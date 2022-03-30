"В новой уманской синагоге собираются нацисты", - російський генерал Конашенков пояснив для чого армія РФ обстрілює Умань. ВIДЕО

Російський генерал Ігор Конашенков заявив, що армія РФ обстріляла Умань через те, що у новій міській синагозі збиралися нацисти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зі слів російського окупанта, можна зрозуміти, що синагога стала центром збору "нацистів і зброї" для подальшої їх відправки в зону бойових дій.

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