Морг Маріуполя переповнений. Вбитих окупантами маріупольців привозять вантажівками та складають біля входу. ВIДЕО 21+

У мережі опублікували відео з моргу в Маріуполі, переповненого тілами загиблих місцевих жителів, яких вбили російські окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загиблих так багато, що вони не вміщаються у приміщенні. Убитих маріупольців привозять вантажівками та складають біля входу.

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