УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5479 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
47 949 202

"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом", - депутат Держдуми РФ Журавльов погрожує Україні руйнацією. ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов закликав продовжувати війну в Україні до того часу "пока наши войска не окажутся на границе с Польшей".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Журавльов заявляє, що для залякування українців, потрібно показувати, що сталося з Маріуполем.

"Этим ублюдкам нужно показывать Мариуполь, чтобы они понимали, что будет с Киевом и боялись брать в руки оружие", - сказав Журавльов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держдума (734) пропаганда (2801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+118
Мариуполь нужно показывать всем
И тебя как комментатора к нему
Чтоб люди всего мира понимали яснее, что такое гнойник раши на теле Земли

Ты ж глянь, это падло не кается а еще и угрожает всем подряд
показати весь коментар
31.03.2022 10:27
+107
Этого в плен не брать. А повесить на столбе!!!
показати весь коментар
31.03.2022 10:27
+76
Животное
показати весь коментар
31.03.2022 10:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Цього підо*ка замість жирика підрядили дзявкати?
показати весь коментар
09.05.2022 10:44 Відповісти
Спалилися кацапи! Казали що це ми самі бомбили Маріуполь!
показати весь коментар
14.09.2022 20:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 