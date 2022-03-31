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Новини Відео Війна
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"На півтора кілометри оці огризки порозліталися. Ти уявляєш, що він сюди кинув?": російські окупанти продовжують бомбардувати село Кухарі на Київщині, з якого їх вибили ЗСУ. ВIДЕО

Журналісти побували в селі Кухарі на Київщині, де близько двох тижнів знаходились війська РФ, а нині його контролюють українські військові. Окупанти продовжують обстріли і авіабомбардування села.

Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Навіть під час зйомки сюжету відбувся авіаналіт російських військ. У селі з близько 700 жителів лишилося до 15 мешканців, решта виїхали. Село зазнає постійних російських обстрілів з "Ураганів", "Смерчів", "Градів" та авіабомбардувань, зокрема скидають бомби по 500 кг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ООН створили комісію для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Автор: 

армія рф (17346) Київська область (4018) обстріл (28435) бомбардування (337) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+35
Нужно казнить и пытать кацапов и с нимать это на видео. Кто говорит, что это мобилизирует орков - все херня. Вон уже осетины посмотрели как им простреливают ноги и сцут сюда ехать. А если их кормить пирожками и поить чаем, то им ехать сюда не страшно!!!
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31.03.2022 08:56
+26
Розвідувальне Управління МО США (DIA) офіційно повідомило, що помилилось в розрахунку боєздатності ЗСУ через недооцінку автономності Генерального Штабу і керівництва військових підрозділів від Офісу Президента взагалі і від окремих керівників країни зокрема.
Доброго ранку!
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31.03.2022 09:07
+17
100%! Этих не людей ТОЛЬКО страх останавливает
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31.03.2022 09:02
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Нужно казнить и пытать кацапов и с нимать это на видео. Кто говорит, что это мобилизирует орков - все херня. Вон уже осетины посмотрели как им простреливают ноги и сцут сюда ехать. А если их кормить пирожками и поить чаем, то им ехать сюда не страшно!!!
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31.03.2022 08:56 Відповісти
100%! Этих не людей ТОЛЬКО страх останавливает
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31.03.2022 09:02 Відповісти
пропогану російську це не зупинить, а навпаки, якщо так робити, то все одно що надати їм картбланш на знищенн нас в іфнормаційній війні.
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31.03.2022 09:40 Відповісти
свиноцабаки этим фейком классно заставили сраться своё мясо...)))
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31.03.2022 09:10 Відповісти
Але завжди не забувати казати, що то кацапський фейк...
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31.03.2022 09:17 Відповісти
Можно наснимать ещё такого видео типа это фейк кацапский👍😁.
1. Приятно👊
2. Полезно🤙
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31.03.2022 09:27 Відповісти
не треба, брехню буде легко викрити, і тоді почнуть казати якщо це брехня може й решта брехня, нас і так постійно русские намогаються атаковати на інформаційному полі також, бо хто програє інформаційну війну програє і на полі бою. В світі повно гадів, які тільки і чекають щоб ми оступилися і вони би могли почати волати що треба знімати санкції, не все так однозначно, українці не дотримуються правил ведення війни то що. От навіщо давати їм можливості, на чорта так робити?
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31.03.2022 09:43 Відповісти
Нам была объявлена война? Нет. А значит никакие конвенции на них не расспостраняются. Вагнеровцев вообще можно в прямом эфире глотки резать взятых в плен, еще и донаты за стрим получать!!!
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31.03.2022 09:52 Відповісти
Nelzja snimat sadizm, a vot ubivat vraga mozna i nuzno..., kotoriij prishol na Ukrainskuju zemlju.
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31.03.2022 10:00 Відповісти
але рашка має купу бабла, має досі ще величезний вплив, її машина пропаганди працює не тільки в рашці, да вдалося їм крильця підрізати власно на тому, що вони показали себе садистами, а ми захисниками Світу і войнами. Ми не такі як вони, ми не один народ, кацапи-вбивці, мародери і гвалтивники, вони дегенерати і садисти, от що маємо нести в інформаційний простір і це правда.
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31.03.2022 10:04 Відповісти
Dumaju te kto vojuet na fronte osaznajut chto sadizm nenuzen, prosta nado unichtozat vraga, tixo, spakoina, net roZZijskova kaapa, a vot divanie voini perepolneni emocijami i zbrasivaet takim obrazom. Kto nevoeval tot mnogo chevo nepaimjot.
Smert fashistam okupantam *****-raciji roZZiji putina *****.
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31.03.2022 10:20 Відповісти
В тебе дуже правильний настрій. Якраз - щоби програти та підписати капітуляцію. Бо ж раша - вона ж така "потужна й має вплив". Правильно? Сідай на кацапський корабель. Адресу знаєш.
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31.03.2022 17:20 Відповісти
девушка. сюжет где из Малой Рогани где захватили больше 60 мутантов, которым отстреливали яйца и ноги-рееальность. заметь, именно захватили, а не взяли в плен. там в плен сдался один, связист, его не трогали. на следующий день Ю.Бутусов так же снял видео в этом же месте, но тогда на площадке осталось только пару дохлых русишвайна, которых уходя просто сожгли. остальных увезли. Юра еще четко заметил в репортаже-очень сильно тут воняет..... видать жареным кнуром. есть сюжет с того места, гда мрази держали месяц высоту, с которой обстреливали Харьков градами, и расстреливали на чугуевской дороге частные авто, где их всех **********.
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31.03.2022 10:01 Відповісти
А дехто вже обісрався....поміняй памперси.
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31.03.2022 10:09 Відповісти
якщо так робити, то значить надати в руки москалям карти. як пан розуміє москалям начхати на своїх солдат, але їм не начхати, якщо ми самі облажаємося і вони зможуть кричати на цілий Світ "не все так однозначно! українци тоже не соблюдают женевской конвенции, ми говорили они нацисти, і в тому ж дусі". Пан що, в ці тяжкі для нас часи хоче щоб нас кваліфікували як карїну-терориста і позбавили допомоги? Пан хоче втоптати в гівно героїзм наших войнів? Хоч зробити марними наші жертви?
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31.03.2022 09:38 Відповісти
Как-то вообще плевать, что там скажут кацапы, если чесно. Можно сказать, что то все фейк!!!
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31.03.2022 09:49 Відповісти
пану може й плювати, а от за кордоном є багато бажаючих прислухатися так от треба не дати їм такої можливості. Що ж до вагнерівців, що ж, пан бачить щоб Світ підтримував вагнерівців? Якщо ми поводимося як кацапи, до нас і ставитися будуть як до кацапів. І з полегшенням вони скажуть, у них одна мова, вони однаково поводяться, може вони й правда один народ, най самі розбриаються, чого ми маємо паски затягувати через їх бандитські розборки? от що вони скажуть і все, кінець! будемо сам на сам як в минулому сторіччі.
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31.03.2022 10:00 Відповісти
Хорошо тебе из Пильши посты писать. Посмотрел бы я как ты заговорил, находясь в условном Мариуполе)
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31.03.2022 10:12 Відповісти
чесно кажучи, не знаю, кажуть люди втрачають дар речі і то буквально, такі жахи там русскими вишкрябками творяться.
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31.03.2022 10:22 Відповісти
Мальчику этому можна рассказать как нужно гуманно вести себя с кацапами...
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31.03.2022 10:25 Відповісти
ось, якщо пан ще не бачив, трохи цікавого, і про те що росіяни хочуть в будь-який спосіб зняти або ж хоча би послабити санкції там теж є. https://www.youtube.com/watch?v=ev89msuUFk4
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31.03.2022 11:10 Відповісти
він - відомий на цензорі сатаніст. Українець справді не може бути таким. Зверніть увагу: Ваші доводи йому нецікаві, у нього своє нице бачення.
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31.03.2022 11:50 Відповісти
media is too big, не показує, а регатися на всякі помийки не охота. Невже не можна постити на якийсь ютуб ?
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31.03.2022 09:02 Відповісти
Vіrina
@Vlrina_wi
"Сьогодні я прослухала телефонну розмову між рашистом і його дружиною, слухала, як вона просила взяти їй костюм, ноутбук для доньки, і абсолютно все, що можна. Я уявляла, як те чмо риється в моїх речах, як бере заплямованими кров'ю руками мої біло-блакитні кросівки, шукаючи
розмір, який підійде його горе-жінці, як знаходить мою фототехніку і радіє, що її можна продати вигідно,як гребе парфуми, щоб порадувати свою недолугу половинку
Спочатку мене нудило, і не від того,що мені шкода речей, ні, просто бридко,наче з'їв тухлоі їжі або лиш на неї глянув…
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31.03.2022 09:05 Відповісти
Це можна використовувати - невеличкий сюрприз в одній з таких речей, й рашиста надалі буде поїти й годувати його дружина зі своїх рук...)))
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31.03.2022 09:13 Відповісти
Оставлять маячки GPS, отравлять оставленную в холодильнике еду - пофантазировать можно.
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31.03.2022 10:31 Відповісти
Розвідувальне Управління МО США (DIA) офіційно повідомило, що помилилось в розрахунку боєздатності ЗСУ через недооцінку автономності Генерального Штабу і керівництва військових підрозділів від Офісу Президента взагалі і від окремих керівників країни зокрема.
Доброго ранку!
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31.03.2022 09:07 Відповісти
Цей зелений каганат взагалі приймає якусь участь в військовому плануванні?
Хто сьогодні доповідає зеленському і єрмаку про військові плани?
Писали, що французи звільняють буданова (розвідка), а наш?

Запитую без злого умислу і не в ц3ілях шпіонажу
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31.03.2022 09:29 Відповісти
Напевно, ЗСУ краще знають, що робити...
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31.03.2022 09:14 Відповісти
А де ж відео?
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31.03.2022 09:21 Відповісти
media is too long
Нафіга продовжувати жувати цей сраний кацапський телеграм...
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31.03.2022 09:56 Відповісти
Це ********** 2 світової війни...кацапи вже помішалися...
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31.03.2022 10:04 Відповісти
АБ калібру 500 кг існує туєва хуча, у т.ч. досить ********.
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31.03.2022 12:22 Відповісти
"А можна на час війни або навіть до кінця президентського строку замінити Зе на його спічрайтера, який/яка правильні речі йому на листочок пише, бо з імпровізацією у діючого якось не дуже?
Чи краще просто електричним струмом бити за згадування таких слів/словосполучень "нейтральність", "відмова від НАТО", "компромісні/спірні території (України)" та інше?"
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31.03.2022 10:42 Відповісти
Якщо це ті Кухарі, що на Тетереві - то це дуже добра новина.

А для того, щоб путєнскіє сокали сцялися так нахабно атакувати наших бійців, як раз і існує ПЗРК
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31.03.2022 12:20 Відповісти
 
 