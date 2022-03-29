У Ніжині з 20:00 вівторка до 05:00 четверга запроваджується комендантська година, - мер Кодола. ВIДЕО

У Ніжині посилили комендантську годину. Вона запроваджується о 20:00 у вівторок і триватиме до 05:00 четверга.

Про це у Facebook повідомив мер Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ.

"Комендантська година в Ніжині буде посилена. Розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 5:00 31 березня. Тобто – до післязавтра. Магазини, аптеки та інші установи працювати завтра не будуть.

Просимо всіх залишатися вдома або в укриттях – за сигналу тривоги. Дотримуємось правил воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

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