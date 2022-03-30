Артилерія 58-ї ОМПБр знищила колону російської техніки: "Палимо з любов'ю, бо бригада Виговського - то суцільна любов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Однією з бойових бригад Сухопутних військ ЗС України знищено колону техніки російських окупантів.
Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"З близько півтора десятка одиниць, що пересувались, 5 знищено повністю. Інші мають пошкодження різного ступеню", - йдеться у повідомленні.
"Результатом любові нашої артилерії до техніки окупанта стало -14 одиниць "бойових колісниць" ворога.
Якщо точніше, за учорашній день:
- КАМАЗ – 2 од. (пошкоджено)
- Тигр – 1 од. (знищено)
- 2С19 – 2 од. (1 система знищена)
- БРЄМ – 1 од. (пошкоджено)
- БТР – 3 од. (пошкоджено)
- ГАЗ – 66 - 1 од (знищено)
- БМП – 1 од. (знищено)
- ІМР – 1 од. (пошкоджено)
- КАМАЗ КЕТЛ – 1 од. (знищено)
Палимо з любов'ю, бо бригада Виговського - то суцільна любов", - розповіли детальніше про знищену техніку ворога в 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.
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https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82/1087871875090392/
Дякуємо хлопці.
https://www.youtube.com/watch?v=ihm7_C1ACBo&list=PLtj25ZLjRgOuFKqN6z6bWeXKpUdq1KixO&index=4&ab_channel=MystetskyiArsenal
Вот не думала никогда что мне будет доставлять удовольствие видеть как бомбят российский технику и уничтожают их военных. После просмотра фотографий с убитыми украинцами меня переполняет злость и чувство ненависти.