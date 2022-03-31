"Траса перекрита згорілими автомобілями. Їх щонайменше два десятки", - місце розстрілу окупантами цивільної колони поблизу села Мала Рогань на Харківщині. ВIДЕО

Щонайменше два десятки цивільних автомобілів розстріляли та спалили російські окупанти на трасі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Мала Рогань на Харківщині.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому зафіксований воєнний злочин російських окупантів.

"Солдати 138-ї бригади армії РФ розстріляли понад 20 цивільних машин на трасі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу села Мала Рогань і на дорозі Мала Рогань - Рогань. Частину загиблих мирних людей вдалося забрати тільки зараз. 138-а бригада зайшла сюди 27 лютого і влаштувала справжній терор. Будь-який українець для російських окупантів - ворог, кожен українець - ціль. 25-27 березня українські воїни 92-ї бригади та добровольці візволили Малу Рогань і звільнили трасу", - пише Бутусов в коментарі до відео з місця розстрілу цивільних.

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