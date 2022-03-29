Тероборона Печерського району проводить навчання мінометних розрахунків: Готові до бою. ВIДЕО

Територіальна оборона Печерського району, яка входить до складу 112-тої окремої бригади територіальної оборони, регулярно проводить навчання мінометних розрахунків.

До Вашої уваги Цензор.НЕТ пропонує відео - кияни швидко опанували нову професію мінометників та готові до бою.

"Столицю захищають десятки тисяч сміливих та відданих її синів та дочок. Усі ці роки нас не дарма вчили математиці. Старі уроки трансформувалися у нові знання та навички. Окрема подяка всім нашим вчителям - Ви виховали мужніх, сильних і розумних воїнів. Кияни вчаться стріляти з мінометів. І вчаться швидко. Люди, ви чудові. Усі ці роки нас не дарма вчили математиці. Старі уроки трансформувалися у нові знання та навички. Окрема подяка всім нашим вчителям - Ви виховали мужніх, сильних і розумних воїнів", - розповіли захисники.

Тероборона Печерського району готова виконувати покладені на неї завдання.

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