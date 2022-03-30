Із звільненого Ірпеня вивозять тіла загиблих від рук російських окупантів мешканців, - ДСНС. ВIДЕО
Рятувальникі ДСНС допомагають в евакуації тіл загиблих від рук російських окупантів мешканців Ірпеня на Київщині.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
Також читайте: "Тих, хто не подобався, розстрілювали. Вбитих давили танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних, - мер Маркушин
Топ коментарі
+51 A rt #506652
показати весь коментар30.03.2022 20:30
+26 Rostyslav Komarnytsky
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+23 Чайка Київ
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Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.
А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".
І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.
1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;
2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;
3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;
<<ми зараз тут>>
4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;
5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.
П.5 ще не стався.
Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».
І 500 кілометрів шириною демілітарізована зона вздовж кордону. В цій зоні ніяких танків і тракторів - знищувати в ній все живе, як тільки з`явиться щось схоже на зброю.
Де ця срана Human Rights Watch яка постійно має гнилі претензії до України? Червоний хрест?
Давно пора сказати про них правду та поставити ультиматум, або працюють не за подвійними стандартами, або йдуть за хрюскім кораблем, без права перебування в Україні