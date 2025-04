Гурт Scorpions змінив слова у своїй легендарній пісні Wind of Change на підтримку України. ВIДЕО

Ця пісня свого часу стала символом завершення Холодної війни і поклала надію на демократизацію Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час концерту у Лас-Вегасі музиканти рок-гурту Scorpions присвятили виконання рок-балади 1990 року українцям.

Читайте також: Queen опублікував запис концерту з Харкова 2008 року і оголосив збір коштів для України

Замість слів "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Ідучи берегом Москви-ріки до парку Горького"), вокаліст заспівав "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце - воно говорить Україна").

Пісня Wind of Change була написана Клаусом Майне наприкінці 80-х років під враженням від першого візиту до СРСР. У світі вона стала одним із символів демократичних змін у СРСР, а пізніше — символом падіння Берлінської стіни, що розділяла НДР та ФРН.

Крім того, гітарист гурту Маттіас Ябс з'явився на сцені з гітарою у кольорах українського прапора на знак солідарності з Україною.

Дивіться також: Українка у зруйнованому будинку грає етюд Шопена на вцілілому після обстрілу фортепіано. ВIДЕО