У Ніжині з 20:00 вівторка до 05:00 четверга запроваджується комендантська година, - мер Кодола. ВIДЕО
У Ніжині посилили комендантську годину. Вона запроваджується о 20:00 у вівторок і триватиме до 05:00 четверга.
Про це у Facebook повідомив мер Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ.
"Комендантська година в Ніжині буде посилена. Розпочнеться сьогодні о 20:00 і триватиме до 5:00 31 березня. Тобто – до післязавтра. Магазини, аптеки та інші установи працювати завтра не будуть.
Просимо всіх залишатися вдома або в укриттях – за сигналу тривоги. Дотримуємось правил воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
govtva
показати весь коментар29.03.2022 19:23 Відповісти Мені подобається 1
Алекс Ков
показати весь коментар29.03.2022 19:28 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль