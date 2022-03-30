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ЗСУ розгромили підрозділи 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на Харківщині, - Бутусов. ВIДЕО

Українські захисники розбили підрозділи 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади російських окупантів на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Розгром підрозділів 59-го танкового полку та 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на висоті біля села Мала Рогань під Харковом. 5 танків Т-72, ​​11 МТЛБ, 2 арктичних транспортери ТТМ-490, величезна кількість боєприпасів та піхотного озброєння. У цій посадці 92-а бригада ЗСУ била росіян місяць, але вони поповнювали втрати і продовжували триматися, закопавшись у землю. Після великих втрат БТГр 13-ї бригади сюди зайшов БТГр 59-го полку.

Але 25-27 березня 92-а Бригада та добровольчі загони розгромили росіян та звільнили Малу Рогань. Траса Харків-Чугуєв вільна", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, відео знято одразу після завершення зачистки.

"Сподіваюся, всі представлення для присвоєння звання Герой України, усі представлення на ордени, які передані для наших воїнів 92-ї бригади та добровольців будуть якнайшвидше розглянуті та підписані. Всі справжні герої, починаючи з Кума, артилеристи, розвідники, танкісти, піхотинці "Роккі" та всі заслужені люди у 92-ій, добровольці, з "Фрайкору", "Азова" та ГУР МО, отримають заслужені нагороди", - пісдумував журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, імовірно, вбито або важко поранено, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+44
Слава Героям!
Вічна пам'ять полеглим.
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30.03.2022 19:09
+36
Українські фахівці фахово виконали роботу.Не зупиняйтесь...
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30.03.2022 19:09
+30
ка-дирівців пробитих також похєрячили не слабо,

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30.03.2022 19:12
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Слава Героям!
Вічна пам'ять полеглим.
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30.03.2022 19:09 Відповісти
Презирство русні.
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30.03.2022 19:16 Відповісти
Українські фахівці фахово виконали роботу.Не зупиняйтесь...
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30.03.2022 19:09 Відповісти
Поки росіяни «зачищають» полиці магазинів від цукру, українські військові зачищають українські міста та села від окупантів!

І особливо зараз потрібна ваша допомога в інформуванні про позиції ворога та рух його колон з військовою технікою і забезпечення.

Надсилайте повідомлення на офіційні канали:

🇺🇦 Чат-бот ➡️ t.me/stop_russian_war_bot

🇺🇦 Партнерський додаток «Bachu.info» ➡️ bit.ly/3KQNPjW, котрий передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету

Інформацію надсилайте чітку, структуровану та з геолокаціями. А наші захисники подбають про «демілітаризацію» російських окупантів!

Захищаємо Україну РАЗОМ!
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30.03.2022 19:16 Відповісти
Смерть ворогам!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 19:11 Відповісти
ка-дирівців пробитих також похєрячили не слабо,

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30.03.2022 19:12 Відповісти
Це найкраще за сьогодні!
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30.03.2022 19:28 Відповісти
этапять ))))
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30.03.2022 19:40 Відповісти
2:53 -- хорошая песенка
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30.03.2022 19:13 Відповісти
Гарне відео, але треба було б ще добавити дохлих кацапських жмуров. Як би знайшовся якийсь режисер - монтажер, щоб змонтував з таких відео док. фільм під назвою - Розгром москальсько-рашистських загарбников в Україні.
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30.03.2022 19:14 Відповісти
Стерненко все змонтував:
https://www.youtube.com/watch?v=ceRvF_ijDqY&t=29s Хотели взять Киев, а лежат в земле. Очень много российских солдат умерли в Украине
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30.03.2022 19:21 Відповісти
Ну не все, а тільки нарізку з КацапТБ, де тільки кілька похорон в кацапії.
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30.03.2022 19:27 Відповісти
Аде ж під балаЛАЙКУ дивитись саме задоволення.
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30.03.2022 19:31 Відповісти
Мені здається він спеціально їх вирізав. Місцями відео рване. Каже назнімав на 40 хв. А відео 20.
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30.03.2022 19:41 Відповісти
Якщо вирізав - то це даремно. Ніщо так не мотивую, як жмури дохлих москальсько-рашистських загарбников.
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30.03.2022 19:50 Відповісти
ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…

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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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30.03.2022 19:18 Відповісти
"Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій"

репараціі виплачує програвша сторона. рашка покищо себе такою не вважає. Ви трохи почекайте і ще Україна буде платити репарації з такими переговорниками...
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31.03.2022 12:53 Відповісти
Шрашо-шкварок щось не видно. З собою забрали?
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30.03.2022 19:20 Відповісти
Ну вот ! Это и есть лучшие переговоры с кацапами ! Дальше больше !
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30.03.2022 19:24 Відповісти
Це цілюще відео, після його перегляду відновлюється зір! А пісенька на 2:53 відновлює слух! Супер!
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30.03.2022 19:26 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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30.03.2022 19:29 Відповісти
Слава хоробрим воїнам Ураїни! Смерть ворогам!
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30.03.2022 19:31 Відповісти
Краса!
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30.03.2022 19:32 Відповісти
Надо еще наградить российских вертолетчиков, которые нехило пособили, расхерячив свои же позиции.
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30.03.2022 19:33 Відповісти
Посилання

https://defence-ua.com/army_and_war/vibuh_pid_bjelgorodom_scho_zirvalos_pro_scho_zamovchali_ta_scho_viznali_u_rf-6701.html Вибух під Бєлгородом: що зірвалось, що замовчали та що визнали у РФ
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30.03.2022 19:41 Відповісти
Я не понял все орки сидели в лесополосе? Ну если так дальше будет нам будет полегче
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30.03.2022 19:44 Відповісти
Слава Украине
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30.03.2022 19:49 Відповісти
Дякую, гріє душу. Побільше такого.
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30.03.2022 20:19 Відповісти
Все по делу снял, молодец, только в начале видео географическая оговорка. Харьковчане поймут. Ну может так надо, конспирация
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30.03.2022 21:13 Відповісти
Показом насолодився. Слава Нашим Воїнам! Юра, але пора переходити на коменти Рідною мовою; не обовязково, щоб москалі розуміли; достатньо, щоб воно бачило....
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30.03.2022 21:15 Відповісти
Бомбезний відос! СЛАВА ЗСУ!!!
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30.03.2022 21:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_87yd00R8tI
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31.03.2022 02:22 Відповісти
Я после этого видео долго не мог уснуть. Месяц рашистские бомжи держали высоту и бомбили Харьков, но так и не построили себе защитных сооружений. Вместо них какие-то тряпки, ветки, норы... Тьфу.
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31.03.2022 09:58 Відповісти
 
 