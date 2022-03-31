Выходи, сука! Руки подними!, - українські воїни беруть у полон 6 російських окупантів. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як українські воїни беруть у полон шістьох російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео цієї подій виклав у телеграмі радник керівника МВС Антон Геращенко.

Він зазначив: "Шість російських військових здаються в полон після того, як з переляку спробували закидати гранатами українську піхоту, що наступає.

Для українських захисників здача в полон росіян давно стала звичайним явищем. Повірили, лохи, що візьмуть Київ за 48 годин, а потрапили самі. Ті, хто вижив, звісно".

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