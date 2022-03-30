ЗСУ розгромили підрозділи 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Харківщині, - Бутусов. ВIДЕО

Українські захисники розбили підрозділи 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади російських окупантів на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Розгром підрозділів 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на висоті біля села Мала Рогань під Харковом. 5 танків Т-72, ​​11 МТЛБ, 2 арктичних транспортери ТТМ-490, величезна кількість боєприпасів та піхотного озброєння. У цій посадці 92-а бригада ЗСУ била росіян місяць, але вони поповнювали втрати і продовжували триматися, закопавшись у землю. Після великих втрат БТГр 13-ї бригади сюди зайшов БТГр 59-го полку.

Але 25-27 березня 92-а Бригада та добровольчі загони розгромили росіян та звільнили Малу Рогань. Траса Харків-Чугуєв вільна", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, відео знято одразу після завершення зачистки.

"Сподіваюся, всі представлення для присвоєння звання Герой України, усі представлення на ордени, які передані для наших воїнів 92-ї бригади та добровольців будуть якнайшвидше розглянуті та підписані. Всі справжні герої, починаючи з Кума, артилеристи, розвідники, танкісти, піхотинці "Роккі" та всі заслужені люди у 92-ій, добровольці, з "Фрайкору", "Азова" та ГУР МО, отримають заслужені нагороди", - пісдумував журналіст.

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