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Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: "Палимо з любов'ю, бо бригада Виговського - то суцільна любов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Однією з бойових бригад Сухопутних військ ЗС України знищено колону техніки російських окупантів.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"З близько півтора десятка одиниць, що пересувались, 5 знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеню", - йдеться у повідомленні.

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"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало -14 одиниць "бойових колісниць" ворога.

Якщо точніше, за учорашній день:

- КАМАЗ – 2 од. (пошкоджено)

- Тигр – 1 од. (знищено)

- 2С19 – 2 од. (1 система знищена)

- БРЄМ – 1 од. (пошкоджено)

- БТР – 3 од. (пошкоджено)

- ГАЗ – 66 - 1 од (знищено)

- БМП – 1 од. (знищено)

- ІМР – 1 од. (пошкоджено)

- КАМАЗ КЕТЛ – 1 од. (знищено)

Палимо з любов'ю, бо бригада Виговського - то суцільна любов", - розповіли детальніше про знищену техніку ворога в 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.

Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 01
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 02
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 03
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 04
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 05
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 06
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 07
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 08
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 09
Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: Палимо з любовю, бо бригада Виговського - то суцільна любов 10

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) 58 окрема мотопіхотна бригада (113)


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Топ коментарі
+58
Це чудово!
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30.03.2022 18:00
+53
Что со мной не так, почему мне нравится на это смотреть, и я получаю от этого удовольствие ?)
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30.03.2022 18:01
+48
Все с тобой так. После новостей про убитых и покалеченных украинских детей хочется рвать рашистских тварей зубами.
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30.03.2022 18:03
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Це чудово!
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30.03.2022 18:00 Відповісти
Ну, по перше це красіво ...
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30.03.2022 18:29 Відповісти
Чудово?... Такі фрази мене роззувають!!!! І Я тому радий. Моя любима 28-ма... Сита....
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30.03.2022 19:21 Відповісти
та це ПРЕчудово....
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82/1087871875090392/
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30.03.2022 20:42 Відповісти
"Я люблю дивитися як воно горить" (Полтавський палій).
Дякуємо хлопці.
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30.03.2022 18:00 Відповісти
Вогню! ВОГНЮ! Надлюдської любови..!
https://www.youtube.com/watch?v=ihm7_C1ACBo&list=PLtj25ZLjRgOuFKqN6z6bWeXKpUdq1KixO&index=4&ab_channel=MystetskyiArsenal
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30.03.2022 18:13 Відповісти
Что со мной не так, почему мне нравится на это смотреть, и я получаю от этого удовольствие ?)
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30.03.2022 18:01 Відповісти
Все с тобой так. После новостей про убитых и покалеченных украинских детей хочется рвать рашистских тварей зубами.
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30.03.2022 18:03 Відповісти
Хочеться Стугнами, градом і напалмом, але іноді приходиться і зубами ...
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30.03.2022 18:10 Відповісти
я би їм коліна сверлив перфоратором, а потім ще мамкі відос би надіслав.
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30.03.2022 18:13 Відповісти
Від любові зносить дах.
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30.03.2022 18:02 Відповісти
Валите орков при попытке к бегству.
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30.03.2022 18:03 Відповісти
Люблю такие пейзажи
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30.03.2022 18:03 Відповісти
жертв нет, надеюсь?
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30.03.2022 18:03 Відповісти
Жертв нет, только мокшанское мясо.
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30.03.2022 18:04 Відповісти
Ни один человек точно не пострадал
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30.03.2022 18:07 Відповісти
И молодая не узнает ,какой кацапу был конец ...
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30.03.2022 18:04 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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30.03.2022 18:04 Відповісти
це якась магія..
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30.03.2022 18:04 Відповісти
Ви што абідєлісь?
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30.03.2022 18:04 Відповісти
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30.03.2022 18:20 Відповісти
Курасіво
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30.03.2022 18:06 Відповісти
WOW!МОЛОДЦЫ!Красивая работа…
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30.03.2022 18:06 Відповісти
Сколько озимых суки цапские потоптали!
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30.03.2022 18:07 Відповісти
👍👍👍
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30.03.2022 18:07 Відповісти
когда ж у них техника закончится, едут едут едут
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30.03.2022 18:08 Відповісти
Це вони вже їхали в рашку, в курську область. Передислоковувались на Донбас. Не склалось...
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30.03.2022 18:56 Відповісти
Посьілаю лучи ємпатии. Всем сдохшим кацапам здоровья и хорошего настроения!
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30.03.2022 18:09 Відповісти
На відео є Тор )) , в статті промовчали )) Молодці хлопці.
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30.03.2022 18:09 Відповісти
Радует глаз и желательно пленных не брать!
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30.03.2022 18:13 Відповісти
А где танки? Закончились? Просят у армян?)))
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30.03.2022 18:18 Відповісти
гарна робота.
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30.03.2022 18:19 Відповісти
Три зрелища на свете, которые хочется смотреть еще и еще: как рабссияне горят в танках и бетерах, как рабссияне тонут в воде, как мертвые рабссияне падают с неба без парашютов...
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30.03.2022 18:21 Відповісти
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30.03.2022 18:23 Відповісти
какая техника такая и маркировка
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30.03.2022 18:24 Відповісти
Плюс!
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30.03.2022 18:27 Відповісти
Все эти переговоры и гарантии из области дипломатии, а реально война продолжается, украинская армия достойно сражается.
Вот не думала никогда что мне будет доставлять удовольствие видеть как бомбят российский технику и уничтожают их военных. После просмотра фотографий с убитыми украинцами меня переполняет злость и чувство ненависти.
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30.03.2022 18:35 Відповісти
Добре
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30.03.2022 18:36 Відповісти
СЛАВА 58-й Конотопській! Все буде Україна!
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30.03.2022 18:39 Відповісти
Это новое видео с уничтоженной колонной или старое
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30.03.2022 18:41 Відповісти
ты смотрю не угомонишься любопытный - иди спроси лично у 58-ї
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30.03.2022 18:56 Відповісти
Не давати виходити просто так,як на параді! Валити в спину,в бока,зверху щоб земля горіла під ногами,щоб тільки при одній згадці про Україну вкривались смердючим псячим потом і срали в штани без зупинки!!!
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30.03.2022 18:58 Відповісти
Вдосконаленню немає меж.Вдосконалюйтесь...
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30.03.2022 19:08 Відповісти
Нет, это не только красиво, и с любовью на это можно смотреть, а самая настоящая ЛЕПОТА!!!
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30.03.2022 19:23 Відповісти
Кари, москалям, страшної кари!
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30.03.2022 20:22 Відповісти
 
 