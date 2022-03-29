"Це не армія, це просто величезна мародерська банда", - український військовий розповів про ситуацію на Чернігівщині. ВIДЕО

Російські війська продовжують бомбардувати українські міста. Винятком не стала і Чернігівщина.

На відео від проєкту "Український свідок" видно наслідки приходу "руського міра": знищені житлові будинки, зруйнована інфраструктура та гуманітарна катастрофа.

"Це не армія, це просто величезна мародерська банда, яка знущається, вбиває і ґвалтує цивільних," — так описує дії росіян військовий ЗСУ. Чоловік зізнається, що йому соромно, адже він дозволив собі повірити в могутність окупантів, проте зараз вважає їх "другими з кінця". Боєць української армії дякує долі, що йому випала честь взяти учать в цій війні. Багато хто з військових знав, що війна неминуча: "Ці потвори 500 років намагаються нас знищити".

Чоловіки діляться своїми перемогами. "Колона сюди йшла і у нас вийшло їм насипати. Стоять два трофеї," — так військові описують 2 підбиті ворожі танки. Ті ж росіяни, що змогли втекти працюють по українським позиціям з відстані — міни, ствольна артилерія, танки. За словами захисників, росіяни, якщо не можуть щось взяти, то рівняють все з землею. "Це війна, а не спецоперація," — говорить військовий. — "Озброєння є, є чим бити, і бажання є, тож все є".

Нагадаємо, що з 24 лютого російська армія обстрілює та знищує ключові об'єкти інфраструктури, здійснює масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Збройні Сили України стійко захищають українські позиції та не дозволяють ворогу зайняти стратегічно важливі позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окремі підрозділи ворога виводять із Київщини та Чернігівщини. Втрати 200-ї бригади під Харковом становлять понад 1,5 тис. окупантів, - оперативна інформація Генштабу станом на 12.00 29 березня

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]

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