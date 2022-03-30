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Невідомий намагається зняти прапор окупантів, встановлений на даху Балаклійської РДА. ВIДЕО

В Балаклії на Харківщині невідомий спробував зняти прапор окупантів, що встановлений на даху місцевої райдержадміністраці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відеозапису, спроба була невдалою. В соцмережах пишуть, що окупанти помітили невідомого і відкрили автоматний вогонь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Балаклії Столбовий пішов на співпрацю з окупантами, - Харківська ОВА. ВIДЕО

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армія рф (17337) окупація (6685) Балаклія (274)


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Жаль, что не успел.
Зато для рашистов очередная хорошая картинка о "любви" к ним и встрече с "цветами и хлебом-солью".
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30.03.2022 15:12 Відповісти
Это он хронометраж делал. В следующий раз обязательно снимет!
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30.03.2022 15:20 Відповісти
Головне,що є такі люди!Ми обов'язково переможемо!
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30.03.2022 15:29 Відповісти
мабуть то арахмія або єрмак пригали...
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30.03.2022 15:45 Відповісти
красавчик !!! патриот!!! МОЛОДЧИНКА !!!
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30.03.2022 17:04 Відповісти
Символізм важливий, але енергію краще направляти на знищення ворога!
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30.03.2022 19:10 Відповісти
та дайте йому хоча б автомат....
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30.03.2022 21:37 Відповісти
 
 