Удар по Миколаївській ОДА: з-під завалів дістали тіла трьох людей, 18 - госпіталізовано, рятувальні роботи тривають. ВIДЕО

Зранку 29 березня окупанти поцілили у будівлю Миколаївської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС, станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих осіб.

Також повідомляється, що 22 особи постраждало, з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам медиків.



Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Миколаєва зруйновано секцію 9-поверхової будівлі ОДА, 9 осіб вивільнено з-під завалів, - ДСНС (оновлено). ФОТО