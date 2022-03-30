"Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых", - пропагандист Сладков про "російську систему мобілізації" в ОРДЛО. ВIДЕО

Пропаганда РФ вирішила похвалитися "російською системою мобілізації" в ОРДЛО.

Зокрема російський пропагандист Олександр Сладков опублікував відео з "мобілізованими" в ОРДЛО, передає Цензор.НЕТ.

"Да, не все пришли добровольно, да, всем выдали старинные каски и некоторым даже винтовки Мосина и карабины Симонова. Да, морозили людей в лесополосах, да, были такие, что отправляли в бой вместо второго эшелона обороны. Много погибших и раненых среди резервистов, есть пропавшие без вести и пленённые. Но спустя пару недель эти вчерашние шахтеры, инженеры, бармены, музыканты стали настоящими солдатами. У каких, пускай маленьких, но всё же стран, есть такой опыт? Да ни у каких в мире. Все проводилось по российской системе мобилизации, и значит она работает!" - хвалится пропагандист.

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Зазначимо, що на відео у одного з "мобілізованих" запитують, що він їсть, у відповідь звучить "Борщ". Його відразу ж пропагандист виправляє: "Рагу".