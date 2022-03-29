"С нами Бог!", - кремлівські пропагандисти коментують відеозапис з драмтеатру в Маріуполі, в якому від російської бомби загинуло щонайменше 300 людей. ВIДЕО

Російські пропагандисти, коментуючи відеозапис з розбомбленого армією РФ, кілька разів промовили фразу: "З нами Бог!".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі слова путінські посіпаки, пояснили тим, що церква, яка знаходиться поряд, вціліла.

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Нагадаємо, що за даними маріупольської міськради у Драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.





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