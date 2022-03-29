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Гарантії безпеки тимчасово не поширюватимуться на Крим та ОРДЛО, - Арахамія. ВIДЕО

Голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія розповів, що новий механізм гарантій безпеки тимчасово не працюватимуть щодо окупованих Донбасу та Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що наразі неврегульовані питання з ОРДЛО і Кримом, а тому поки гарантії не поширюватимуться на ці території.

"Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступати в ЄС", - сказав Арахамія.

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Щодо окупованого Криму - пропонується зафіксувати позиції РФ та України, і протягом 15 років проводити двосторонні перемовини з приводу статусу півострова, зазначив він.

Арахамія Давид (1104) переговори з Росією (1083)


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Топ коментарі
+82
так про що ви домовились? за що гинуть хлопци на фронті? за що гинуть мірни? за відкат на 23 лютого? для чого?
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29.03.2022 15:20
+71
Какие "гарантии"??? Гарантия - это вооруженная до зубов армия!
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29.03.2022 15:20
+68
свічка@svecha62



Дають можливість ***** відповзти,"зберігаючі обличчя".
Україна побита, скалічена, знекровлена.
Зелені міратворци завзято пилятимуть кошти міжнародної допомоги.
Армія не посилюється, бо ж "гарантії", про репарації теж забудьте.
Наступного разу ми будемо ще слабші.
Ось і казочці кінець.
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29.03.2022 15:21
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вже в 2019 роцi було зрозумiло, що ЗеБiльна шобла ка-ка-я разнiца доведе до великоi

бiди...

потiм припинення фiнансування ракетобудування, вiдосики, ЗеЛупу на армiю...вiдосики...

тепер бачимо, до чого все це привело...
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29.03.2022 16:15 Відповісти
Нимб над головой Арахамии говорит о чём-то намекает.
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29.03.2022 16:21 Відповісти
вздернуть суку на арке
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29.03.2022 16:27 Відповісти
обратно зедебіли здали
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29.03.2022 16:29 Відповісти
Через две недели ждем новое наступление рашистских войск переговорники хреновы а по Крыму а почему не 15 дней и давайте так не ордло а часть Донецкой и Луганской областей и почему от туда не будут кацапы выводить войска Правильно кто то сегодня говорил все повторится через год полтора с еще большей силой кацапы соберут силы. Что касается наших "переговорников" извините меня я что то не услышал от кацапов право Украины на существование Арахамия лучше промолчать и ересь не озвучивать
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29.03.2022 16:35 Відповісти
татари ж не дурачки
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29.03.2022 16:38 Відповісти
Тепер, коли ми переламуємо ситуацію на нашу користь, і реально можемо вибити ворога з України, включно з ОРДЛО і повністю звільнити країну без всяких "спеціалних статусів"...
Це - зрада. Я ніколи раніше так не писав, але це ЗРАДА!!
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29.03.2022 16:40 Відповісти
А ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ ЧТО !!!??? ЕХАЙ В СОЧИ НАХЙ !!!
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29.03.2022 16:40 Відповісти
ПОЛИТИКИ ПОКАЖИТЕ ЧТО ЕДИТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ !!!
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29.03.2022 16:42 Відповісти
Боже-боже. так, це зрада. зекоманда нас злила. це і був план Б. і дуже простий.
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29.03.2022 16:51 Відповісти
Українська Армія не має складати зброю. Ці переговори провокація, зрада та капітуляція зеленої влади. Наш гетьман Порошенко має взяти владу у свої руки.
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29.03.2022 16:53 Відповісти
А що потім?
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29.03.2022 17:07 Відповісти
Я не розумію. Перемога поки що відкладається?
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29.03.2022 17:06 Відповісти
Арахамія як перемовник дуже схожий на свого опонента Мединського, якій раніше стверджував що росіяни як раса стоять над іншими расами завдяки зайвій хромосомі. Може у Арахамії теж є унікальний генетичний код, що дозволяє йому нести маячню.
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29.03.2022 17:48 Відповісти
И воду в Крым пустим, помимо всего прочего???? Так ради воды во-многом всё и затевалось!
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29.03.2022 17:54 Відповісти
То на початку був анекдот: що в zелі такі стальні яйця що не знайшлося "вертоліта" що би його евакуювати ...
Тепер я зрозумів ... То не яйця - то гівна в штанах було скільки, що ...
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29.03.2022 18:05 Відповісти
ЗеМерзота - зрадила Україну
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29.03.2022 18:15 Відповісти
Це зрада, і всім байдуже!
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29.03.2022 18:21 Відповісти
ти переговорник-а ти про свої гарантії безпеки подумав після цих слів?бидло ти зелене ти про що домовився?**** ти продажна
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29.03.2022 18:43 Відповісти
Це той самий Арахамія, що збирався розбиратися з CNN та Bloomberg бо вони розпалюють паніку, а війни не буде. Занадто тупа істота для погодження будь яких договорів.
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29.03.2022 19:12 Відповісти
Куй железо пока горячо Так же и с рашкой Ни на какие уступки не нужно идти по ОРДЛО и Крыму Рашисты растянут эти *временные* на столетия Курилы тому пример.. Нет ничего долговечнее чем то что временно....
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29.03.2022 19:13 Відповісти
Арахмию і "сук урода" на шибеницю.Всіх.
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29.03.2022 21:15 Відповісти
Найкраща гарантія безпеки це ЗСУ, потім НАТО а трейте це гнати в шию арахамію
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29.03.2022 23:09 Відповісти
нормально.
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30.03.2022 00:31 Відповісти
я не могу видеть эту осетинскую обезьяну, представляющую интересы Украины...
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30.03.2022 01:19 Відповісти
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