"На півтора кілометри оці огризки порозліталися. Ти уявляєш, що він сюди кинув?": російські окупанти продовжують бомбардувати село Кухарі на Київщині, з якого їх вибили ЗСУ. ВIДЕО

Журналісти побували в селі Кухарі на Київщині, де близько двох тижнів знаходились війська РФ, а нині його контролюють українські військові. Окупанти продовжують обстріли і авіабомбардування села.

Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Навіть під час зйомки сюжету відбувся авіаналіт російських військ. У селі з близько 700 жителів лишилося до 15 мешканців, решта виїхали. Село зазнає постійних російських обстрілів з "Ураганів", "Смерчів", "Градів" та авіабомбардувань, зокрема скидають бомби по 500 кг.

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