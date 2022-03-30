Невідомий намагається зняти прапор окупантів, встановлений на даху Балаклійської РДА. ВIДЕО
В Балаклії на Харківщині невідомий спробував зняти прапор окупантів, що встановлений на даху місцевої райдержадміністраці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відеозапису, спроба була невдалою. В соцмережах пишуть, що окупанти помітили невідомого і відкрили автоматний вогонь.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зато для рашистов очередная хорошая картинка о "любви" к ним и встрече с "цветами и хлебом-солью".