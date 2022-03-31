Выходи, сука! Руки подними!, - українські воїни беруть у полон 6 російських окупантів. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як українські воїни беруть у полон шістьох російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео цієї подій виклав у телеграмі радник керівника МВС Антон Геращенко.
Він зазначив: "Шість російських військових здаються в полон після того, як з переляку спробували закидати гранатами українську піхоту, що наступає.
Для українських захисників здача в полон росіян давно стала звичайним явищем. Повірили, лохи, що візьмуть Київ за 48 годин, а потрапили самі. Ті, хто вижив, звісно".
Топ коментарі
+50 Олександр Дніпро
показати весь коментар31.03.2022 00:13
+35 MAKAROV #508144
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+34 - ШПАЕВ -
показати весь коментар31.03.2022 00:05
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До речі, ось це ж відео на ютубі:
https://www.youtube.com/watch?v=lXvn5KOV8vM
P.S. Даже моя сестра из-за этого подключилась, хотя так он её нахер не нужен!
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