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Выходи, сука! Руки подними!, - українські воїни беруть у полон 6 російських окупантів. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські воїни беруть у полон шістьох російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео цієї подій виклав у телеграмі радник керівника МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Шість російських військових здаються в полон після того, як з переляку спробували закидати гранатами українську піхоту, що наступає.

Для українських захисників здача в полон росіян давно стала звичайним явищем. Повірили, лохи, що візьмуть Київ за 48 годин, а потрапили самі. Ті, хто вижив, звісно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед військовополонених росіян є підозрювані у вчиненні воєнних злочинів, - Венедіктова

Автор: 

армія рф (17346) полон (1558) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+50
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31.03.2022 00:13
+35
Это днровские бомжи мобилизованные. Только у них такие позорные каски.😆
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31.03.2022 00:08
+34
2 армия мира... каски 1945 года = *************
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31.03.2022 00:05
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2 армия мира... каски 1945 года = *************
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31.03.2022 00:05 Відповісти
Это днровские бомжи мобилизованные. Только у них такие позорные каски.😆
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31.03.2022 00:08 Відповісти
да не только на некоторых записях видел такие же но это не были козлы с ордло - еще удивлялся что эти каски поразительно похожи на те что выдавали нам когда я еще срочку служил в 90м
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31.03.2022 00:19 Відповісти
А те каски, что выдавали нам в +/- 90-м, были поразительно похожи на каски второй мировой)
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31.03.2022 00:27 Відповісти
Все верно!. Дырявым и Лугондонам такие горшки выдают !
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31.03.2022 01:10 Відповісти
Они ещё совесть имеют нас называть кастрюлеголовыми...
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31.03.2022 00:28 Відповісти
... и ************
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31.03.2022 13:59 Відповісти
Мясо. Просто мясо, а не армия.
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31.03.2022 00:07 Відповісти
Голодранці прибули до нашоі краіни грабувати наші оселі , гвалтувати і вбивати 😠позор на весь світ !!
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31.03.2022 00:10 Відповісти
позор ? - они слово такого не знают , они только удивляються почему им в морду плюют по всему миру
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31.03.2022 00:15 Відповісти
судя по сш 68 и 6б2 то мясо из лугандона
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31.03.2022 00:12 Відповісти
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31.03.2022 00:13 Відповісти
Пример как быть дебилом и получать за это неплохую зарплату. ******* с этого персонажа частенько.
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31.03.2022 00:17 Відповісти
Потешная армия ***** ,2я среди стран 3го мира
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31.03.2022 07:44 Відповісти
Коли вже антоніна державну мову вивчить. Цілий замміністра, державний службовець. Це показник того, як дотримуються законів ті,хто їх захищає.
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31.03.2022 00:18 Відповісти
це зараз було про що? Накинути? чі якийсь глобальний сенс?
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31.03.2022 00:25 Відповісти
Судя по видеоматериалам, 90% наших бойцов русскоязычные. И если ты им начнешь втирать эту дичь то будет то же самое что с орками на видео.
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31.03.2022 00:33 Відповісти
То ж не про захисників мова, а про державного службовця, який в правоохоронних органах сидить вже 8 років цілим заступником міністра.антоніна по києву коригування робив 3 рази за день, поки йому не сказали заткнутись. Дуже неоднознача переобувана особистісь. І питання ж в дотриманні закону людиною, яка являється публічною особою. В Україні між громадянами не існує питань спілкування, питання тільки до таких таваріщей які на керівних посадах займають позицію какой разницьі. Це роздуми з приводу того, хто керує державою і чиї інтереси представляє. А наші захисники є і будуть єдиною силою довкола якої потрібно об'єднуватись.
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31.03.2022 00:48 Відповісти
100%
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31.03.2022 11:40 Відповісти
Я не рахував проценти , але ти москальський бот хочеш показати що це воюють кацапи з кацапами а українців там тільки 10%. Там руськомовні українці , україномовні , бійці других національностей захищають Україну. Вони один одного розуміють і не рахують скільки яких там. А ти тихенько пукнув . Невже надієшся що вони почнуть між собою виясняти хто є хто. Тобі людина ясно сказала що це відноситься до чиновників. І хто ваші бійці ? З якої сторони? По матеріалах він блін судить. Будеш вимагати другу державну мову?
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20.08.2022 15:08 Відповісти
я не пользуюсь телеграмом, видео не открывается.
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31.03.2022 00:28 Відповісти
теж не відкривається! вже заманали з тим телеграмом
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31.03.2022 00:51 Відповісти
Мені прийшлось встановити цей дебільній сервіс тільки заради таких відео. Коли все закінчиться, видалю нахрін. А це відео зачотне!
До речі, ось це ж відео на ютубі:

https://www.youtube.com/watch?v=lXvn5KOV8vM
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31.03.2022 09:28 Відповісти
Я вообще к телеграмму подключился ТОЛЬКО из-за войны, чтобы получить прямую информацию о военных преступлениях роSSийских фашистов и очень удивился, когда паРАША гордо объявила, что после блокировки ФБ и Инстаграмма "ИХ ТЕЛЕГРАММ" получил сколько то там миллионов новых пользователей.

P.S. Даже моя сестра из-за этого подключилась, хотя так он её нахер не нужен!

Привет ил Латвии! Слава Украине!
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31.03.2022 09:43 Відповісти
Дякую!
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31.03.2022 18:00 Відповісти
Допитати і спалити . Щоб знали 🤣
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31.03.2022 00:33 Відповісти
Мала Рогань. Полонений начальник зв'язку 59-го танкового полку 144 МСД лейтенант Молчанов Дмитро розповів , що з його підрозділу "вбиті майже всі"

https://t.me/Tsaplienko/4837
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31.03.2022 00:36 Відповісти
Бутусов казав що близько 30 душ у полон взяли
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31.03.2022 03:11 Відповісти
Казав 60
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31.03.2022 07:39 Відповісти
денисову бы туда... на момент, когда свинорылые козломорды пытались отбиться гранатами... пусть бы озаботилась правами человека, ***** драная...
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31.03.2022 06:09 Відповісти
А говорят у нас русскоязычных ущемляют. Вот же живой пример, что все ок в этом вопросе. Ребята из даунбасса все понимают.
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31.03.2022 08:44 Відповісти
смерть кацапам.
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01.04.2022 06:28 Відповісти
 
 