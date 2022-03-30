"Не надо деморализовывать наш народ и наших военнослужащих! Это - слабость!", - кремлівський пропагандист Соловйов про переговори в Стамбулі. ВIДЕО
Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував переговори в Стамбулі і закликав до повного знищення "нацистів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівський посіпака впевнений, що спроба дипломатично припинити війну в Україні "деморалізує російський народ і російських військослужбовців".
Топ коментарі
+61 Юра В
показати весь коментар30.03.2022 16:13
+55 Мистер Икс #492862
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+53 Vladimir Vdovichenko
показати весь коментар30.03.2022 16:14
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Бо в теплій студій легко мастурбувати про "чоботи на горлі" .
А ти в окоп заліз би !!!
На Бунша нашего похож ... )
1. Во первых, ни один нормальный человек, этого делать не будет. Если человек это делает- у него явно какие-то проблемы с психикой.
2. На войне, надо уметь "глушить" эмоции и подчинять свои действия исключительно разуму. Это вопрос выживания бойцов и единственный путь к победе. Делать то что выгодно и не делать то что не выгодно. Так вот, нам не выгодно пытать пленных. Это только отдалит нашу победу. Объясню почему(для тех кто этого не понимает):
а). Попытка таким образом "запугать" противника, приведет только к одному: если сейчас они не понимают целей этой войны, то после массовых видео пыток над пленными, у них появится эта цель- это месть за своих. Что приведет к наплыву добровольцев из рашки. У рашки сейчас есть проблема с пополнением(люди уклоняются от участия в войне с Украиной) и задача спецслужб РФ, поднять еще большую волну ненависти к украинцам. Это уже всё было во время войны в Чечне: взрывы домов, терракты, видео на которых солдатам РФ резали головы. Всё это дало приток добровольцев и кардбланш ***** на продолжение войны.
б). Наши солдаты тоже попадают в плен. Желаете ли вы им такого же отношения? Ведь если одна сторона, будет практиковать такие методы, другая сторона, с неизбежностью будет делать тоже самое. На данный момент, я еще не встретил ни одного видео с пытками наших пленных. И это хорошо. Пусть так и будет, не надо повышать градус ненависти до запредельных значений.
в). Для западной общественности, эта война представляется как война "плохих"(рф) людей против "хороших"(Украина). Если мы начнем нарушать законы войны(и женевскую конвенцию)- потеряем сначала моральную поддержку запада, а потом материальную и политическую. По факту видео с пленными, уже есть призывы провести расследование: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-28-22/h_85343608f85ca46244126ed6ebd09ce9
Все кто пытает пленных, или призывает к таким действиям- приносят больше вреда чем пользы и играют на руку врагу.
Юююююююююююююююююююююююююююююю
Сейчас не понимают целей этой войны? Почему же? В начале у них была цель "денафицировать" при помощи блицкрига. Потом как не получилось, когда поняли что они в жопу скатываются помалу, появилась цель "денафицировать" ВСУ и пол.руководство. Как и это по ***** у них пошло (как и все в прочем, к чему они прикасаются), уже начинаются нарративы - да там почти все ноцысты!!!11 Нужно всех уништошать, скинуть бонбу!!!!111
потом ,что бы он говорип еслиб дожил.
https://videos.cnscdn.com/video/3/300322_sol.mp4
https://videos.cnscdn.com/video/3/300322_sol.mp4
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…