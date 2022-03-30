Чаус про "зменшення активності": Чернігів обстрілювали всю ніч, по Ніжину завдали авіаудару. ВIДЕО
Загарбники заявили про "зменшення активності" на Чернігівщині, але насправді гатили по обласному центру всю ніч, а також обстріляли Ніжин.
Про це повідомляє голова Чернігівської обласної адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.
""Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову", - розповів він.
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Чаус запевнив, що мешканці області готові і зустрічати ворога на Чернігівщині, і відбудовувати рідний край після перемоги.
Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.
"А сейчас хочу сказать несколько слов больному извращенному карлику, который сидит обосраный в своем бункере на Урале. С каждой ракетой и каждым снарядом, который ты посылаешь в Украину, который прилетает на мою Черниговщину, ты забиваешь очередной, и уже последний, гвоздь в крышку своего гроба. А то, что ты лежишь в гробу… знаю, ты и так это понимаешь", - наголосив Чаус.
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