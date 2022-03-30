Невідомий намагається зняти прапор окупантів, встановлений на даху Балаклійської РДА. ВIДЕО

В Балаклії на Харківщині невідомий спробував зняти прапор окупантів, що встановлений на даху місцевої райдержадміністраці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відеозапису, спроба була невдалою. В соцмережах пишуть, що окупанти помітили невідомого і відкрили автоматний вогонь.

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