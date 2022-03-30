"Не надо деморализовывать наш народ и наших военнослужащих! Это - слабость!", - кремлівський пропагандист Соловйов про переговори в Стамбулі. ВIДЕО

Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував переговори в Стамбулі і закликав до повного знищення "нацистів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кремлівський посіпака впевнений, що спроба дипломатично припинити війну в Україні "деморалізує російський народ і російських військослужбовців".

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