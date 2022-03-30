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Із звільненого Ірпеня вивозять тіла загиблих від рук російських окупантів мешканців, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальникі ДСНС допомагають в евакуації тіл загиблих від рук російських окупантів мешканців Ірпеня на Київщині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: "Тих, хто не подобався, розстрілювали. Вбитих давили танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних, - мер Маркушин

Автор: 

Ірпінь (358) жертви (1792) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+51
https://t.me/minval_az/29784 В США казахстанский боксер Темирлан Ракумов после своей победы выступил в поддержку Украины: «Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин - убийца».
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30.03.2022 20:30
+26
Заоучіть до цієї роботи всю переговорна групу.
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30.03.2022 20:35
+23
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30.03.2022 20:39
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https://t.me/minval_az/29784 В США казахстанский боксер Темирлан Ракумов после своей победы выступил в поддержку Украины: «Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя из Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин - убийца».
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30.03.2022 20:30 Відповісти
Заоучіть до цієї роботи всю переговорна групу.
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30.03.2022 20:35 Відповісти
І одного політика-опозиціонера, що піарився на евакуації мешканців Ірпіня.
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30.03.2022 21:25 Відповісти
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30.03.2022 20:39 Відповісти
ALLAH rəhmət eləsin.
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30.03.2022 20:43 Відповісти
потрібно долучити військовополонених до цей роботи
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30.03.2022 20:46 Відповісти
Фотографії загиблих треба розіслати усім росіянам. Ця російська мразь вдає, що не знає, що роблять їх російські виродки
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30.03.2022 20:46 Відповісти
Ты *******, фото как хочешь подделать можно. Кто знает как он погиб, и кто его завалил?! Хохлокацап тупой. Больше людям верят. Давайте ****** интервью свидетелей. Каждый врет как хочет. Ваши новости смотрел. Говорили мост в Крым не построят... Это невозможно... С Мариуполя родственники - говорят все в один голос, что укры беспредельничали! Многие мариупольцы за Россию. Хотя знаю и тех, кто за вухань.
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08.04.2022 01:41 Відповісти
https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua?__cft__[0]=********************************-IHlReqFzt6XFAPhXOVQUmJUKj7A2UlW66XykCeVJlLa2XbKwe2y0pwHL_zFtfTRTv01urq6DKmJno-LHAkfiXPc8_XmTOKn5Kbe2l2r4H3Qxc_iqU5gS2oxbQWrNFC8epJ1f4QpE9qEiw&__tn__=-]K-y-R Сергій Сидоренко «Відмова від НАТО - це червона лінія, яка має знімати "мораторій на критику" влади. Якщо це ухвалять - це буде наша капітуляція, але повільна, відкладена.

Це - перехід України у зону впливу Росії. Рівно те, чого хотів Хйло. Це матиме наслідком руйнуванням реформ і неухвалення нових. А потім, з часом - і нове захоплення Росією.

А розповіді про ту саму "5 статтю НАТО" тобто гарантії колективного захисту, але без членства в Альянсі, а просто з боку США і ко - це білий шум без наслідків. Навіть якщо на папері це звучатиме красиво, то за деякий час виявиться, що ми маємо єдиного гаранта - Росію. Он зараз вона вже тренується бути у такій ролі, "закриваючи небо".

І ця спецоперація, яку ми бачимо зараз, мені геть не до вподоби.

1) Спершу створити наперед хибні очікування, що НАТО має воювати за нас у небі;

2) потім гучно обуритися, звинуватити НАТО в порушенні неясно чого;

3) потім на цій підставі почати просувати нарратив про "слабке НАТО", руйнуючи рекордно високу суспільну підтримку;

<<ми зараз тут>>

4) далі почати тестувати таку "переможну" домовленість;

5) і нарешті капітулювати, видавши капітуляцію за перемогу.

П.5 ще не стався.

Але закривати очі на те, що відбувається, я не хочу і не планую».
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30.03.2022 20:47 Відповісти
Абсолютно вірно!
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30.03.2022 20:59 Відповісти
Надіємося всі злочини документують прокурори , фотографії і індентифікація загиблих , причини гибелі мирного населення , статистику , скільки загинуло чоловіків ,жінок , дітей , вік загиблих , свідчення очевидців окупації . І готовне всі матеріали для суддів над військовими російськими злочинцями. І максимальне висвітлення в світовій пресі. Людожерську країну росію з її виродками потрібно показати всьому світові , її справжнє обличчя .
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30.03.2022 21:00 Відповісти
Когда такой ужасс показывали в Сирии когда кацапоиды бомбили мирные города казалось война такая далекая и у нас такого не может быть в 21 веке. А ведь нужно было еще тогда ***** давить, а вместо етого весь мир молчал и занимался умиротворением Тирана. Еще вам одно доказательство что НЕЛЬЗЯ идти на уступки маньяку и террористу. Ето его только заводит от безнаказанности и ему для адреналина хочется совершать еще более дерзкие преступления. Нужно его добивать сразу после первого преступления.
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30.03.2022 21:01 Відповісти
А Волынь 1939 год, когда с криками :"слава ухани" сжигали живьём детей и женщин... Прощает себе?
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08.04.2022 01:44 Відповісти
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30.03.2022 21:17 Відповісти
росія повинна бути знищена. Ніяких мирних договорів.
І 500 кілометрів шириною демілітарізована зона вздовж кордону. В цій зоні ніяких танків і тракторів - знищувати в ній все живе, як тільки з`явиться щось схоже на зброю.
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30.03.2022 21:33 Відповісти
Неужели, наш народ сможет это россиянам простить?
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30.03.2022 23:04 Відповісти
Де всі "обєспокоєні" організації? Чому не присутні для фіксування військових злочинів?
Де ця срана Human Rights Watch яка постійно має гнилі претензії до України? Червоний хрест?
Давно пора сказати про них правду та поставити ультиматум, або працюють не за подвійними стандартами, або йдуть за хрюскім кораблем, без права перебування в Україні
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31.03.2022 06:20 Відповісти
 
 