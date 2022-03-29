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Тероборона Печерського району проводить навчання мінометних розрахунків: Готові до бою. ВIДЕО

Територіальна оборона Печерського району, яка входить до складу 112-тої окремої бригади територіальної оборони, регулярно проводить навчання мінометних розрахунків.

До Вашої уваги Цензор.НЕТ пропонує відео - кияни швидко опанували нову професію мінометників та готові до бою.

"Столицю захищають десятки тисяч сміливих та відданих її синів та дочок. Усі ці роки нас не дарма вчили математиці. Старі уроки трансформувалися у нові знання та навички. Окрема подяка всім нашим вчителям - Ви виховали мужніх, сильних і розумних воїнів. Кияни вчаться стріляти з мінометів. І вчаться швидко. Люди, ви чудові. Усі ці роки нас не дарма вчили математиці. Старі уроки трансформувалися у нові знання та навички. Окрема подяка всім нашим вчителям - Ви виховали мужніх, сильних і розумних воїнів", - розповіли захисники.

Тероборона Печерського району готова виконувати покладені на неї завдання.

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Автор: 

Київ (19466) військові навчання (2775) тероборона (386)


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Топ коментарі
+16
Тільки на одних військових і надія... Цілий день хожу, як обіс...ний після новин про переговори.
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29.03.2022 20:28
+9
https://t.me/military_az/15872 Наш азербайджанский соотечественник, проживающий в Украине, и его украинский друг подготовили патриотический ролик в целях поддержки Украинской Армии.
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29.03.2022 20:30
+8
о 60 мм
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29.03.2022 20:31
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Тільки на одних військових і надія... Цілий день хожу, як обіс...ний після новин про переговори.
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29.03.2022 20:28 Відповісти
Як тільки почалися переговори відразу зазвучала сирена. І про переговори, такого я не міг собі уявити, думаю наші союзники направлять на правильний шлях цих недоумків
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29.03.2022 20:33 Відповісти
Я дуже надіюсь, що союзники вставлять нашим зеленим пістон. Глубоко в потрібне місце. (Інакше народ їм вставить). І боюсь, щоб не махнули на убогих рукою, як Штати на Афган.
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29.03.2022 20:37 Відповісти
https://t.me/military_az/15872 Наш азербайджанский соотечественник, проживающий в Украине, и его украинский друг подготовили патриотический ролик в целях поддержки Украинской Армии.
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29.03.2022 20:30 Відповісти
По рашиSSтам вогонь!
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29.03.2022 20:31 Відповісти
о 60 мм
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29.03.2022 20:31 Відповісти
Камертон
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29.03.2022 20:36 Відповісти
Бо Мер не зелений.
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29.03.2022 20:33 Відповісти
Класні ці нові 60-мм міномети👍👍👍
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29.03.2022 20:35 Відповісти
это миномет поддержки пехоты ,скорее всего мп-60 или натовское что то.
Не 82 мм конечно ,но вполне эффективный и мобильный
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29.03.2022 20:49 Відповісти
Хай Вам Бог помагає!!!
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29.03.2022 21:04 Відповісти
 
 