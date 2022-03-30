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Морг Маріуполя переповнений. Вбитих окупантами маріупольців привозять вантажівками та складають біля входу. ВIДЕО 21+

У мережі опублікували відео з моргу в Маріуполі, переповненого тілами загиблих місцевих жителів, яких вбили російські окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загиблих так багато, що вони не вміщаються у приміщенні. Убитих маріупольців привозять вантажівками та складають біля входу.

Увага! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "С нами Бог!", - кремлівські пропагандисти коментують відеозапис з драмтеатру в Маріуполі, в якому від російської бомби загинуло щонайменше 300 людей. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3228) обстріл (28428) масове вбивство (74)


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Топ коментарі
+52
Руский Мир сошел с ума.
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30.03.2022 19:32
+48
Після мирних угод,буде ще набагато гірша війна.Тому що москалі хочуть знищити Україну,як країну,а людей або вбити,або зробити своїми рабами.
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30.03.2022 19:31
+33
Жах... бажаю кожному касапському місту через таке пройти...
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30.03.2022 19:35
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Мир сошел с ума.
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30.03.2022 19:29 Відповісти
Руский Мир сошел с ума.
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30.03.2022 19:32 Відповісти
Не руский мир , а руский мордор ( руский с маленькой буквы обязательно)
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30.03.2022 21:11 Відповісти
"Русский мир" завжди був такий, це ми сліпі і не бажаєм знати правду. Нам завжди шкода свого часу щоб розібратись що за народ поряд з нами який рветься до нас у " братья ".
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30.03.2022 22:01 Відповісти
Мір, а чи кацапи?
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30.03.2022 19:33 Відповісти
Нет, мир сошел с ума! Европейские извращенцы и проститутки до сих пор надрачивают на демона путина, спят и видят как бы поскорее придумать причину для снятия санкций, да поскорее с ним снова дружить, равно как и Израиль. В мире теперь флиртуют и заискивают с абсолютным злом!
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30.03.2022 22:08 Відповісти
Мир никогда не был обременен интеллектом! Как ни прискорбно признавать, но если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой! Уверен, что большинство лежащих сейчас там даже не задумывались о том, что рано или поздно придет ответственность за безучастность, безразличие, за аполитичность или даже ту или иную поддержку политики теперешнего агрессора и оккупанта (вот такой дорогой ценой)!
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30.03.2022 19:44 Відповісти
Ну ты и мразь, прям калька с кацапсин
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30.03.2022 20:39 Відповісти
Ну, для объективности нужно заметить, что прямым агентом кремлевских орков он не был, но умом особо не отличился и проводил политику умиротворение агрессора (которую поддержало БОЛЬШИНСТВО), к большому сожалению, не сделал надлежащих выводов, о чем свидетельствуют попытки заключит договор с ОТМОРОЖЕННЫМ УБЛЮДКОМ и СЕРИЙНЫМ УБИЙЦЕЙ (просто "фенита ля комедия и огромная трагедия для Украины)!
БОЛЬШЕВИЗМ СОВРЕМЕННОГО МИРА - тупиковая ветка политической деградации и вырождения человечества в СТАДО ПОСЛУШНЫХ И ТУПЫХ РАБОВ!
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30.03.2022 20:44 Відповісти
Ублюдок ты и ****** . Троляра кацапская с VPN.
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30.03.2022 21:15 Відповісти
Мир??! Ты, дебіле єден, не світ, а твоє *****!
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30.03.2022 21:12 Відповісти
Всі кацапські вбивці якя прийшли вбивати та вбивають вУкраїні-горітимуть у пеклі...
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30.03.2022 19:29 Відповісти
Після мирних угод,буде ще набагато гірша війна.Тому що москалі хочуть знищити Україну,як країну,а людей або вбити,або зробити своїми рабами.
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30.03.2022 19:31 Відповісти
Та то ви вже перегнули
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30.03.2022 19:59 Відповісти
Роман так мріяти не потрібно. Припиняйте.
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30.03.2022 20:06 Відповісти
хватить бухать
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30.03.2022 20:15 Відповісти
Бросайте срочно курить и бухать.А то уже у вас каша в голове Мрак.
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30.03.2022 20:33 Відповісти
НЕГАЙНО галоперидол й клізму 10-літрову! Би мав, чим зайнятись, а не друкував ХЕРНЮ!
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30.03.2022 20:42 Відповісти
Вимагати у зрадницької влади? Українці хіба якісь раби? Не краще її замінити на українську владу?
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Я не рузумію, які тут можут бути мирні угоді колі у нас переповнені морги громадським населенням (не війсковими)
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31.03.2022 02:07 Відповісти
Жах... бажаю кожному касапському місту через таке пройти...
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30.03.2022 19:35 Відповісти
Вони лише: "іщо сильнєє сплотимся вогруг нашего любимого лидера!"
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30.03.2022 19:46 Відповісти
Інакше від свого кривавого імперіалізму рашисти не вилікуються, але українці щось дуже добрі, як видно, не бажають їм те, що вони цілком свідомо, охоче підтримавши свого божевільного фюрера, влаштували нам.
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30.03.2022 19:57 Відповісти
Мрак
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30.03.2022 19:35 Відповісти
А було ж прокацапське місто...
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30.03.2022 19:36 Відповісти
этот ужас должен увитеть красный крест, оон, пасе, обсе и прочие международные организации
(с маленькой буквы аббревиатуры пишу намеренно... ибо... ибо заслужили !!!)
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30.03.2022 19:36 Відповісти
Вони і не таке бачили, подивиться геноцид у Руанді, усього років 20 тому відбулося і там під мільйон!!! вбитих та закатованих людей, а я більш ніж впевнений що 99 відсотків Українців про це навіть і не чули.. то ж завжди пам'ятайте приказку про те що спасіння утопаючого - то його справа
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30.03.2022 19:57 Відповісти
не для того показувати, що не бачили...
а для того щоби знали, що саме мирне населення розстрілюють, ********, вбивають, нищять в цивільних домах, бомбосховищах, театрах, лікарнях, а не якіхось міфічних нациків, бєндєрівці або Правий сектор на військових базах (як заявляють рашагавнюки)...
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30.03.2022 20:05 Відповісти
ну звістно не треба мовчати, але треба тверезо розуміти, що всі ці установи нічого суттевого не виконують
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30.03.2022 21:19 Відповісти
можливо.... але ж кращих пока в нас нема....тож вони мусять бачите це жахіття...
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30.03.2022 21:34 Відповісти
покажите это блдскому "красному кресту", целующемуся в дёсна с людоедами с мокши
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30.03.2022 19:36 Відповісти
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy петиция
осталось немного, го!
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30.03.2022 19:37 Відповісти
Вот что значит Россия.

Это дикари, это анти-цивилизация, это изверги.
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30.03.2022 19:40 Відповісти
Где россия - там слезы, там смерть, там кровь, там убийства.
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30.03.2022 19:41 Відповісти
Мне уже кажется, что русские - это какие-то неандертальцы.

И они весь мир считают своими врагами, потому что это война последних выживших неандертальцев с кроманьонцами.

Ну, блин, здравым умом их понять невозможно.
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30.03.2022 19:43 Відповісти
Судя по тому, что выжили хомо сапиенсы, а неандертальцы погибли, то не такие они и агрессивные были.
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30.03.2022 20:01 Відповісти
Поки таке не буде в кацапських містах, війна не закінчиться.На кожен вистріл, треба стріляти у відповідь. Стріляють з Білорусь, стріляти по Білорусь, стріляють з Севастополя, зрівняти Севастополь з каміннями.Досить тільки оборонятися.
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30.03.2022 19:44 Відповісти
Не забудь сказати що Порошенко підірвав, бо перейшов на особистості а про останні 3 роки замовчав...
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30.03.2022 20:57 Відповісти
Хочеш стати схожим на кацапсин?
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30.03.2022 20:44 Відповісти
І після цього усього зЕ хоче підписати мирний договір? Українці, що з вами, невже ви не помічаєте того, що вас, як паршивих овець ведуть на забій?
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30.03.2022 19:54 Відповісти
Да,да и ещё раз да- двуногих с паспортами РФ необходимо убивать везде, в любой точке мира, и это должно стать рефлексом(по крайней мере для украинцев) .😡
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30.03.2022 19:58 Відповісти
Не буде кацапським виродкам прощення.
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30.03.2022 19:58 Відповісти
Це справжній геноцид . Але це вони роблять не в перше. Чечня . Сирія . Тепер ми. Така ціна нашого миролюбства протягом 30 років.
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30.03.2022 19:59 Відповісти
Всі "рускаґаварящіє", дайте відповідь на одне питання. Як після усього того що вони з нами зробили, ви ще досі розмовляєте однією з ними мовою?
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30.03.2022 19:59 Відповісти
они также ещё едят хлеб, пьют воду и дышат. срочно перестань делать тоже самое
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30.03.2022 20:25 Відповісти
в спам кацап
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30.03.2022 21:22 Відповісти
Кацапія має зникнути як держава. Інакше буде повтор гулагів ,голодоморів, депортації ,концтабори.
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30.03.2022 20:02 Відповісти
Я хочу одного,что бы на месте мордора,было заплавленное стекло до урала. И что бы орки и их вы*лядки все сгорели в ядерном огне
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30.03.2022 20:17 Відповісти
я тоже, хоть у меня там много бывших родственников
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30.03.2022 22:03 Відповісти
Нет у меня там больше родственников. Господь-жги
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30.03.2022 23:43 Відповісти
Перед тим як перемовники потискають руки рашистам треба їм це показувати,бо щось в них память коротка.
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30.03.2022 20:18 Відповісти
Що ви хочете показати колаборантам? Їм москаль такі плюшки показав, що мають вони таких в одному місці
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30.03.2022 22:08 Відповісти
Покажите это русским и подпишите : Скоро вам будет так же! Каков привет - 100 раз ответ! Ждите с ответным визитом, не забудем, не простим!
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30.03.2022 20:27 Відповісти
Нах..ра пленных не берите, хватит пленных. Чем больше в россию поедет гробов тем быстрее закончится война
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30.03.2022 20:33 Відповісти
цікаво, а якщо зараз нагадати, що якихось півтора місяця тому, верховна зе-лупа країни переймалася програмою "*******", якийсь міністр переймався закупівлею ... ні, не набоїв, літаків, гармат, тощо, а смартфонів для "*******", а, наприклад, істота на прізвисько хламідія - це той, що очолює делегацію на перемовинах з кацапами (sic!), - заявляло, що західні змі гірші за скабієву...
безумовно, людей шкода, але більшість з них обрали все це 2019 року... нажаль... старий дарвін був розумним дідом: прородній відбір - хоч на галапагосах, хоч у маріку діє однаково...
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30.03.2022 20:50 Відповісти
Це з вбивцями цих людей наш клоун хоче якісь договори про Крим підписувати і вірити що через 15 років вони його повернуть... Зеля не буть зрадником!
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30.03.2022 21:10 Відповісти
Почему большинство людей раздетые? Проклятые орки их раздевали и голыми убивали, как их немецкие предшественники в 41-м?
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30.03.2022 22:02 Відповісти
Дома погибли, пока спали.
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31.03.2022 00:41 Відповісти
Я в относительно спокойном Днепре с первого дня войны сплю только без обуви, во всей одежде, и с предметами первой необходимости по карманам. И иногда ночью по тревоге спускаюсь в подвал. Не верю что жители Мариуполя где орки с первого дня устроили ад на земле, люди ложились спать в своей постели на расслабоне раздеваясь до гола, в квартире без отопления, света и пр.
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31.03.2022 12:50 Відповісти
 
 