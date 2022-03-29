"Це не армія, це просто величезна мародерська банда", - український військовий розповів про ситуацію на Чернігівщині. ВIДЕО
Російські війська продовжують бомбардувати українські міста. Винятком не стала і Чернігівщина.
На відео від проєкту "Український свідок" видно наслідки приходу "руського міра": знищені житлові будинки, зруйнована інфраструктура та гуманітарна катастрофа.
"Це не армія, це просто величезна мародерська банда, яка знущається, вбиває і ґвалтує цивільних," — так описує дії росіян військовий ЗСУ. Чоловік зізнається, що йому соромно, адже він дозволив собі повірити в могутність окупантів, проте зараз вважає їх "другими з кінця". Боєць української армії дякує долі, що йому випала честь взяти учать в цій війні. Багато хто з військових знав, що війна неминуча: "Ці потвори 500 років намагаються нас знищити".
Чоловіки діляться своїми перемогами. "Колона сюди йшла і у нас вийшло їм насипати. Стоять два трофеї," — так військові описують 2 підбиті ворожі танки. Ті ж росіяни, що змогли втекти працюють по українським позиціям з відстані — міни, ствольна артилерія, танки. За словами захисників, росіяни, якщо не можуть щось взяти, то рівняють все з землею. "Це війна, а не спецоперація," — говорить військовий. — "Озброєння є, є чим бити, і бажання є, тож все є".
Нагадаємо, що з 24 лютого російська армія обстрілює та знищує ключові об'єкти інфраструктури, здійснює масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Збройні Сили України стійко захищають українські позиції та не дозволяють ворогу зайняти стратегічно важливі позиції.
Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.
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Нагадаємо, медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.
Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]
Ми підготуємо матеріали до публікації та зробимо так, аби їх побачив увесь світ!
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це саме там, де рашиські групіровки фактично оточені, залишилось без постачання і зараз під загрозою повного знищення !!!
але "скорочення військової активності" не стосується Донбасу - тут рашисти наступають
пане Залужний, будь ласка, не ведіться на пропозиції кацапів !
нищіть гадів до кінця !!!
Насамкінець міф великої російської культури, а відтак - загадкової російської душі. Обрушення сіє велике єсть, а тому над ним стоїть чи не найгустіша пелена диму, пилу й нестерпного смороду. Суть цієї багатовікової облуди концентровано явлена у простенькій карикатурі, баченій у фейсбук-стрічці. Імперська птаха, замість орлиних голів прикрашена толстоєвськими профілями, зависає над розбомбленим українським містом. І дриґає кінцівками в балетних пуантах. Слєзінкі не видно, вона, мабуть, загубилася в письменницьких бородах. Точніше, її направду ніколи й не було. Як і всємірнай атзивчивасті, всєчєлавєчнасті, і цілої купи іншої обманної лабуди. Пил і темрява. З якої хіба стирчить гулагівська дротина. - https://gazeta.ua/articles/pavlo-volvach/_trischini-po-bovvanah/1079087
Під Чугуєвим виявили трупи військових рф із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.
Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду (фото).
Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе.
https://t.me/operativnoZSU/16271
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .
А чмо ваше, не сдало Украину, только потому, что армия,после всех его сокращений, таки даёт кацапам *****. И это, не его заслуга!
Та завжди казав, що армія рф показушна для параду пабєдабєсія.
Так воно і сталося, "армія" виявилася по суті величезною фашисткою бандою шакалів і щурів.
Не вірте кремлівським рашистам , так як вони БРЕШУТЬ , навіть тоді
коли мовчать !
Переговорникам потрібно заспокоїтись , повернутися додому ,
взяти в руки автомат і захищати краіну , а не заробляти бабло на крові наших людей !! 😡