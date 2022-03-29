Гарантії безпеки тимчасово не поширюватимуться на Крим та ОРДЛО, - Арахамія. ВIДЕО

Голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія розповів, що новий механізм гарантій безпеки тимчасово не працюватимуть щодо окупованих Донбасу та Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що наразі неврегульовані питання з ОРДЛО і Кримом, а тому поки гарантії не поширюватимуться на ці території.

"Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС", - сказав Арахамія.

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Щодо окупованого Криму - пропонується зафіксувати позиції РФ та України, і протягом 15 років проводити двосторонні перемовини з приводу статусу півострова, зазначив він.