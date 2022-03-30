ЗСУ розгромили підрозділи 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Харківщині, - Бутусов. ВIДЕО
Українські захисники розбили підрозділи 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади російських окупантів на Харківщині.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Розгром підрозділів 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на висоті біля села Мала Рогань під Харковом. 5 танків Т-72, 11 МТЛБ, 2 арктичних транспортери ТТМ-490, величезна кількість боєприпасів та піхотного озброєння. У цій посадці 92-а бригада ЗСУ била росіян місяць, але вони поповнювали втрати і продовжували триматися, закопавшись у землю. Після великих втрат БТГр 13-ї бригади сюди зайшов БТГр 59-го полку.
Але 25-27 березня 92-а Бригада та добровольчі загони розгромили росіян та звільнили Малу Рогань. Траса Харків-Чугуєв вільна", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, відео знято одразу після завершення зачистки.
"Сподіваюся, всі представлення для присвоєння звання Герой України, усі представлення на ордени, які передані для наших воїнів 92-ї бригади та добровольців будуть якнайшвидше розглянуті та підписані. Всі справжні герої, починаючи з Кума, артилеристи, розвідники, танкісти, піхотинці "Роккі" та всі заслужені люди у 92-ій, добровольці, з "Фрайкору", "Азова" та ГУР МО, отримають заслужені нагороди", - пісдумував журналіст.
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https://www.youtube.com/watch?v=ceRvF_ijDqY&t=29s Хотели взять Киев, а лежат в земле. Очень много российских солдат умерли в Украине
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
репараціі виплачує програвша сторона. рашка покищо себе такою не вважає. Ви трохи почекайте і ще Україна буде платити репарації з такими переговорниками...
https://defence-ua.com/army_and_war/vibuh_pid_bjelgorodom_scho_zirvalos_pro_scho_zamovchali_ta_scho_viznali_u_rf-6701.html Вибух під Бєлгородом: що зірвалось, що замовчали та що визнали у РФ