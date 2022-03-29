"С нами Бог!", - кремлівські пропагандисти коментують відеозапис з драмтеатру в Маріуполі, в якому від російської бомби загинуло щонайменше 300 людей. ВIДЕО
Російські пропагандисти, коментуючи відеозапис з розбомбленого армією РФ, кілька разів промовили фразу: "З нами Бог!".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі слова путінські посіпаки, пояснили тим, що церква, яка знаходиться поряд, вціліла.
Нагадаємо, що за даними маріупольської міськради у Драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.
Топ коментарі
+48 Дмитро Буланов
показати весь коментар29.03.2022 16:45
+42 VOLVO XC 70
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+40 MrC
показати весь коментар29.03.2022 16:47
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Під Чугуєвим виявили трупи військових рф із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.
Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду (фото).
Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе.
https://t.me/operativnoZSU/16271
Знову Братья
Вашу ж мать.
Вибачте за мою французьку
там по факту виконані всі забаганки *****
Подоляк озвучив відверто зрадницькі домовленості, які неможливо до того ж реалізувати під час війни.
Будь-які референдуми і вибори зараз проводити не можна.
Територіальна цілісність України не може бути предметом торгу.
В очікуванні реакції політиків першого ешелону та військових я з себе знімаю всі зобов'язання щодо "режиму тиші" і відмови від критики Зеленського. https://t.me/nuts_roses/728
Зеленський під час Воєнного стану розпочав Громадянську війну!
Кожен громадянин має право прийняти Своє рішення.
Слава Україні!
і ось так взяти та обосраться
Дьявол с ними, который в Библии человекоубийцей назван
По итогу - бункерная крыса должна иметь погоняло Шалопутин.
Аналогии с ордынскими пропагандонскими завываниями не видно?
"Мариуполь донецкая республика"
Тобто всюди, де вступила кпцапня, автоматично вважає своєю територією, без жодних реферкндуміа
І українська влада з цими потворами підписує якісь документи?!
Які ж кацапи убогі і тупі.
росія це ракова пухлина на планеті, з нею потрібно щось робити, бо інакше вона точно знищить цю планету.