Із звільненого Ірпеня вивозять тіла загиблих від рук російських окупантів мешканців, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальникі ДСНС допомагають в евакуації тіл загиблих від рук російських окупантів мешканців Ірпеня на Київщині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

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