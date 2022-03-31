"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує Україні руйнацією. ВIДЕО
Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов закликав продовжувати війну в Україні до того часу "пока наши войска не окажутся на границе с Польшей".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Журавльов заявляє, що для залякування українців, потрібно показувати, що сталося з Маріуполем.
"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом и боялись брать в руки оружие", - сказав Журавльов.
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Дмитрий Чувпило #477732
показати весь коментар09.05.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 1
ПравдаЛюбка
показати весь коментар14.09.2022 20:48 Відповісти Мені подобається 1
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И тебя как комментатора к нему
Чтоб люди всего мира понимали яснее, что такое гнойник раши на теле Земли
Ты ж глянь, это падло не кается а еще и угрожает всем подряд