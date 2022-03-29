Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілу окупантами будівлі Миколаївської ОДА у вівторок семеро людей загинуло, 22 поранені, рятувальні роботи тривають, повідомляє Державна служба Україна з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла сімох загиблих, 22 особи постраждали. Підрозділи ДСНС врятували та вивільнили з-під завалів 18 людей, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено, що внаслідок обстрілу зруйновано центральну секцію будівлі обладміністрації з 9-го по 1-й поверх, без подальшого горіння.

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"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - інформують у ДСНС.





































