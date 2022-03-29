Удар по Миколаївській ОДА: з-під завалів дістали тіла трьох людей, 18 - госпіталізовано, рятувальні роботи тривають. ВIДЕО
Зранку 29 березня окупанти поцілили у будівлю Миколаївської ОДА.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС, станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих осіб.
Також повідомляється, що 22 особи постраждало, з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам медиків.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Топ коментарі
+16 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар29.03.2022 13:10
+13 Мобильный крематорий
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+12 Владимир #427487
показати весь коментар29.03.2022 13:18
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Так ніхто не воює. Якщо війна то і рос. міста повинні бути зруйновані.