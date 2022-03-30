"Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - старенька розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів. ВIДЕО

Літня жінка розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей зворушливий момент зафіксований на відеозапису, що опублікований у соцмережах.

"Доброго вечора. Ми з України", - пролунало від бійців ЗСУ до літньої жінки і чоловіка, що присіли біля паркану, побачивши військових.

"Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - розплакалася старенька і вклонилася до землі українським бійцям.

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