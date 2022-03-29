Командири тероборони "Азов" у Харкові спростували фейк росЗМІ про свій полон. ВIДЕО

Командири тероборони "Азов" у Харкові Костянтин Немічев та Сергій Величко ("Чилі") спростували фейк про свій полон, який поширили російські ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Немічева.

"Хочу вам заявити, що з нами все гаразд, ми перебуваємо у Харкові і готові відстоювати наші землі. Хочу звернутися до російських пропагандистів. Ви підтверджуєте той факт, що ви російська помийка, пропагандистська помийка, фашистська помийка", — заявив Немічев.

Також він повідомив, що фейком є інформація, яку розповсюджують в Росії, про жорстоке поводження українських військових із російськими полоненими. "Ми завжди поводимося з полоненими гуманно. За всіма правилами передаємо їх до правоохоронних органів", – додав боєць.

Крім того, Немічев закликав росіян, які з власної волі перебувають в Україні, здаватися в полон.

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