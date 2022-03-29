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Командири тероборони "Азов" у Харкові спростували фейк росЗМІ про свій полон. ВIДЕО

Командири тероборони "Азов" у Харкові Костянтин Немічев та Сергій Величко ("Чилі") спростували фейк про свій полон, який поширили російські ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Немічева. 

 "Хочу вам заявити, що з нами все гаразд, ми перебуваємо у Харкові і готові відстоювати наші землі. Хочу звернутися до російських пропагандистів. Ви підтверджуєте той факт, що ви російська помийка, пропагандистська помийка, фашистська помийка", — заявив Немічев.

Також він повідомив, що фейком є інформація, яку розповсюджують в Росії, про жорстоке поводження українських військових із російськими полоненими. "Ми завжди поводимося з полоненими гуманно. За всіма правилами передаємо їх до правоохоронних органів", – додав боєць.

Крім того, Немічев закликав росіян, які з власної волі перебувають в Україні, здаватися в полон.

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Автор: 

Харків (5589) Азов (777)


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30.03.2022 00:00 Відповісти
откуда орки знают фамилии??
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30.03.2022 00:03 Відповісти
Свои?)
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30.03.2022 00:05 Відповісти
Напевно, хтось розповів. Читати орки не вміють
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30.03.2022 00:05 Відповісти
І правильно. Навіщо завойовувати Україну, коли можна закрити інтернет та розповідати, що вже все зробили успішно і вже йде завойовувати Польщу.
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30.03.2022 00:03 Відповісти
Яку Польшу. Вони вже Атлантичний океан форсують вплав, щоб клятим піндосам наваляти. І ніяк інакше)
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30.03.2022 00:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nl8wThsEbKE 2000000 просмотров !!!! ДОБАВИМ !!!!
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30.03.2022 01:09 Відповісти
Убогим сильно нада хоть какое-нибудь "УРА".
Вот и лепят по привычке из говна и палок очередную надувную "пабеду" для необременённого интеллектом соц-навоза...
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30.03.2022 08:26 Відповісти
 
 