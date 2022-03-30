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Порошенко в ефірі Fox News: Жодних компромісів щодо територіальної цілісності не може бути. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Fox News розказав американським глядачам про жахливі руйнування в Україні через постійні обстріли російських військ. Він наголосив – жодних компромісів щодо територіальної цілісності України бути не може.

"Ми тут перебуваємо на місці комплексу Ретровіль, який є одним з найбільших торговельних центрів, 120 тис кв.м., де представлені чи не всі світові бренди, і який був повністю знищений російськими крилатими ракетами. А ось там ми бачимо житлові будинки, дуже нові, сучасні, і всі вони були побудовані за останні 8 років, за часів мого президенства. Тепер вони майже знищені", – показав Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вони були символом українського успіху, і саме цей успіх змушував Путіна нервувати. Через це він втратив розум та вдався до нападу на Україну з наміром знищити нашу державу. Він просто відмовляє нам у праві жити. І ненавидить думку про те, що ми можемо мати свою власну державу. Він хоче все зрівняти з землею. І це є доказом його неадекватності", – переконаний Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко звернувся до росіян, які виїхали в Грузію: Не мовчіть, вам не вдасться просто "пересидіти" цю війну. ВIДЕОПорошенко в ефірі Fox News: Жодних компромісів щодо територіальної цілісності не може бути 01

"Ірпінь, який зазнав жорстоких боїв, – ми від нього буквально в 10 кілометрах. Не знаю, чи ви це чуєте, але це російська артилерія, яка стріляє саме зараз. Менше ніж 2 кілометри звідси. І це є демонстрацією того, про що говорив заступник міністра оборони Росії, стверджуючи про зменшення активності російських військ на цьому напрямі. Так ось, це неправда. Російська артилерія, російські системи залпового вогню саме зараз атакують цивільні квартали Києва", – констатує Порошенко.

Порошенко в ефірі Fox News: Жодних компромісів щодо територіальної цілісності не може бути 02

Відповідаючи на запитання, на які компроміси готова піти Україна під час переговорів, Порошенко сказав: "перш за все, Україна ніколи не здається. І те диво, яке сьогодні демонструє Україна, здивувало і світ, і Путіна. Адже Путін хотів захопити Україну за 36 годин, тоді як генерали НАТО надавали нам 72 години. Сьогодні йдеться вже про майже 5 тижнів нашої боротьби за нашу націю".

"Позиція друга – йдеться про повну відповідальність Зеленського. Ця відповідальність справді є дуже складною. Коли я був президентом, ми мали пʼять років перемовин, але зламали плану Путіна щодо Новоросії, Малоросії, щодо поділу та зруйнування України. Я роблю все від мене можливе, щоб зробити позицію Зеленського більш міцною, демонструвати єдність і всередині України, і глобальну солідарність з Україною з боку всього світу", – наголосив п’ятий Президент.

"Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. І український народ має підтримати мирну домовленість. Дуже важливим є усвідомити це вже зараз. І наскільки я розумію, Зеленський у своїй заяві як раз підтвердив таку позицію, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності не буде", – резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

перемовини (2871) Порошенко Петро (15171)


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Топ коментарі
+76
Браво, пане Президент !!!
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30.03.2022 10:37
+61
Вот смотришь на Порошенко и сразу понимаешь, что перед тобой очень умный и представительный, серьёзный и нужный стране человек.
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30.03.2022 10:39
+55
Кращий!!!
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30.03.2022 10:35
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кста, в 2014/15рр. мінські угоди дозволили Україні створити боєздатні ЗСУ. Ну, так вийшло, Порох наіпав *****, при цьому нічого не здавши йому, навіть території (окрім втрачених в результаті поразок Дебальцевського виступу і ДАПу). Зате створив йому антикасапську коаліцію, з якою накидав ***** санкцій.
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30.03.2022 12:43 Відповісти
Прикро що Зеленський прийшов на гаслах 'там же наши люди', 'просто перестать стрелять' і ми отримали ще більшу війну це нам урок від раші за який ми нажаль платимо тисячами життів. Прості три слова яки буди гаслом кандидата в президенти Порошенка: Армія, мова, віра мають стати скелетом Української держави
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30.03.2022 12:22 Відповісти
Урок? На уроках вчаться, свідки зе на це не здатні, хавали дибільні жарти, і хатєлі халяві, ані усталі.
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30.03.2022 12:34 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/3107 Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому інформаційному телеканалу N-TV закликав Німеччину значно посилити санкції проти росії. Інакше ***** не зупинить війну .

"Я знаю, хто такий путін. І я знаю, що він є абсолютно непередбачуваним. Як і знаю, що від нього можна очікувати на все. Це війна не лише проти України. путін не планує зупинятися в Україні. І саме тому в інтересах Заходу зупинити його тут. Інакше завтра він може опинитися десь в іншому місці. У Польщі чи у країнах Балтії. Як знати, може він піде у своє улюблене місто Дрезден, де він колись працював як агент КДБ?" - сказав він журналісту телеканалу Дірку Еммеріху.
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30.03.2022 12:35 Відповісти
до війни , в час війни , маю надію що після - ні , одні і ті самі екземпляри оргазмують від кожного слова ПОПа і не покладаючи сил бьють поклони по монітору при кожній його появі в новинах . Амінь вам ...
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30.03.2022 12:51 Відповісти
йди на зе передьоргни пару разів якщо в тебе в голові такі висновки
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30.03.2022 14:56 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! НИ ПЯДИ ЗЕМЛИ УКРАИНСКОЙ ВРАГУ. ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИИ. РАДИ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПУСТЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕЙ НЕЛЬЗЯ УСТУПАТЬ МАЛОЙ
ЧАСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ. ЭТО РАВНОЦЕННО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.03.2022 13:43 Відповісти
Сьогодні на варті проукраїнський модер. Слава, слава. слава!
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30.03.2022 13:45 Відповісти
утипути какй буйный ты чего с бутылки поскуливаешь?
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30.03.2022 14:57 Відповісти
Що там з рошеном в параші
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30.03.2022 22:12 Відповісти
Порох став подєльником зєльца? Як це український народ має підтримати мирну домовленість з його вбивцями і катами?
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31.03.2022 02:26 Відповісти
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