Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: "Палимо з любов'ю, бо бригада Виговського - то суцільна любов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Однією з бойових бригад Сухопутних військ ЗС України знищено колону техніки російських окупантів.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"З близько півтора десятка одиниць, що пересувались, 5 знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеню", - йдеться у повідомленні.

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"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало -14 одиниць "бойових колісниць" ворога.

Якщо точніше, за учорашній день:

- КАМАЗ – 2 од. (пошкоджено)

- Тигр – 1 од. (знищено)

- 2С19 – 2 од. (1 система знищена)

- БРЄМ – 1 од. (пошкоджено)

- БТР – 3 од. (пошкоджено)

- ГАЗ – 66 - 1 од (знищено)

- БМП – 1 од. (знищено)

- ІМР – 1 од. (пошкоджено)

- КАМАЗ КЕТЛ – 1 од. (знищено)

Палимо з любов'ю, бо бригада Виговського - то суцільна любов", - розповіли детальніше про знищену техніку ворога в 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.



















