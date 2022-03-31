"На півтора кілометри оці огризки порозліталися. Ти уявляєш, що він сюди кинув?": російські окупанти продовжують бомбардувати село Кухарі на Київщині, з якого їх вибили ЗСУ. ВIДЕО
Журналісти побували в селі Кухарі на Київщині, де близько двох тижнів знаходились війська РФ, а нині його контролюють українські військові. Окупанти продовжують обстріли і авіабомбардування села.
Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Навіть під час зйомки сюжету відбувся авіаналіт російських військ. У селі з близько 700 жителів лишилося до 15 мешканців, решта виїхали. Село зазнає постійних російських обстрілів з "Ураганів", "Смерчів", "Градів" та авіабомбардувань, зокрема скидають бомби по 500 кг.
Топ коментарі
+35 Підлога Маккартні
показати весь коментар31.03.2022 08:56
+26 Ksenia VB
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+17 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар31.03.2022 09:02
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Smert fashistam okupantam *****-raciji roZZiji putina *****.
@Vlrina_wi
"Сьогодні я прослухала телефонну розмову між рашистом і його дружиною, слухала, як вона просила взяти їй костюм, ноутбук для доньки, і абсолютно все, що можна. Я уявляла, як те чмо риється в моїх речах, як бере заплямованими кров'ю руками мої біло-блакитні кросівки, шукаючи
розмір, який підійде його горе-жінці, як знаходить мою фототехніку і радіє, що її можна продати вигідно,як гребе парфуми, щоб порадувати свою недолугу половинку
Спочатку мене нудило, і не від того,що мені шкода речей, ні, просто бридко,наче з'їв тухлоі їжі або лиш на неї глянув…
Доброго ранку!
Хто сьогодні доповідає зеленському і єрмаку про військові плани?
Писали, що французи звільняють буданова (розвідка), а наш?
Запитую без злого умислу і не в ц3ілях шпіонажу
Нафіга продовжувати жувати цей сраний кацапський телеграм...
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
А для того, щоб путєнскіє сокали сцялися так нахабно атакувати наших бійців, як раз і існує ПЗРК