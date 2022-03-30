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"Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - старенька розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів. ВIДЕО

Літня жінка розплакалася після вітання "Доброго вечора. Ми з України" від бійців ЗСУ, що проводили зачистку села від російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей зворушливий момент зафіксований на відеозапису, що опублікований у соцмережах.

"Доброго вечора. Ми з України", - пролунало від бійців ЗСУ до літньої жінки і чоловіка, що присіли біля паркану, побачивши військових.

"Спасибі вам, хлопці. Слава Богу!", - розплакалася старенька і вклонилася до землі українським бійцям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наші хлопці знають за що і за кого воюють, а це значить, що руський дух з українського міста вже скоро зовсім вивітриться", - репортаж з визволеного Ірпеня. ВIДЕО

Автор: 

визволення (564)


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Топ коментарі
+131
Аж слезы на глазах. Слава Украине. Хлопцы берегите себя. мордор будет уничтожен.
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30.03.2022 22:25
+107
Вклоняюсь разом з бабусею. Слава нашим Захисникам!
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30.03.2022 22:27
+104
Навіть ІГІЛ засуджує цю війну, про що тут ще можна говорити.
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30.03.2022 22:24
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Навіть ІГІЛ засуджує цю війну, про що тут ще можна говорити.
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30.03.2022 22:24 Відповісти
Пережила Гітлера, переживе й Путлера- *****.
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30.03.2022 22:25 Відповісти
А Сталіна мільйони не пережили.
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30.03.2022 22:29 Відповісти
Аж слезы на глазах. Слава Украине. Хлопцы берегите себя. мордор будет уничтожен.
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30.03.2022 22:25 Відповісти
У мене ж бабуся була така сама... Неможу на це дивитися... За що вони (наші діди та бабусі) мають це відчувати знову. Друга світова війна а тепер це *****
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31.03.2022 01:45 Відповісти
Це ж свої, а не руссофашисти
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30.03.2022 22:26 Відповісти
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30.03.2022 22:26 Відповісти
Вклоняюсь разом з бабусею. Слава нашим Захисникам!
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30.03.2022 22:27 Відповісти
звонили из военкомата. завтра иду за оружием. не знаю что там завезли.
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30.03.2022 22:28 Відповісти
Арта нужна,пво,про,танки,самолеты,прк,автомат почти не нужен на войне
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30.03.2022 22:39 Відповісти
что дадут и то хорошо. да и разрешение на хранение и ношение тоже.
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30.03.2022 22:43 Відповісти
неужели лед тронулся....сколько людей тупо ждет....
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31.03.2022 00:32 Відповісти
Тобто, Ви чекали через брак зброї ?
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31.03.2022 02:18 Відповісти
я аж сам 😭
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30.03.2022 22:29 Відповісти
УКРАЇНЦІВ НЕ 40 МІЛЬЙОНІВ, А ЯК МІНІМУМ ТРИ МІЛЬЯРДИ І НАС ВСІХ НЕ ЗМЕНШУЄТЬСЯ, СКОРО ВЕСЬ СВІТ БУДЕ УКРАЇНЦЯМИ, ЦЯ ВІЙНА ЙДЕ НЕ ЗА КОРДОНИ НЕ ЗА ГЕОПОЛІТИКУ, А ЦЯ ВІЙНА ЙДЕ ЗА ВСЕ ЛЮДСТВО.
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30.03.2022 22:31 Відповісти
Изюм сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=zMFsBIf3WnY
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30.03.2022 22:32 Відповісти
Хлопці, рідненькі... дякуємо Вам ❤️
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30.03.2022 22:33 Відповісти
А протягом 2014-2021рр люди не розуміли за що воює українське Військо... Шкода, що для розуміння доводиться платити таку ціну.
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30.03.2022 22:36 Відповісти
Як порадувати жінку на війні?!

https://www.youtube.com/watch?v=Su6JR4p03Us
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30.03.2022 22:42 Відповісти
куртка конечно очень подходит... в цветах рашен флага
или у меня параноя
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30.03.2022 23:00 Відповісти
трошки паранойя ))) синего не хватает )))
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30.03.2022 23:11 Відповісти
Бабулька то добре, а що за мутний тіпок праворуч від бабки???
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30.03.2022 23:07 Відповісти
тероборона бабули наверное...
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30.03.2022 23:12 Відповісти
Може син або скоріше онук або просто сусід. В Києві в тер обороні скількись тисяч, а сотні тисяч також по вашому мутні тіпки?
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30.03.2022 23:18 Відповісти
Стаю з бабусею поряд і вклоняюся Вам, дорогі наші Українські Воїни!
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30.03.2022 23:12 Відповісти
Воїни Добра, Ви Найкращі!

Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 23:31 Відповісти
зайдіть у коменти та зачистьте того урода
https://www.youtube.com/channel/UCH7_3GMCcXj4OQSj_298Xxg

https://www.youtube.com/channel/UCH7_3GMCcXj4OQSj_298Xxg Andrey Nechae
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31.03.2022 08:59 Відповісти
Соколики наші! Гордість за вас і вдяка огортають душу. Україна вистоїть разом з вами!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.03.2022 23:42 Відповісти
Здоровья и долгих лет бабулечке! 🙏Низкий поклон , Честь и Хвала ЗСУ !❤️💙💛
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31.03.2022 00:10 Відповісти
Дякую, ВОЇНАМ УКРАЇНИ !!!

п.с. Мені сльози потекли ...
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31.03.2022 00:56 Відповісти
Я вже у віці, але сльози течуть як у дитини дивлячись на це відео... Бережіть себе, хлопці. Україна - непереможна!
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31.03.2022 04:32 Відповісти
Коля-Котлета батальон "Велюр" - освободил Ужгород освободит и Мукачево
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31.03.2022 04:52 Відповісти
 
 