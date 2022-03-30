Ізюмський депутат ОПЗЖ Фомичевський провів у місто російських окупантів, - представник міськради Стрельник. ВIДЕО
Депутат Ізюмської міськради від забороненої нині партії ОПЗЖ Анатолій Фомичевський впустив до міста, яке перебуває в облозі, російських загарбників, показавши їм незахищену дорогу.
Про це повідомляє начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Ізюм не здається. У суботу, 26 березня 2022 р., почали поступати дані про те, що в Ізюм почали заходити російські окупанти. Як виявилося, вони не просто зайшли в місто, а їх провів і показав їм незахищену дорогу до Ізюма, державний зрадник - Анатолій Фомичевський. Саме через нього російські окупанти змогли непомітно зайти в місто, але Збройні Сили України не здаються і продовжують запеклі бої за Ізюм проти російських окупантів.
Але, на жаль, мирні мешканці стали заручниками цих боїв, а прирекли їх на ці страждання зрадники Ізюма!
Якби російським окупантам не показали шлях в місто, вони б ніколи не змогли туди потрапити, а тепер через них Ізюм повністю заблокований і доступу для доставки гуманітарної допомоги туди немає.
Єдиною надією на спасіння для близько 20 тисяч ізюмчан, які залишилися в блокадному місті, залишається тільки наша Армія!" - розповів він.
Раніше Стрельник опублікував відеозвернення міського голови Ізюма Валерія Марченка, де той повідомив, що у місті з’явилися колаборанти.
Середи тих, хто перейшли на бік Росії, мер назвав двох депутатів Ізюмської міської ради – Анатолія Фомичевського і Юрія Козлова, експрацівника поліції Владислава Соколова та ексмера Олександра Божкова.
За його даними, вони ходять по бомбосховищах і підвалах і розповідають людям, що "Київ здали, Харків задали, Ізюм здали, і треба співпрацювати з ворогом".
Також під приводам надання гумдопомоги колаборанти складають списки тих, хто лишився в місті, і передають окупантам списки місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців територіальної оборони та членів їхніх сімей.
Мер Ізюма запевнив, що місто було і буде українське.
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НА МЕСТЕ????
Ціна вибору - і так по всій Україні
Але слідство повинно бути дві години, суд годину, розстріл 15 хвилин!
нет ни разведки, ни инфрматоров, что войска взяли и зашли. Похоже на "мирно спящие казармы"
Чому Шуфрич, Рабинович, Мурляєв і банда опзж на свободі, а за них голови на фронтах кладуть українські патріоти-захисники?
Собаке собачья смерть
А гнида тому, що не так страшні московські воші, як опезежопські гниди!
Тобто, серед на кожні 7-10 людей запроданці.
через одного мудака можуть загинути десятки
Потім буде прикре самогубство зрадників…
Смерть московітам та опожопівцям в Україні!!