"Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО

Один з російських пропагандистів на політичному ток-шоу для росіян заявив, що дії армії РФ під час війни в Україні увійдуть до навчальних військових посібників усіх країн світу.

Як повідомляє Цензор. НЕТ, пропагандист упевнений, що російський досвід будуть вивчати і намагатися повторити.

"Це війна майбутнього", - заявив учасник ток-шоу.

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