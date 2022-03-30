УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4220 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
41 504 78

Ізюмський депутат ОПЗЖ Фомичевський провів у місто російських окупантів, - представник міськради Стрельник. ВIДЕО

Депутат Ізюмської міськради від забороненої нині партії ОПЗЖ Анатолій Фомичевський впустив до міста, яке перебуває в облозі, російських загарбників, показавши їм незахищену дорогу.

Про це повідомляє начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ізюм не здається. У суботу, 26 березня 2022 р., почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищену дорогу до Ізюма, державний зрадник - Анатолій Фомичевський. Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів.

Але, на жаль, мирні мешканці стали заручниками цих боїв, а прирекли їх на ці страждання зрадники Ізюма!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зарано говорити, що росіяни знижують інтенсивність боїв на Київщині та Чернігівщині, - Денисенко

Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає.

Єдиною надією на спасіння для близько 20 тисяч ізюмчан, які залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша Армія!" - розповів він.

Раніше Стрельник опублікував відеозвернення міського голови Ізюма Валерія Марченка, де той повідомив, що у місті з’явилися колаборанти.

Середи тих, хто перейшли на бік Росії, мер назвав двох депутатів Ізюмської міської ради – Анатолія Фомичевського і Юрія Козлова, експрацівника поліції Владислава Соколова та ексмера Олександра Божкова.

За його даними, вони ходять по бомбосховищах і підвалах і розповідають людям, що "Київ здали, Харків задали, Ізюм здали, і треба співпрацювати з ворогом".

Також під приводам надання гумдопомоги колаборанти складають списки тих, хто лишився в місті, і передають окупантам списки місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців територіальної оборони та членів їхніх сімей.

Мер Ізюма запевнив, що місто було і буде українське.

Автор: 

армія рф (17337) Ізюм (330) державна зрада (1685) колабораціонізм (1158) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+77
Чергова гнида яка підлягає знищенню...
показати весь коментар
30.03.2022 09:30
+75
Всіх хто має будь-яке відношення до опзж під арешт
показати весь коментар
30.03.2022 09:30
+61
мешканці Ізюма обрали московського ОПЗЖ і він провів окупантів у їхнє місто. Хати мешканців зруйновани і багато з них убито.

Ціна вибору - і так по всій Україні
показати весь коментар
30.03.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова гнида яка підлягає знищенню...
показати весь коментар
30.03.2022 09:30 Відповісти
Почему СБУ НЕ РАССТРЕЛИВАЕТ ИУД
НА МЕСТЕ????
показати весь коментар
30.03.2022 11:21 Відповісти
Сначала вопрос... а они на месте?... (те что якобы СБУ, ДБР.....)
показати весь коментар
30.03.2022 14:16 Відповісти
Все зажопинцы должны быть в СИЗО
показати весь коментар
31.03.2022 13:02 Відповісти
Всіх хто має будь-яке відношення до опзж під арешт
показати весь коментар
30.03.2022 09:30 Відповісти
деблокируем а предателям вафли или их русня завалит или мы
показати весь коментар
30.03.2022 09:30 Відповісти
скорше русня завалаить, це у них стандартна розплата зі зрадниками.
показати весь коментар
30.03.2022 10:43 Відповісти
Тварюка!
показати весь коментар
30.03.2022 09:31 Відповісти
Через пару тижнів генпрокурор почне підозрювать зраду
показати весь коментар
30.03.2022 09:31 Відповісти
Не вірь посмісці прокурора , клятві наркомана і сльозам прастітутки ...
показати весь коментар
30.03.2022 09:44 Відповісти
Главное, не верить РАШИСТЮГАМ !
показати весь коментар
30.03.2022 11:23 Відповісти
Куля в лоб так куля в лоб...
показати весь коментар
30.03.2022 09:33 Відповісти
Пора уже давно организовать отряд по утилизации генетического мусора и таких терпил показательно ликвидировать в течении двух дней..
показати весь коментар
30.03.2022 09:35 Відповісти
Так а чего стоят? Кого ждут?Меньше совещаний по каждой проблеме-больше толку будет..Или за месяц ещё непонятно??
показати весь коментар
30.03.2022 09:38 Відповісти
Вони совещаються кого першого стрілять... себе чи колаборантів, що населення виявляє
показати весь коментар
30.03.2022 14:20 Відповісти
по тихому
показати весь коментар
30.03.2022 10:34 Відповісти
Потребность в украинском "моссаде" уже перезрела...
показати весь коментар
30.03.2022 13:08 Відповісти
мешканці Ізюма обрали московського ОПЗЖ і він провів окупантів у їхнє місто. Хати мешканців зруйновани і багато з них убито.

Ціна вибору - і так по всій Україні
показати весь коментар
30.03.2022 09:35 Відповісти
такі мешканці теж винні, вони є частиною агресії та окупації
показати весь коментар
30.03.2022 09:52 Відповісти
розплата непомірна.
показати весь коментар
30.03.2022 10:44 Відповісти
Начинать надо с избирателей кучмьі.
показати весь коментар
30.03.2022 11:03 Відповісти
З кравчучки
показати весь коментар
30.03.2022 11:19 Відповісти
Він трохи меньш накоїв зла, ніж гнида кучма. Навіть, в Литві перші вільні вибори виграли комунякі. Перша помилка, сподіваюсь, пробачена, але 30 років ходити по граблях...
показати весь коментар
30.03.2022 11:56 Відповісти
Саме він завів гроші сіоністів в Україну,та почав продавати зброю.
показати весь коментар
30.03.2022 12:42 Відповісти
Читайте "Моя борьба" та інше Ходоса. Там фігурує кучма.
показати весь коментар
30.03.2022 12:51 Відповісти
Іноді думаю, що чехи та словаки моли б спалити всі есесерські танкетки в 68 році бандерівським смузі, Пражська весна могла бути більш позитивною...
показати весь коментар
30.03.2022 12:06 Відповісти
Гірше ворога може бути лише зрадник
показати весь коментар
30.03.2022 09:35 Відповісти
Может пора начинать расстреливать опзжшных собак без суда и следствия? Или будем ждать пока они так в Харьков, Чернигов проведут рос армию?
показати весь коментар
30.03.2022 09:36 Відповісти
Без слідства і суду не можна, ми ж демократична країна!
Але слідство повинно бути дві години, суд годину, розстріл 15 хвилин!
показати весь коментар
30.03.2022 10:07 Відповісти
кто сказал что во время войны, когда оккупант напал на мирно спящую страну, нужно соблюдать демократию?
показати весь коментар
30.03.2022 10:14 Відповісти
а нельзя ли вперед деньги , а потом стулья. Сначала повесить на центральной площади Изюма , а потом следствие и суд.
показати весь коментар
30.03.2022 11:04 Відповісти
окупанти змогли непомітно зайти в місто Джерело:
нет ни разведки, ни инфрматоров, что войска взяли и зашли. Похоже на "мирно спящие казармы"
показати весь коментар
30.03.2022 09:36 Відповісти
Пришла пора чистить авгиевы конюшни, только бы не перестараться и не превратить это благое дело к сведению счетов с конкурентами.
показати весь коментар
30.03.2022 09:36 Відповісти
Дааа, як же це "неочікованно" для СБУ...
показати весь коментар
30.03.2022 09:36 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 09:39 Відповісти
ОПЗЖ-сти зустрічають "братьєв".
показати весь коментар
30.03.2022 09:43 Відповісти
Не нужно никаких "підозр"Годами вылавливать, судить-итить..Зачем??Дождаться, как здесь правильно пишут, пока "сусанины"заведут в города рашистов?
показати весь коментар
30.03.2022 09:40 Відповісти
а мешканцi Изюма стояли как гниды и кивали бошками своими ,поддерживали своего избранника опзжо.
показати весь коментар
30.03.2022 09:49 Відповісти
Чому він вже не гниє в канаві ?
показати весь коментар
30.03.2022 10:01 Відповісти
Якщо ці зрадники ходять по бомбосховищах, мабуть їх там можна тепло зустріти, невже нікому з місцевих...
показати весь коментар
30.03.2022 10:03 Відповісти
Чому не був розстріляний завчасно!?
Чому Шуфрич, Рабинович, Мурляєв і банда опзж на свободі, а за них голови на фронтах кладуть українські патріоти-захисники?
показати весь коментар
30.03.2022 10:03 Відповісти
Потому что статья "Измена Родине" - это мечта адвоката , самое трудно доказуемое преступление , к сожалению . Их же не поймали стреляющими по своим с фото и видео фиксацией прямо за руку во время стрельбы . А за ****** и поездки привлечь сложно . может я ошибаюсь
показати весь коментар
30.03.2022 11:48 Відповісти
а, тихо удавить...
показати весь коментар
30.03.2022 15:29 Відповісти
Не байдужі до ворогів-колаборантів та рашистів-фашистів всієї України та свого міста чи села, а на даний час ізюмчани, пора розібратися із зрадниками народними методами. Не місце цим покидькам в українському суспільстві і навіть на українському кладовищі.
показати весь коментар
30.03.2022 10:05 Відповісти
Дорогу в обход 300 спартанцев тоже здал местный пастух. На что эта тварь надеется? Его же русня первым и кончит.
Собаке собачья смерть
показати весь коментар
30.03.2022 10:10 Відповісти
Місцевий пастух, зрадник Ніс в Батурині, а Фомічьов уже тепер...
показати весь коментар
30.03.2022 10:16 Відповісти
Якщо єсть 300 спартанців, обов'язково знайдеться зрадник Ніс, або Фомічьовський, гнида!
А гнида тому, що не так страшні московські воші, як опезежопські гниди!
показати весь коментар
30.03.2022 10:11 Відповісти
Й***ний чєртіла, ОПЗЖ і РИГІВ треба прирівнювати до ОКУПАНТІВ України
показати весь коментар
30.03.2022 10:17 Відповісти
І списки тих - хто за них голосував, вони ще більші зрадники...
показати весь коментар
30.03.2022 10:36 Відповісти
А при чому тут зрадник? Хто керує обороною, чому залишили "проходи"? Не вірю, що інші були не в "долі"...
показати весь коментар
30.03.2022 10:19 Відповісти
Нагадаю, що рейтинг цієї ***** партії був 10-15%

Тобто, серед на кожні 7-10 людей запроданці.
показати весь коментар
30.03.2022 10:26 Відповісти
забрати у всіх опзжшників всю власність що встигли награбувати..
показати весь коментар
30.03.2022 10:31 Відповісти
Так Ізюм здали, чи...?
показати весь коментар
30.03.2022 10:32 Відповісти
На жаль, поки що так
показати весь коментар
30.03.2022 10:55 Відповісти
..яке безглузде самогубство
показати весь коментар
30.03.2022 10:45 Відповісти
Та заваліть цих підарів прямо в підвалі!
показати весь коментар
30.03.2022 10:52 Відповісти
Их надо завалить в любом доступном месте и любым доступным способом. Но, это еще не все - всю собственность предателей (дома, машины, квартиры) нужно сжечь. Они свой выбор сделали, поэтому теперь очередь за народом. В условиях войны, наказание может быть только одно - расстрел на месте, без разговоров!
показати весь коментар
31.03.2022 03:20 Відповісти
Так, так, Владічка Соколов, біжи сучій син не оглядайся.
показати весь коментар
30.03.2022 10:56 Відповісти
"Украинцы не лучше русских" ? Только мразь может такое написать ...
показати весь коментар
30.03.2022 13:57 Відповісти
у військовий час напевно можна розстрілювати зрадників,
через одного мудака можуть загинути десятки
показати весь коментар
30.03.2022 11:56 Відповісти
Засилайте в такі міста спецпідрозділи щоби вішали зрадників на центральних площах. Щоби кожна су... подумала десятки разів, перед тим як зрадити.
показати весь коментар
30.03.2022 12:03 Відповісти
Вішайте ублюдків на центральних площах українських міст. СБУ створіть спецпідрозділ по ліквідації таких перевертнів.
показати весь коментар
30.03.2022 12:05 Відповісти
И чё? Даже после этого ОПЗЖ не объявлена преступной организацией, такой, как гестапо или СС? 0_0
показати весь коментар
30.03.2022 12:45 Відповісти
ОПЗЖ нужно признать террористической организацией, запретить ее деятельность на территории Украины, всех членов опзж арестовать, всем дать реальные тюремные сроки с конфискацией имущества (в дома переселить беженцев).
показати весь коментар
30.03.2022 13:07 Відповісти
Выбирая пророссийскую партию ты выбираешь войну.Донбасс,Харков,Херсон все это результат того что там 30 лет подряд во власть выбирали проросийских мудаков.
показати весь коментар
30.03.2022 13:25 Відповісти
Та ніякого покарання не буде, якщо їх будуть судити корумповані українські судді-нелюди!
показати весь коментар
30.03.2022 13:31 Відповісти
На палю собак. До тої наволочі евростандарти не застосовувати!
показати весь коментар
30.03.2022 13:34 Відповісти
Тепер москалі будуть грабувати та вбивати тих хто голосував за цю гниду
показати весь коментар
30.03.2022 13:48 Відповісти
Той , хто зараз захищає представників опзж - ворог України !
показати весь коментар
30.03.2022 13:49 Відповісти
в Кривому Розі такий самий сидить, ліпе зараз у фейсбуці жовтоблакитні прапорці. Поки каци не прийшли
показати весь коментар
30.03.2022 13:56 Відповісти
ну что ****** избиратели голосовавшие за этих пидаров довольны?гречкой не вдавило?
показати весь коментар
30.03.2022 14:15 Відповісти
Чергові зрадники з ригоАналів та зажопників гадять Україні!! Вони думають, що їх забудуть..
Потім буде прикре самогубство зрадників…
Смерть московітам та опожопівцям в Україні!!
показати весь коментар
30.03.2022 15:48 Відповісти
Я говрил и буду говорить всех депутатов ОПЗЖ арестовать !Всех через СБУ проверить.Далее по закону они не имеют права до конца дней вообще быть в государственых органах и также их дети.Хватит играться с этими ублюдками.Только уничтожать
показати весь коментар
30.03.2022 17:15 Відповісти
І коли вже зрадників почнуть вбивати на місці?
показати весь коментар
30.03.2022 19:01 Відповісти
Вбивці свого Народу,та хіба він був у них,Гниди україни,їх ще повилазить,знищити по кускам.
показати весь коментар
01.04.2022 14:04 Відповісти
 
 