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"С нами Бог!", - кремлівські пропагандисти коментують відеозапис з драмтеатру в Маріуполі, в якому від російської бомби загинуло щонайменше 300 людей. ВIДЕО

Російські пропагандисти, коментуючи відеозапис з розбомбленого армією РФ, кілька разів промовили фразу: "З нами Бог!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі слова путінські посіпаки, пояснили тим, що церква, яка знаходиться поряд, вціліла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перші хвилини після удару російських окупантів по драматичному театру в Маріуполі. ВIДЕО

Нагадаємо, що за даними маріупольської міськради у Драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За час блокади у Маріуполі загинуло майже 5 тис. людей, з них близько 210 - діти, - мер Бойченко

Автор: 

армія рф (17373) Маріуполь (3231) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+48
ну и какое мирное соглашение с этими кацапскими уродами, гасить пока скуля не убегут на рассеюшку
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29.03.2022 16:45
+42
у них кацабов.... имя Бога Люцифер.... я ничего не попутал?????
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29.03.2022 16:51
+40
В вами проклятие на века, от тех кто погиб.
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29.03.2022 16:47
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ну и какое мирное соглашение с этими кацапскими уродами, гасить пока скуля не убегут на рассеюшку
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29.03.2022 16:45 Відповісти
Йди гаси. Поки що ти тільки пердиш.
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29.03.2022 16:49 Відповісти
у них кацабов.... имя Бога Люцифер.... я ничего не попутал?????
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29.03.2022 16:51 Відповісти
Нет, все правильно.
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29.03.2022 16:55 Відповісти
У московитов тоталитарная, террористическая секта, именуемая "русский мир". Такой мразотной, лживой и лицемерной секты мир ещё не видывал. Так что оставь пожалуйста Люцифера в покое, ведь он по сравнению с любым скрепоносным лишнехромосомоносцем, просто святой и праведник.
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29.03.2022 17:27 Відповісти
Харківська область.
Під Чугуєвим виявили трупи військових рф із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.

Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду (фото).
Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе.
https://t.me/operativnoZSU/16271
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29.03.2022 18:12 Відповісти
Кловани , церкви наші , то ж Бог з нами.
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29.03.2022 16:45 Відповісти
В вами проклятие на века, от тех кто погиб.
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29.03.2022 16:47 Відповісти
Богом кожен вертить, як хоче... жоден бог не виправдовує вбивства в його ім'я...
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29.03.2022 16:47 Відповісти
X**Y с вами ********
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29.03.2022 16:48 Відповісти
Лапатнікі-сатана батько брехні,саме тому він ваш бог...
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29.03.2022 16:49 Відповісти
Так Вже Жжж Мирна Угода,
Знову Братья
Вашу ж мать.
Вибачте за мою французьку
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29.03.2022 16:49 Відповісти
НЕ ВЕРЮ Я УВЫ В МИРНЫЙ ДОГОВОР НЕ ВЕРЮ ПУТИН НА НЕГО НЕ ПОЙДЕТ ВЫ ЧТО ПРОИГРАТЬ СТРАНЕ И НАРОДУ КОТРОГОВ ЕГО ПОНМИАНИИ НЕ СУЩЕСТВЕТ ЭТОТ УТЫРОК БУДЕТ ДО САМОЙ СМЕРТИ НА СМЕРТНОМ ОГНЕ ОРАТЬ В НАШ АДРЕС ....Я ВАС УНИЧТОЖУ ТАК И ПОДОХНЕТ ПОДЗАБОРНЫМ ОКУРКОМ.. увы надо понимать пока ***** не сдохнет ничего не выйдет нет наша страна делает верные действия посылы идет на компромиссы но ***** нужна КАПИТУЛЯЦИЯ ПОЛНАЯ И НА ЕГО УСЛОВИЯХ...
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29.03.2022 16:53 Відповісти
Виберуть другого
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29.03.2022 16:56 Відповісти
цей мутняк-мирняк і є прихована капітуляція!

там по факту виконані всі забаганки *****
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29.03.2022 17:00 Відповісти
***** не прихована. її видно неозброєним оком
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29.03.2022 17:03 Відповісти
Навіть коли здохне це ***** - єдиний нам з того профіт буде їх"подковьорная вайна" за владу всередині рашопадлії.. А оте скотобидло яке з піною біля своїх сосальників кричить "путєнпрізідєнтусягоміра" нікуди не подінеться(якщо ми те біосміття якимсь чином не утилізуємо) і знов приведе до влади чергове *****. Орду треба ЗНИЩИТИ ПОВНІСТЮ - інакше ми змусимо наших дітей і онуків воювати знов і знов із цим недолюдним біосміттям.
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29.03.2022 18:20 Відповісти
не мешайте самим кацапам самих же себя уничтожать они это сделают лучше всех и сами!!!! надо просто уметь вовремя столкнуть лбами группки влияний за власть и отойти в сторонку покурить.. А все остальное они сделают.... сами поубивают..... казнят и закопают друг дружку...
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29.03.2022 18:25 Відповісти
не дать захватить-одно,а выгнать орду-совсем другое...Нажаль дуже багато Їх.
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29.03.2022 17:12 Відповісти
Погано. Зараз до зовнішньої агресії додасться шалена внутрішня нестабільність.
Подоляк озвучив відверто зрадницькі домовленості, які неможливо до того ж реалізувати під час війни.
Будь-які референдуми і вибори зараз проводити не можна.
Територіальна цілісність України не може бути предметом торгу.

В очікуванні реакції політиків першого ешелону та військових я з себе знімаю всі зобов'язання щодо "режиму тиші" і відмови від критики Зеленського. https://t.me/nuts_roses/728
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29.03.2022 17:16 Відповісти
Цими пермовинами,зелядь скасувала ,наш оов'язок,його підтримувати Задля України
Зеленський під час Воєнного стану розпочав Громадянську війну!
Кожен громадянин має право прийняти Своє рішення.
Слава Україні!
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29.03.2022 19:16 Відповісти
Віденська конвенція - референдум не будуть проводити за воєнного стану та військових дій
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30.03.2022 00:36 Відповісти
весь світ нам повірив.
і ось так взяти та обосраться
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29.03.2022 17:17 Відповісти
«Gott mit uns» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем.  - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3 С нами Бог », https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90 МФА : [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9 ɡ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0 ɔ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9 t https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9 m https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0 ɪ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9 t https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0 ʊ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9 n https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82 s ]) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7 девиз , изображавшийся на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8 гербе Германской империи , широко используемый в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 немецких войсках с XIX века, в частности выбитый на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F пряжке ремня .
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29.03.2022 16:50 Відповісти
суки, это с ними хотите мириться? им нельзя доверять потому-что "с нами бог" и вот так они будут оправдывать себя з убийства, насилования, грабеж, калечения, пленения, терроризм, и все плохое. "С нами бог". Идите на ..., безбожники.
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29.03.2022 16:50 Відповісти
Стены сохранились , а убитых людей не видят и ни слова не говорят
Дьявол с ними, который в Библии человекоубийцей назван
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29.03.2022 16:50 Відповісти
Я навіть ім'я вашого, курви, бога знаю - Сатанаїл.
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29.03.2022 16:51 Відповісти
С вами даже мозгов нет.. какой там Бог..
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29.03.2022 16:51 Відповісти
*** свамі дебіли
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29.03.2022 16:53 Відповісти
С ними разве шо, только смердячий рецидивист, ПОП гундяй, которого урки на зоне пялили во все дыры
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29.03.2022 16:54 Відповісти
А Бог в курсе, что он с ними?
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29.03.2022 16:54 Відповісти
300 міліонів діабло вам - по два в кожну свинорилу дупу !
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29.03.2022 16:56 Відповісти
У фашиков на ремнях тоже что-то такое было, вроде. Им не помогло.
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29.03.2022 16:56 Відповісти
это их личное мнение, которое ничего общего не имеет с реальностью..., если бог с ними, значит его нет...
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29.03.2022 16:57 Відповісти
ХУТИНА В ГААГУ !!!!
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29.03.2022 17:03 Відповісти
Провести во всем мире протесты с лозунгом ХУТИНА В ГААГУ !!!

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29.03.2022 17:05 Відповісти
Якщо з ними був Бог,то хто тоді за Україну.
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29.03.2022 17:07 Відповісти
Дьявол в Библии тоже зовется "богом", так что да, конечно
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29.03.2022 17:09 Відповісти
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29.03.2022 17:12 Відповісти
Слухаєш тих кремлівських пропагандонів і получається що то Україна напала на Маріуполь,нещадно його знищує і ще й прикривається мирними жителями.коли рашка прийшла їх спасати.При цьому мирні жителі Маріуполя,які вціліли від атак України не перестають дякувати рашці за те,що вона їх вивела з під обстрілів та ще й нагодувала.І десь в глибині цієї рашки якийсь москаль,сидячи на дерев"яному очку і і підтираючи пальцем задницю вірить цьому,радіє і каже - ми прінєсьом туда цивілізацию,благородство і ізбавім їх от нацизма...
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29.03.2022 17:13 Відповісти
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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29.03.2022 17:14 Відповісти
ROSIANI *** S VAMI NIE BOG! FASHISTI! NEMCI TOJE TAK GOVORILI ( GOTT MIT UNS).
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29.03.2022 17:17 Відповісти
Так з ним їх "бог" - ***** і пророк його - кірюша гундяєв. І храм мабуть належить РПЦ.
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29.03.2022 17:17 Відповісти
Прийшли в чужу країну, куди ніхто не звав, вбили 300 людей тільки в цьому театрі, та тисячі загиблих по всій Україні, які б жили собі і тепер ще з таким нахабством стверджують, що то Бог з ними, з убивцями.
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29.03.2022 17:19 Відповісти
рашисти з вами тільки член у роті!!!
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29.03.2022 17:20 Відповісти
путинархат..
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29.03.2022 17:24 Відповісти
Пыню высрала пынематка с погонялом Шаломова (кстати, а почему не Путина?) которой по пьяне заделал этого окурка хронь с погонялом Путин.

По итогу - бункерная крыса должна иметь погоняло Шалопутин.

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29.03.2022 17:24 Відповісти
Надпись на бляхе ремня солдат верхмата - Gott mit uns. В переводе - "С нами Бог".
Аналогии с ордынскими пропагандонскими завываниями не видно?
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29.03.2022 17:29 Відповісти
кацапы, вы недалеко, от немецкого вермахта ушли. "С нами Бог!" или "Gott mit uns" это было на пряжках ремней солдат. Немчура утащила эту фразу у римлян и шведов, а теперь, ее, верещат, ваши, недоделанные тв-геббельсята.
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29.03.2022 17:32 Відповісти
Я б тебе ****, язык ВЫРЕЗАЛ.
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29.03.2022 17:32 Відповісти
Нельзя. Это наши "партнёры" по переговорам.
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29.03.2022 17:37 Відповісти
Кому и лишняя хромосома - бох...
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29.03.2022 17:55 Відповісти
Какими же нужно быть сволочами....
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29.03.2022 18:03 Відповісти
Зверніть увагу на титри:
"Мариуполь донецкая республика"
Тобто всюди, де вступила кпцапня, автоматично вважає своєю територією, без жодних реферкндуміа
І українська влада з цими потворами підписує якісь документи?!
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29.03.2022 18:08 Відповісти
рашисты бомбили цивильных да и вобще все вокруг что можно, НО только не банковую
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29.03.2022 18:09 Відповісти
Це з цими вбивцями Зеленський хоче миру??? Ці російські вбивці мають бути утилізовані разом з ******.
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29.03.2022 18:15 Відповісти
Так все просто була команда не стрілять по анклаві ВСБ-УПЦ московського патріарха. Координати знають, а якщо б там ховались Азовці, розхерачили б точно і пох.. їм на храми та на бога.
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29.03.2022 18:19 Відповісти
сатана завжди з кацапами...
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29.03.2022 18:24 Відповісти
Я тут для себе нещодавно відкрив російський панк-гурт "Элизиум". Так, так - саме російський. Але то солідарні з Україною люди, завжди виступають на наших рок- фестивалях. Так от у них є пісня "Ад наш". Точно описує той напрямок, в якому рухається росссія.
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29.03.2022 19:56 Відповісти
Вже навіть на Бога зазіхають.Бог з вами і бачить ваші злодіяння.Не сумнівайтеся він обов'язково вас покарає
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29.03.2022 18:43 Відповісти
Які вони *******!!! То жах!
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29.03.2022 19:52 Відповісти
***, рАссия и ее одичалое население не поддается пониманию.
Які ж кацапи убогі і тупі.
росія це ракова пухлина на планеті, з нею потрібно щось робити, бо інакше вона точно знищить цю планету.
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29.03.2022 19:54 Відповісти
Та Бог з вами, ви шо!! хібо гундяївській персональний бог з вами!. А ще кадирка з вами (поки що, поки гроші є) ну із вами заммічстра аннусбек, який принагородженні солдата якому відірвало ногипобажавйому швидше "встать на ноги"! От хто з вами
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29.03.2022 20:03 Відповісти
Які вони кончені
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29.03.2022 20:29 Відповісти
 
 