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"Своих не бросаем", - два російських окупанти безуспішно намагаються наздогнати машину свого підрозділу. ВIДЕО безпілотника

В мережі з'явилося кумедне відео, на якому два російських окупанти намагаються наздогнати машину свого підрозділу після зупинки в лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, що відзняте беспілотником, видно, що два автомобілі окупантів якийсь час стояли у лісі, а потім починають рух. Після виїзду другого автомобіля на польову дорогу стає помітним, що за ним біжать двоє загарбників. Спритніший - той, що біг першим, раптово падає. Далі забуті намагаються бігти за машиною, але та безупину віддаляється. Як завершилася ситуація на відеозаписі не відображено.

"Своих не бросаем", - пише в коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська окупантів, що відступили з України, вже в білоруському Гомелі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373)


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Топ коментарі
+44
это уже не куда не добежит
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29.03.2022 20:28
+31
Крысы!
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29.03.2022 20:23
+29
Сльози вчергове заважають навіть дивитись...
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29.03.2022 20:24
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Крысы!
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29.03.2022 20:23 Відповісти
даже в совецкой армии такого не было !
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29.03.2022 20:44 Відповісти
👍
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29.03.2022 20:45 Відповісти
Это остатки 200-й бригады!
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29.03.2022 20:46 Відповісти
Догнали или так и бежали до границ?
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29.03.2022 20:24 Відповісти
это уже не куда не добежит
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29.03.2022 20:28 Відповісти
а чому в жовтих, а не в красних галіфе?)))
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29.03.2022 20:34 Відповісти
ассса!)))
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29.03.2022 20:35 Відповісти
мєтр до парєбріка нєдобєжал...
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29.03.2022 20:54 Відповісти
Аніме я органічно не міг дивитись такі фото!!! А тепер ловлю себе на думці ,що від таких фото,здохлих ,смердючих орків, отримую задоволення)))!
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29.03.2022 20:59 Відповісти
Загоряє?
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29.03.2022 21:05 Відповісти
По моему, он задолбался жить на росии и просто прилёг отдохнуть.
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29.03.2022 21:23 Відповісти
В резиновых сапогах, наверное Рейкьявик пошел брать.
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30.03.2022 01:11 Відповісти
Це друга армія! Бійтесь, НАТО!
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29.03.2022 20:24 Відповісти
На жаль боїться.
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29.03.2022 20:48 Відповісти
Сльози вчергове заважають навіть дивитись...
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29.03.2022 20:24 Відповісти
Пане Бутусов, дякую за детальну оперативну інформацію і разбор залетов зелених. Друге дихання відкрилося. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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29.03.2022 20:25 Відповісти
Это от доброты, а могли бы и переехать
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29.03.2022 20:26 Відповісти
Чі вони не могли вдома побігати? Навіщо було пертись в Україну?
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29.03.2022 20:26 Відповісти
"Нас не догонят"ⓒИ так ***** до Владивостока
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29.03.2022 20:27 Відповісти
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29.03.2022 20:38 Відповісти
А там китайці ,вже чекають)))
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29.03.2022 21:00 Відповісти
Почему не переходим в наступление?
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29.03.2022 20:29 Відповісти
Перемовляемося. За вісім років нічому не навчилися. Тепер - доки воювали, нам давали зброю. далі - зась.
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29.03.2022 20:36 Відповісти
Ви таки хотите сорвать переговоры?
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29.03.2022 20:38 Відповісти
Ц-Ц-Ц
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29.03.2022 20:33 Відповісти
"Як не дожену то хоч нагріюсь"
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29.03.2022 20:34 Відповісти
Сказали водилам,что впереди мародерят водочный магазин,а дальше все все видели.
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29.03.2022 20:35 Відповісти
Наступлєніє в разгаре. Сніжок лежить, це в перших числах березня
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29.03.2022 20:37 Відповісти
красиво. !00% замёрзли.
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29.03.2022 20:39 Відповісти
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29.03.2022 20:39 Відповісти
Смішно, аж не можу. Коли це було? Сьогодні 29.03.2022.
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29.03.2022 20:39 Відповісти
вот что-что , а драпать кацапы умеют лучше всех в мире .
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29.03.2022 20:46 Відповісти
Мелодія в тему
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29.03.2022 20:48 Відповісти
От Москвы до Британских морей
Заполучит кацап ********!
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29.03.2022 20:53 Відповісти
В карти програли....
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29.03.2022 20:59 Відповісти
учения - они такие))
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29.03.2022 21:02 Відповісти
Реально хохма Обязательно в Ютуб выложть чтоб кацапы видели.
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29.03.2022 21:03 Відповісти
вот бы к известному фильму "брат-2" в местах,где киногерой говорит,что ,мол,русские поступают так-то и так-то ,добавлять реальные кадры войны,где все эти бравурные фразы опровергаются аж бегом..
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29.03.2022 21:21 Відповісти
Кацапы это постоянно практикуют.
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29.03.2022 21:21 Відповісти
Говорила же мама, что курить вредно - можно не добежать.
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30.03.2022 00:12 Відповісти
А що, москалі перекличку не роблять, щоб перевірити, чи всі є ?
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30.03.2022 05:34 Відповісти
 
 