Морг Маріуполя переповнений. Вбитих окупантами маріупольців привозять вантажівками та складають біля входу. ВIДЕО 21+
У мережі опублікували відео з моргу в Маріуполі, переповненого тілами загиблих місцевих жителів, яких вбили російські окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загиблих так багато, що вони не вміщаються у приміщенні. Убитих маріупольців привозять вантажівками та складають біля входу.
Увага! Не рекомендовано до перегляду людям з нестійкою психікою!
Топ коментарі
+52 віктор федорович #394174
показати весь коментар30.03.2022 19:32
+48 PREDATOR PREDATOR
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+33 Поднипровский УКРАИНЕЦ
показати весь коментар30.03.2022 19:35
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БОЛЬШЕВИЗМ СОВРЕМЕННОГО МИРА - тупиковая ветка политической деградации и вырождения человечества в СТАДО ПОСЛУШНЫХ И ТУПЫХ РАБОВ!
(с маленькой буквы аббревиатуры пишу намеренно... ибо... ибо заслужили !!!)
а для того щоби знали, що саме мирне населення розстрілюють, ********, вбивають, нищять в цивільних домах, бомбосховищах, театрах, лікарнях, а не якіхось міфічних нациків, бєндєрівці або Правий сектор на військових базах (як заявляють рашагавнюки)...
осталось немного, го!
Это дикари, это анти-цивилизация, это изверги.
И они весь мир считают своими врагами, потому что это война последних выживших неандертальцев с кроманьонцами.
Ну, блин, здравым умом их понять невозможно.
безумовно, людей шкода, але більшість з них обрали все це 2019 року... нажаль... старий дарвін був розумним дідом: прородній відбір - хоч на галапагосах, хоч у маріку діє однаково...