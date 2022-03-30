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Гурт Scorpions змінив слова у своїй легендарній пісні Wind of Change на підтримку України. ВIДЕО

Ця пісня свого часу стала символом завершення Холодної війни і поклала надію на демократизацію Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час концерту у Лас-Вегасі музиканти рок-гурту Scorpions присвятили виконання рок-балади 1990 року українцям.

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Замість слів "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Ідучи берегом Москви-ріки до парку Горького"), вокаліст заспівав "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце - воно говорить Україна").

Пісня Wind of Change була написана Клаусом Майне наприкінці 80-х років під враженням від першого візиту до СРСР. У світі вона стала одним із символів демократичних змін у СРСР, а пізніше — символом падіння Берлінської стіни, що розділяла НДР та ФРН.

Крім того, гітарист гурту Маттіас Ябс з'явився на сцені з гітарою у кольорах українського прапора на знак солідарності з Україною.

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музика (489) Scorpions (1)


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Топ коментарі
+23
Супер,молодці!!!!!
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30.03.2022 13:15
+14
Майне зрозумів що Москва, яку він оспівував в легендарній пісні-це гімно і орки. Знаменитий хіт, по суті, обезцінився до мінусів. Це не могло не зачепити його як творця пісні яка відома майже кожному у світі. Як це вплине на Україну?? -Хз але точно вплине і більше в мільйони разів ніж лайно пєвічок і півунів 'наших' як поплавське чи лорак чи оте гарькаве шо одно біга до ВР то з ВР. Як німецький музикант він зробив дуже багато зі свого боку таким чином.
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30.03.2022 13:30
+11
Боже, як приємно чути підтримку в світі.
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
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30.03.2022 13:49
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Супер,молодці!!!!!
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30.03.2022 13:15 Відповісти
Тебе забули запитати , що вкидати , а що не вкидати в інформаційний простір !

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30.03.2022 13:25 Відповісти
Ползи по курсу русского корабля
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30.03.2022 13:28 Відповісти
Майне зрозумів що Москва, яку він оспівував в легендарній пісні-це гімно і орки. Знаменитий хіт, по суті, обезцінився до мінусів. Це не могло не зачепити його як творця пісні яка відома майже кожному у світі. Як це вплине на Україну?? -Хз але точно вплине і більше в мільйони разів ніж лайно пєвічок і півунів 'наших' як поплавське чи лорак чи оте гарькаве шо одно біга до ВР то з ВР. Як німецький музикант він зробив дуже багато зі свого боку таким чином.
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30.03.2022 13:30 Відповісти
Майне і Ко підтримують Україну з часів Майдану 2013 року...
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30.03.2022 13:39 Відповісти
Простите.таких людей как Вы.коих тут до утра и еще немного .пишущие схожие вопросительные .сумасшедшие претензии.как это поможет Украине? нобелевские лауреаты со своей поддержкой к Украине и статьями.как это поможет Украине. Мировые звезды кино.музыки .литературы в поддержке Украины .задают этот *****тый .сумасшедший вопрос.как это поможет Украине?
И явно негодуют этому!мне страшно от таких людей.и очень их жаль.раз они так ограниченны в понимании такого.элементарного понимания как Приобщению мирового сообщества к этой войне и поддержке Украины донося всему человечеству.через культуру.кои многие не интересуются политикой и войнами и что происходит где то.через аудиторию.гейминга.литературу.людей науки.
Донося всем слоям общества проблему нашей страны! обращения внимания и эта цепочка от одного к другому идет.от нее пойдут шаги. шаг за шагом!
Так что.чем это поможет? у меня нет на этот вопрос ответа Вам.потому как его не должно быть для понимания элементарных.повторюсь вещей!
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30.03.2022 13:32 Відповісти
Уявляю собі як подібне читають в Маріуполі, Чернігові, Харкові, Ізюмі, Києві..
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30.03.2022 13:41 Відповісти
Ти мабуть не любиш якісну музику рок, а є фанатом кацапського блатнячка і попси?
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30.03.2022 13:39 Відповісти
два дні тому, вже була інфа ця за Скорпіонс
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30.03.2022 13:24 Відповісти
«Scorpions» - респект!
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30.03.2022 13:32 Відповісти
Скорпы! Одна из любимых групп юности.
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30.03.2022 13:35 Відповісти
Боже, як приємно чути підтримку в світі.
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
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30.03.2022 13:49 Відповісти
Героям слава!!
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30.03.2022 13:55 Відповісти
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації
********
До кого звертатися? Там генетичне біосміття (за мізерним винятком).

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30.03.2022 22:14 Відповісти
Мене більш цікавить Оззі Осборн
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30.03.2022 14:10 Відповісти
а у нього, що, були пісні про підарашку?
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30.03.2022 14:16 Відповісти
Ні, не були. Просто мене цікавить його реакція
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30.03.2022 14:21 Відповісти
У Оззи проблемы со здоровьем. А вот эта группа Вас не интересует?)

Rammstein против войны: "Время, пожалуйста, остановись"
"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein. В ней рок-группа просит время остановиться. Незадолго до премьеры все музыканты Rammstein осудили нападение России на Украину.

https://www.dw.com/ru/rammstein-protiv-vojny-v-ukraine/a-61084629
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30.03.2022 15:20 Відповісти
Епічно. Дуже дякую.
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30.03.2022 15:31 Відповісти
Ого, неочікувано але приємно!
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30.03.2022 16:29 Відповісти
Rammstein против войны: "Время, пожалуйста, остановись"
"Zeit" - под таким названием вышла новая песня Rammstein.
*********
Але літера "Z" наводить на певні роздуми.
Жартую.
Кацапи мають феноменальну здатність паскудити, що завгодно.
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30.03.2022 22:18 Відповісти
Wind of Change - любимейшая песня каждого кацапа . Писал на радиостанции просьбы убрать эту песню из плей-листов с аргументациями .На радио НВ песню стали выдавать в эфир в три раза чаще
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Respekt !
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30.03.2022 15:08 Відповісти
парашу уже весь мир унизил ниже плинтуса, вам холопам еще 100 лет будут говорить фашисты и смеятся с вашего дибильного царя
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30.03.2022 15:25 Відповісти
Рок-музыканты России выс
тупают против войны с Украиной

https://reproduktor.net/2022/02/rok-muzykanty-rossii-vystupayut-protiv-vojny-s-ukrainoj/

Если ты горишь за Украину, не молчи, а говори: "Сплин" записал анhttps://apostrophe.ua/news/society/2022-03-07/esli-tyi-gorish-za-ukrainu-ne-molchi-a-govori-splin-zapisal-************-kompozitsiyu/261733тивоенную композицию

РОССИЙСКИЕ РОК-МУЗЫКАНТЫ О СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ

Известные российские рок (и не только) музыканты высказали свое мнение по поводу ситуации в Украине, связанной с Россией
Макаревич, Шевчук, Гребенщиков https://blog.poltava.to/****/2706/

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30.03.2022 15:28 Відповісти
 
 