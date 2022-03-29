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В Ірпінь повертатися ще не можна, - мер Маркушин. ВIДЕО

Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин попереджає мешканців міста, які виїхали, що повертатися назад ще не можна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, розмістивши відповідне відеозвернення.

"Друзі, багато хто мене запитує чи можна приїхати в Ірпінь, щоб перевірити, в якому стані дім, чи забрати машину, чи вивезти домашнього улюбленця. На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – НІ! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів. Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз. Щойно можна буде повертатися у наше рідне місто, я одразу ж вам повідомлю!" - зазначив Маркушин.

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Автор: 

Ірпінь (358) Маркушин Олександр (48)


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Даже после завершения войны вся эта хрень будет взрываться десятки лет..
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29.03.2022 23:38 Відповісти
И это наша ГОРЬКАЯ будущая реальность ... (((((((((((((((((((((((((((
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29.03.2022 23:44 Відповісти
Там в сторону Ирпеня сейчас грохот стоит капец, ещё не слышал такого с начала войны..
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29.03.2022 23:49 Відповісти
Добивают отступающие колоны врага, которые пытаются прорваться в сторону Беларусии
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30.03.2022 02:25 Відповісти
Оце справжній Мер, як багато іньших !
Слава Захистникам України!
Слава Україні!
Таких людей перемоги неможливо !!!
Смерть рашисстам!
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30.03.2022 00:13 Відповісти
 
 