 Відповісти
а цей намагається не відставати..а то зовсім забудуть про бізнесмена ))
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29.03.2022 14:16 Відповісти
И очень хорошо. Бизнесмен восстановил ПВО под Киевом, под зонтиком которого, членограй о "мире" договорняки мутит.
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29.03.2022 14:21 Відповісти
так, також думаю що це добре. після війни маю надію що його і не згадають. та і слава богу... буде будуватись нова країна без політичних старперів
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29.03.2022 14:37 Відповісти
Арахамия, Ермак - "новые лицца"?
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29.03.2022 14:49 Відповісти
я про першу особу
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29.03.2022 14:51 Відповісти
А я про инициаторов и участников переговоров. Вроде не старпер Порох за откат на 24е договаривается? Не? А ваши "маладые лицца"?
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29.03.2022 14:56 Відповісти
твой макрон...?\он в что - в бункере сидит...?\
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29.03.2022 13:35 Відповісти
А ти чого вилізло тут?

Брись на срунет і швиденько 😕
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29.03.2022 13:37 Відповісти
ще й як вдасця...З вином, шашликами, під грузинські пісні. їх обслуговують на рівні і готові їм служити далі. Що ж грузії із за якоїсь абхазії чи взагалі далекої України сваритись з таким багатим і впливовим сусідом?
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29.03.2022 14:07 Відповісти
Вони втікли від санкцій. Це такі самі гниди. Приїхали робити раіську в Грузії.
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29.03.2022 14:32 Відповісти
ОНИ ЭТО ВРЯД ЛИ ПОЙМУТ. САМ УБЕЖДАЛСЯ НЕ РАЗ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.03.2022 14:56 Відповісти
Порошенко респект.
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29.03.2022 16:02 Відповісти
 
 