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Чаус про "зменшення активності": Чернігів обстрілювали всю ніч, по Ніжину завдали авіаудару. ВIДЕО

Загарбники заявили про "зменшення активності" на Чернігівщині, але насправді гатили по обласному центру всю ніч, а також обстріляли Ніжин.

Про це повідомляє голова Чернігівської обласної адміністрації В’ячеслав Чаус, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Зменшення активності" на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову", - розповів він.

Також читайте: Зарано говорити, що росіяни знижують інтенсивність боїв на Київщині та Чернігівщині, - Денисенко

Чаус запевнив, що мешканці області готові і зустрічати ворога на Чернігівщині, і відбудовувати рідний край після перемоги.

Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

"А сейчас хочу сказать несколько слов больному извращенному карлику, который сидит обосраный в своем бункере на Урале. С каждой ракетой и каждым снарядом, который ты посылаешь в Украину, который прилетает на мою Черниговщину, ты забиваешь очередной, и уже последний, гвоздь в крышку своего гроба. А то, что ты лежишь в гробу… знаю, ты и так это понимаешь", - наголосив Чаус.

Читайте: Окремі частини армії РФ відступають до Білорусі та Росії для перегрупування, - британська розвідка

Автор: 

путін володимир (23798) Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (60)


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Топ коментарі
+7
Коли вже Зе і Ко зрозуміє, що для РФ "переговори" - це обман і димова завіса, щоб уповільнити санкції та підтягнути на фронт нові сили. торгівля статусами донбасу и криму тут нічим не допоможе.
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30.03.2022 10:27
+5
чернігівський "кілер" (Жан Рено) просто так слова на вітер не кидає
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30.03.2022 10:25
+4
ПАНЕ В'ЯЧЕСЛАВ! ВИ - МУЖНЯ ЛЮДИНА!
РЕСПЕКТ ВСІЙ ЧЕРНІГІВЩИНІ ВІД СУСІДІВ - СУМЩИНИ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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30.03.2022 10:30
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чернігівський "кілер" (Жан Рено) просто так слова на вітер не кидає
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30.03.2022 10:25 Відповісти
Коли вже Зе і Ко зрозуміє, що для РФ "переговори" - це обман і димова завіса, щоб уповільнити санкції та підтягнути на фронт нові сили. торгівля статусами донбасу и криму тут нічим не допоможе.
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30.03.2022 10:27 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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30.03.2022 10:30 Відповісти
Ти в Німеччині?
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30.03.2022 10:53 Відповісти
так, я в німеччині...чекаю на повістку від зе-влади...
і борюсь з рашизмом-путінізмом в Європі....
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30.03.2022 11:09 Відповісти
Повістку можна отримати тільки в Україні
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30.03.2022 12:08 Відповісти
ти вже отримав повістку??
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30.03.2022 12:19 Відповісти
Теж чекаю. Але я в Україні. Твій заклик до боротьби правильний, але він має бути від людини яка в цій боротьбі бере участь на території своєї батьківщини, показати приклад.
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30.03.2022 13:42 Відповісти
тобі легше.... тобі можна НЕ чекати...а піти в ТерОборону або зголоситися в Військомат... а потім чекати... а мій бій...ЩЕ ПОПЕРЕДУ.....
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30.03.2022 22:37 Відповісти
А чому ти ще не в Україні?
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30.03.2022 23:09 Відповісти
ти хочеш зі мною зустрітись..??
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31.03.2022 23:00 Відповісти
Ну мені насправді цікаво чому ти закордоном чекаєш повістки, хіба це не звучить якось дивно? А ти шо вже на якісь погрози переходиш? Кацапи включаєш? )
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01.04.2022 00:22 Відповісти
НЕ бійся, це не погрози...я зрозумів що ти бот...на кого працюєш... НЕ знаю...але моя засада, що
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
дуже актуальна була, є і буде!
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01.04.2022 11:07 Відповісти
ПАНЕ В'ЯЧЕСЛАВ! ВИ - МУЖНЯ ЛЮДИНА!
РЕСПЕКТ ВСІЙ ЧЕРНІГІВЩИНІ ВІД СУСІДІВ - СУМЩИНИ!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
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30.03.2022 10:30 Відповісти
Гвоздь не только в крышку своего гроба, но и в крышку гроба эрэфии.
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30.03.2022 10:31 Відповісти
Перегрупування, а не відвід.
Кацапи зміцнюються. В Крим йдуть колони тяжкої техніки , переміщуються в Джанкой.
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30.03.2022 10:34 Відповісти
Жан Рено крутий!
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30.03.2022 10:37 Відповісти
Сказав все правильно.
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30.03.2022 11:19 Відповісти
Воистину!Этот карлик лежит уже в гробу..и с каждой бомбой ,ракетой забивается гвоздь в крышку его гроба..Он и его рашисты ещё раз продемонстрировали ,что они врут и так называемый «отвод войск»-это очередной манёвр перегруппировки .
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30.03.2022 11:47 Відповісти
на відбудову Чернігова-арахмію і усю оту переговорну шоблу..отам себе покахіть зелені слуги а не пиз....те на екранах.виродки.
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30.03.2022 19:31 Відповісти
 
 