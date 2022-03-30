Гурт Scorpions змінив слова у своїй легендарній пісні Wind of Change на підтримку України. ВIДЕО
Ця пісня свого часу стала символом завершення Холодної війни і поклала надію на демократизацію Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час концерту у Лас-Вегасі музиканти рок-гурту Scorpions присвятили виконання рок-балади 1990 року українцям.
Замість слів "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Ідучи берегом Москви-ріки до парку Горького"), вокаліст заспівав "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце - воно говорить Україна").
Пісня Wind of Change була написана Клаусом Майне наприкінці 80-х років під враженням від першого візиту до СРСР. У світі вона стала одним із символів демократичних змін у СРСР, а пізніше — символом падіння Берлінської стіни, що розділяла НДР та ФРН.
Крім того, гітарист гурту Маттіас Ябс з'явився на сцені з гітарою у кольорах українського прапора на знак солідарності з Україною.
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И явно негодуют этому!мне страшно от таких людей.и очень их жаль.раз они так ограниченны в понимании такого.элементарного понимания как Приобщению мирового сообщества к этой войне и поддержке Украины донося всему человечеству.через культуру.кои многие не интересуются политикой и войнами и что происходит где то.через аудиторию.гейминга.литературу.людей науки.
Донося всем слоям общества проблему нашей страны! обращения внимания и эта цепочка от одного к другому идет.от нее пойдут шаги. шаг за шагом!
Так что.чем это поможет? у меня нет на этот вопрос ответа Вам.потому как его не должно быть для понимания элементарных.повторюсь вещей!
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
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До кого звертатися? Там генетичне біосміття (за мізерним винятком).
Rammstein против войны: "Время, пожалуйста, остановись"
"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein. В ней рок-группа просит время остановиться. Незадолго до премьеры все музыканты Rammstein осудили нападение России на Украину.
https://www.dw.com/ru/rammstein-protiv-vojny-v-ukraine/a-61084629
"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein.
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Але літера "Z" наводить на певні роздуми.
Жартую.
Кацапи мають феноменальну здатність паскудити, що завгодно.
тупают против войны с Украиной
https://reproduktor.net/2022/02/rok-muzykanty-rossii-vystupayut-protiv-vojny-s-ukrainoj/
Если ты горишь за Украину, не молчи, а говори: "Сплин" записал анhttps://apostrophe.ua/news/society/2022-03-07/esli-tyi-gorish-za-ukrainu-ne-molchi-a-govori-splin-zapisal-************-kompozitsiyu/261733тивоенную композицию
РОССИЙСКИЕ РОК-МУЗЫКАНТЫ О СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ
Известные российские рок (и не только) музыканты высказали свое мнение по поводу ситуации в Украине, связанной с Россией
Макаревич, Шевчук, Гребенщиков https://blog.poltava.to/****/2706/