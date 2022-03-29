"Своих не бросаем", - два російських окупанти безуспішно намагаються наздогнати машину свого підрозділу. ВIДЕО безпілотника

В мережі з'явилося кумедне відео, на якому два російських окупанти намагаються наздогнати машину свого підрозділу після зупинки в лісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, що відзняте беспілотником, видно, що два автомобілі окупантів якийсь час стояли у лісі, а потім починають рух. Після виїзду другого автомобіля на польову дорогу стає помітним, що за ним біжать двоє загарбників. Спритніший - той, що біг першим, раптово падає. Далі забуті намагаються бігти за машиною, але та безупину віддаляється. Як завершилася ситуація на відеозаписі не відображено.

"Своих не бросаем", - пише в коментарі автор публікації.

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