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"Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО

Один з російських пропагандистів на політичному ток-шоу для росіян заявив, що дії армії РФ під час війни в Україні увійдуть до навчальних військових посібників усіх країн світу.

Як повідомляє Цензор. НЕТ, пропагандист упевнений, що російський досвід будуть вивчати і намагатися повторити.

"Це війна майбутнього", - заявив учасник ток-шоу.

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Автор: 

армія рф (17346) пропаганда (2801) знищення (7221) Чорнобаївка (79)


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Топ коментарі
+95
Идиоты выщают для дегениратов...
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30.03.2022 20:30
+80
Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример"
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30.03.2022 20:33
+80
Правильно сказал Немцов -- они все ******** ******** во главе с ******
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30.03.2022 20:33
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накатим за дидов)))) диды уже облучились в ченобыле в окопах - прекрасная новость уже автобусами возят в БССР, на центр лечения радологии
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30.03.2022 22:52 Відповісти
Хочется дожить....до двух событий, первое: это до нашей Победы на рашистской помойкой, и второе: когда путынских скотов, пропагандистов и убийц, на площадях, проснувшийся от зомбирования народ будет вешать и рвать конями пополам!
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30.03.2022 23:00 Відповісти
как в анекдоте: Заходят в бар кацап, днэровец и кадыровец, ...кацап говорит нам троим как обычно!.... и им дали пиз..ды!
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30.03.2022 23:02 Відповісти
Та вже навіть фільми давно знімають про війну космодесантників с зергами
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30.03.2022 23:14 Відповісти
Ну это для внутреннего рынка, просто нужно набрать новых солдатов, а если скажут правду, то никто не пойдет.
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31.03.2022 00:58 Відповісти
Будущего? но на танках даже нету активной защиты.
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31.03.2022 01:03 Відповісти
Армия пид*арав . нисильников . мародеров. предателей .самая конченная .грязная .******* армия мира. недостраны.бензаколонки .бесправия .рабская армия упырей.мракобесов.чертей.шайтанов.******** и тирании .
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31.03.2022 04:51 Відповісти
Армия нацистских-рашистов. шизофреников
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31.03.2022 04:52 Відповісти
У него дыра размером с голову
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31.03.2022 05:13 Відповісти
а как хвамилия этого придурка, который говорит, что другие армии мира будут брать пример с мокшанской армии? вроде бы не в грязи, одет прилично... единственное чего не хватает у этого ыхспэрда - это мозгов... хотя зачем они нужны кацапу...
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31.03.2022 06:43 Відповісти
Бляха, диванні воїни, ви будете відвойовувати? Чи арестовича переслухали, що ми всіх перемагаємо?
У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
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31.03.2022 08:57 Відповісти
Бляха, диванні воїни, ви будете відвойовувати? Чи арестовича переслухали, що ми всіх перемагаємо?
У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
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31.03.2022 08:59 Відповісти
кто то высказался по ситуации на сегодняшний день. ты полководец стратег как себе предстваляешь современную войнй? поведай дядя. может тебе в генштаб начальником! ну мобилизовали русишвайны еще1 000 000 мудаков. дальше что?
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31.03.2022 09:27 Відповісти
Ти сам зрозумів що написав.Парашка ніколи не перемогала Україну силою.Тількі такі мразі як ти завжди вимогали домовлятися,і ціна всіх домовленостій була завжди одна,мільони закатованих українців.То іди разом с москальським кораблем.
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31.03.2022 09:34 Відповісти
русский военный корабль - иди *****!!!
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31.03.2022 09:38 Відповісти
евгений гараздий b7b22c42

Советско-финляндская война1939н., известная в истории как Зимняя.

Советское командование планировало завершить кампанию за две недели и сделать победу подарком Сталину, которому 21 декабря 1939 года исполнялось 60 лет.

Соотношение сил в зоне боевых действий к началу конфликта составило 265 тысяч финских военнослужащих против 425640 советских, 26 танков против 2289, 534 орудия против 2876 и 270 самолетов против 2446.

Итоги войны. За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.

СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций.

Нужно учитывать простую вещь, которую высказал кода-то генерал Лебедь

https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
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31.03.2022 10:08 Відповісти
Той, хто перший прибіжить з пропозицією домовлятися з ворогом - зрадник!
Правоохоронні структури не повинні залишати поза увагою такі заклики.
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31.03.2022 14:21 Відповісти
Зеленое чмо в открытую говорило о этом.
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15.04.2022 13:06 Відповісти
Уся нація хвора на "путін головного мозгу"
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31.03.2022 18:57 Відповісти
Яке воно дібільнувате
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29.04.2022 22:25 Відповісти
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