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Знищити РПЦ (ФСБ МП) в Україні. День 35. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

35-й день Народної війни України.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Кирил (453) РПЦ (512) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+14
УПЦ московського сатанату Україні не потрібно!
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30.03.2022 20:48
+12
Поп Гундяй - он же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную войну с Украиной.
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30.03.2022 20:50
+11
Повторюю-у РПЦ святості стільки,скільки у шльондри цноти...
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30.03.2022 20:53
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УПЦ московського сатанату Україні не потрібно!
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30.03.2022 20:48 Відповісти
Поп Гундяй - он же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную войну с Украиной.
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30.03.2022 20:50 Відповісти
батюшок з РПЦ не можна брати в ПЦУ, бо придумають, як замінити Єпіфанія і поїде Томос поїде на болота
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30.03.2022 21:41 Відповісти
Повторюю-у РПЦ святості стільки,скільки у шльондри цноти...
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30.03.2022 20:53 Відповісти
сатанат РПЦ в У-ф топку!...
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30.03.2022 21:02 Відповісти
сатанинську московську секту геть з країни чим швидше тим краще для держави і людей
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30.03.2022 21:07 Відповісти
Прошу повернути нам Почаівську Лавру, яку Кучма віддав кацапам в користування...
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30.03.2022 21:09 Відповісти
В нашу МП практично ніхто вже не ходить. Побігли в ПЦУ.
Батюшки мовчать. Але прапор України вивісили.
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30.03.2022 21:22 Відповісти
С теологической точки зрения мне, как агностику, совершенно пох какие гамадрилы мадригалы ахинеи ектении и катавасии они там поют. Точно так же пох то, что проповедует эта секта - самосожжение, самоутопление, или иной суицид.
Но с точки зрения политической целесообразности в Украине, этот сброд давно пора уже было запретить и выгнать в родные ипеня. Вместе с их пропагандонами в обличье попов.
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30.03.2022 21:26 Відповісти
рпц вважає себе канонічною в Україні, але це нахабство злочинного відділу кгб, бо вже не існує росімперії і радсоюзу. Амінь.

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 21:45 Відповісти
Я лично сомневаюсь что кто либо из рашистких солдат верит во что то кроме денег или ******** от начальства. Это их родные мамки или девки верят если только когда их Zольдату угрожает ******. Эта церковь партии лишняя на планете... И уже давно. Несколько сотен лет. Да и любая другая церковь тоже. Все антивоенные церкви давно уничтожили в начале эры.
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30.03.2022 23:05 Відповісти
Вірте і звертайтесь до БОГА, а не в попів!
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30.03.2022 23:29 Відповісти
Такие долго не живут. Всегда есть посредник в лице попа, ламы, муллы. А если против, то враг. Немного стран где так можно жить.
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30.03.2022 23:37 Відповісти
Так вони самі переходять в ПЦУ по 50 штук в день.
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31.03.2022 01:05 Відповісти
Закрити це відділення фсб.Це легальний прихисток для шпигунів і діверсантів.Круті часи вимагають крутих рішень.
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05.04.2022 16:24 Відповісти
 
 