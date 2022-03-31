УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4791 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
42 541 55

"Траса перекрита згорілими автомобілями. Їх щонайменше два десятки", - місце розстрілу окупантами цивільної колони поблизу села Мала Рогань на Харківщині. ВIДЕО

Щонайменше два десятки цивільних автомобілів розстріляли та спалили російські окупанти на трасі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Мала Рогань на Харківщині.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому зафіксований воєнний злочин російських окупантів.

"Солдати 138-ї бригади армії РФ розстріляли понад 20 цивільних машин на трасі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Мала Рогань і на дорозі Мала Рогань - Рогань. Частину загиблих мирних людей вдалося забрати тільки зараз. 138-а бригада зайшла сюди 27 лютого і влаштувала справжній терор. Будь-який українець для російських окупантів - ворог, кожен українець - ціль. 25-27 березня українські воїни 92-ї бригади та добровольці візволили Малу Рогань і звільнили трасу", - пише Бутусов в коментарі до відео з місця розстрілу цивільних. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці: 11 цивільних поранено, з них 4 дитини, - глава ОВА Кириленко

Автор: 

армія рф (17346) Харківщина (6054) воєнні злочини (1859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+67
Даже немцы в 41 такую ***** не творили...
П.с. вот почему армии нужны дроны. Чтобы всех, которые сидят в засадах быстро выявлять и артиллерией расщеплять на атомы
показати весь коментар
31.03.2022 10:54
+24
два десятка авто...это,как минимум, человек сто гражданских....твари кацапские, гореть, ублюдкам, в аду.
показати весь коментар
31.03.2022 10:57
+24
Гуманізм повинен існувати тільки відносно СВОЇХ. До диких кацапськи тварин з хліва ***** - НІЯКОГО ГУМАНІЗМУ!
показати весь коментар
31.03.2022 10:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даже немцы в 41 такую ***** не творили...
П.с. вот почему армии нужны дроны. Чтобы всех, которые сидят в засадах быстро выявлять и артиллерией расщеплять на атомы
показати весь коментар
31.03.2022 10:54 Відповісти
Вчора прочитала статтю про китайські дрони .З ними не все гаразд . "Для знищення українських операторів дронів, які ведуть розвідку за допомогою китайських квадрокоптерів DJI, російські військові використовують комплекси цієї ж компанії.Напередодні від різних джерел почала надходити інформація, що DJI блокує роботу своїх українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ті ж самі комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.Так, 7 березня голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5293125594071761&id=100001231196056 повідомив , що майже всі комплекси AeroScope, які до війни поставили в Україну, "дивним чином" перестали працювати всюди, де їх використовували, включаючи навіть атомні електростанції. Зникла й технічна можливість під'єднати нові пристрої.Через кілька днів український програміст Володимир Шиманський https://twitter.com/vshymanskyy/status/1501966844118372356 повідомив , що, за даними української армії, технологія AeroScope для українських операторів вимкнена. "Ще один спікер ЕП розповів про десятки випадків артударів по точках запуску дронів DJI українськими операторами. Для цього росіяни іноді використовували системи "Град" і навідь крилаті ракети.За його словами, прильоти відбуваються по точках зльоту майже всіх моделей дронів DJI: Mavic 2, Mavic 3, Phantom, Air 2S і навіть Mini 2.


Більш детально https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/ Китайські дрони на службі в агресора: як виробник квадрокоптерів DJI може допомагати РФ у війні
показати весь коментар
31.03.2022 12:18 Відповісти
оце тобі ні до чого не причетний Китай
показати весь коментар
31.03.2022 12:29 Відповісти
Вертикаль власти в РФ зашаталась: Шойгу "попал под огонь" Кадырова.
Вторжение в Украину вызвало процессы стремительного разлада внутри правящего класса России, которые с каждым днём всё сильнее и сильнее выходят на поверхность.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA https://www.youtube.com/watch?v=mkJUQrWtnKA

показати весь коментар
31.03.2022 10:56 Відповісти
прогнозую ,що Масква буде мусульманською
показати весь коментар
31.03.2022 10:58 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 11:01 Відповісти
все вірно, років всього через 20-30 просто згідно математичних розрахунків по народжуваності більшість країн Європи будуть мусульманськими
показати весь коментар
31.03.2022 12:20 Відповісти
А вона була європейською ? Коли ? Як тільки шопи з'явились з англійськими назвами? Так це Петро ще колись робив, коли європейські бали на кораблях організовував. Щоб походити зовнішньо на цивілізацію. Орда була, ордою і залишилась.
показати весь коментар
31.03.2022 11:06 Відповісти
Пару раз в історії вони таки повертались до цивілізації. В ці періоди імперією правили іноземці.

Німкеня Катерина друга, українці Хрущов та Брежнєв. Саме за їх правління імперія була найбільш успішною.
показати весь коментар
31.03.2022 11:19 Відповісти
зараз за ім"я Брєжнева, та і Хрущова можуть забанити на багатьох сайтах.Бо при них була країна для людей.
показати весь коментар
31.03.2022 12:25 Відповісти
А всякі Афгани-Анголи-Вєтнами то все дядько Сем винуватий) А практично до голоду в кінці каденції Хрущова хто довів?? Добре що вистарчило мізків закупити зерно закордоном... А кріпаки на селі до середини 70 - х років, то теж для людей...???
показати весь коментар
31.03.2022 18:24 Відповісти
Країна для людей, це коли за Жигульом чи Запорожцем треба було три роки в черзі стояти у той час, як у гаражі рєжнєва були Каділаки, Мерседеси і навіть Порше 911? А Ролс-Ройс Брєжнєв особисто розбив - я його розбитим бачив у музеї в Ризі, машину так і не відновили! ТАк чим Брєжнєв від ******** олігархів тоді відрізняється?
показати весь коментар
31.03.2022 22:12 Відповісти
Прогнозую, що ніякої мацкви взагалі не буде.
показати весь коментар
31.03.2022 12:09 Відповісти
Ви думаєте путін про це не знає?....тому він і не відпускає Україну!!
показати весь коментар
31.03.2022 13:47 Відповісти
Русский мир каков он есть..
показати весь коментар
31.03.2022 10:57 Відповісти
кацапське біо - сміття, має бути знищене!
показати весь коментар
31.03.2022 10:57 Відповісти
два десятка авто...это,как минимум, человек сто гражданских....твари кацапские, гореть, ублюдкам, в аду.
показати весь коментар
31.03.2022 10:57 Відповісти
Гуманізм повинен існувати тільки відносно СВОЇХ. До диких кацапськи тварин з хліва ***** - НІЯКОГО ГУМАНІЗМУ!
показати весь коментар
31.03.2022 10:58 Відповісти
Не варто ходити по узбіччю в таких місцях. Можуть бути міни та інші вибухонебезпечні предмети.
показати весь коментар
31.03.2022 10:59 Відповісти
А колонны обезьян СВОБОДНО выходят в Белоруссию. Почему? Неужели такой глубокий договорняк?
показати весь коментар
31.03.2022 10:59 Відповісти
Ти ж сидиш рівно на дивані. Ось вони й виходять.
показати весь коментар
31.03.2022 11:41 Відповісти
Зайшли і одразу почали вбивати місцевих.
показати весь коментар
31.03.2022 11:00 Відповісти
Це жахливо 😔... Дуже шкода людей 😣😭
показати весь коментар
31.03.2022 11:02 Відповісти
Оце і є РОСІЙСЬКІ гарантії ! Треба ще, щоб всю Україну так розстріляли ?
показати весь коментар
31.03.2022 11:03 Відповісти
Дуже шкода людей....
Шановний редактор, передайте пану Юрію, що правильно вимовляти РогАнь. Харків'яни по вимову РОгань відрізняють кацапів.
показати весь коментар
31.03.2022 11:07 Відповісти
ніякої блін різниці чи сказать нема що?
показати весь коментар
31.03.2022 12:27 Відповісти
Piзниця принципова.
Ти з кацапiв чи як?
Га?
показати весь коментар
31.03.2022 23:01 Відповісти
И где те сидоры из райт вотч?
показати весь коментар
31.03.2022 11:07 Відповісти
Так как украинцы им не завозят чемоданов с валютой, то очевидно что для них мы не люди.
показати весь коментар
31.03.2022 11:53 Відповісти
И страну этих нелюдей Арахамия предлагает в гаранты нашей безопасности?
показати весь коментар
31.03.2022 11:07 Відповісти
За місяць війни українці втратили 200 тис автомобілів, а також 10 млн кв. м. житла. Загалом втрати цивільного населення склали 90,5 млрд долл США. Таку статистику наводить перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, структура руйнувань наступна:

119 млрд долл США - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тис км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
112 млрд долл США - втрати ВВП у 2022 році;
80 млрд долл США - втрати підприємств та організацій;
54 млрд долл США - втрати прямих інвестицій в українську економіку;
48 млрд долл США - втрати державного бюджету.

Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають.
показати весь коментар
31.03.2022 11:10 Відповісти
ПРО ЕВРОБЛЯХИ

Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто

ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА

ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
показати весь коментар
31.03.2022 11:12 Відповісти
У нас у соседей во дворе стоят две маршрутки , и я думаю, что много маршруток можно біло привлечь к перевозке людей, но они простаивают.
показати весь коментар
31.03.2022 13:59 Відповісти
Так понимаю єто первый день. Люди ехали по своим делам, детей в школу... И тут, ****, освободители...
показати весь коментар
31.03.2022 11:10 Відповісти
Арестович: "А теперь, твари, вы получите совсем другую войну". Арестович це мав на увазі? А може я помиляюсь і не бачу тисячі й десятки тисяч кацапського фаршу з відрізаними головами з яйцями в їх ротах?!
показати весь коментар
31.03.2022 11:12 Відповісти
Він казав це в окопі? Чи у затишному домі під ....
показати весь коментар
31.03.2022 11:48 Відповісти
нелюди москальскі!!!
показати весь коментар
31.03.2022 11:13 Відповісти
Треба терміново проводити перемовини із паРашею!
Бидлорусь була, Полща була, Турція була, переговорники хрінові - тепер вирушайте в Макву на переговори!
Там вже домовитесь!
Та не забудьте кацам руки потиснуть і обнятись-поцілуватись в губки!
показати весь коментар
31.03.2022 11:20 Відповісти
Где там Люська Арестович которая угрожает украинцам которые плохо обращаються с кацапскими пленными не, вместо кормить их печеньками и чайком и целовать в пузик как своих детей?
показати весь коментар
31.03.2022 11:22 Відповісти
По можливості не беріть в полон орків. Не треба...
показати весь коментар
31.03.2022 11:31 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці... (На жаль, більш доречні слова, якими називають тих псевдо людей, ютюб безжально банить.)
показати весь коментар
31.03.2022 11:49 Відповісти
enjoy https://twitter.com/antiputler_news/status/1507974185594851329
показати весь коментар
31.03.2022 12:10 Відповісти
Ага-ага, давайте з оцими от нелюдами домовлятися, так, 11 друзів агрохімії?
показати весь коментар
31.03.2022 11:56 Відповісти
расию нада денацифицировать ! Что б в мире больше небылр фашизма !!!
показати весь коментар
31.03.2022 12:04 Відповісти
В Росії нема нації. Там, якраз, зденацифіковане бидло. Треба проводити дерусифікацію й нацифікацію.
показати весь коментар
31.03.2022 18:53 Відповісти
давайте без трибуналов, чтобы судить было уже некого..., осудим в общем и целом, посмертно...
показати весь коментар
31.03.2022 12:08 Відповісти
Це нормальні дії для кацапської терроармії. Нічого нового. Згадайте Чечню. Сирію.
показати весь коментар
31.03.2022 12:59 Відповісти
Треба більше кацапів брати у полон, а потім жаліти й додому відпускати до їхніх їбучих тварин-мамашок,а вони знову прийдуть і ще більше цівільних українців вб'ють. Вашу мать!!
показати весь коментар
31.03.2022 13:08 Відповісти
русскім хочеться убівать. треба захищатись!
показати весь коментар
31.03.2022 13:39 Відповісти
Пленных не брать....
показати весь коментар
31.03.2022 13:52 Відповісти
За такую диверсию заблокировать китаезам поставку сельхозпродукции чтобы они там поздыхали с голоду...
показати весь коментар
31.03.2022 16:07 Відповісти
"Цитата Нюрнбергского процесса :

"Все немцы виноваты в преступлениях Германии наравне с руководством страны, потому что они выбрали и не остановили свою власть, когда та совершала преступления против человечества!" Эту цитату должны выучить все моSSковитско-фашистские нацисты. Распространяйте все кто против моSSковитско-фашистских нацистов . Пусть учат и знают что будет дальше."
показати весь коментар
31.03.2022 21:46 Відповісти
І кацапи винні так само. Вони вчиняли значно більше злочинів ніж будь хто у світі
показати весь коментар
31.03.2022 22:27 Відповісти
Кончені кацапи. От так думаю - навіщо когось з кацапів брати у полон ?
Зайшло 150 тис., хай би і було хоча б 100 тис. кацапських трупів.
показати весь коментар
01.04.2022 00:48 Відповісти
Прямо сейчас даже те, кто вчера был «вне политики» уже пишут и говорят о том, что никаких пленных брать нельзя, а всё, что вползло на нашу землю, даже выдавливать назад нельзя, а только уничтожать до последней железяки или тушки. И никаких переговоров, кроме их капитуляции - тоже, а всякую сволочь, которая там что-то переговаривается - ставить к стенке как мародеров и диверсантов.
показати весь коментар
01.04.2022 10:41 Відповісти
 
 