"Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - старенька розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів. ВIДЕО
Літня жінка розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей зворушливий момент зафіксований на відеозапису, що опублікований у соцмережах.
"Доброго вечора. Ми з України", - пролунало від бійців ЗСУ до літньої жінки і чоловіка, що присіли біля паркану, побачивши військових.
"Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - розплакалася старенька і вклонилася до землі українським бійцям.
Топ коментарі
+131 Evgeniy Suhoteplyy
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