"Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО
Один з російських пропагандистів на політичному ток-шоу для росіян заявив, що дії армії РФ під час війни в Україні увійдуть до навчальних військових посібників усіх країн світу.
Як повідомляє Цензор. НЕТ, пропагандист упевнений, що російський досвід будуть вивчати і намагатися повторити.
"Це війна майбутнього", - заявив учасник ток-шоу.
Топ коментарі
+95 Совестно за Брата
показати весь коментар30.03.2022 20:30
+80 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар30.03.2022 20:33
+80 Василий СПРУТ
показати весь коментар30.03.2022 20:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
Советско-финляндская война1939н., известная в истории как Зимняя.
Советское командование планировало завершить кампанию за две недели и сделать победу подарком Сталину, которому 21 декабря 1939 года исполнялось 60 лет.
Соотношение сил в зоне боевых действий к началу конфликта составило 265 тысяч финских военнослужащих против 425640 советских, 26 танков против 2289, 534 орудия против 2876 и 270 самолетов против 2446.
Итоги войны. За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.
СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций.
Нужно учитывать простую вещь, которую высказал кода-то генерал Лебедь
https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
Правоохоронні структури не повинні залишати поза увагою такі заклики.