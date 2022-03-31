Російський танк тричі стріляє з близької відстані в житловий будинок в Маріуполі. ВIДЕО
Російські пропагандисти опублікували відеозапис, на якому танк армії РФ тричі стріляє в житловий будинок в Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин зафіксовано на камеру, що встановлена на бронемашині окупантів. На запису окупанти роблять три постріли з дуже близької відстані в триповерховий багатоквартирний будинок.
Топ коментарі
+52 Red_Sky_On
показати весь коментар31.03.2022 11:11
+52 Paul Foxen
показати весь коментар31.03.2022 11:12
+31 MAKAROV #508144
показати весь коментар31.03.2022 11:13
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Слава Украине! Героям Слава!
Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
2) укро-нацисты из танка стреляют по мирным мариупольцам
И никакого диссонанса у скота...
Gdyby wierzyć ruskim, to 150000 ruskich walczy na Ukrainie z Azowem. Wszędzie ich widzą.
Będzie bardzo trudno wyjaśnić dlaczego przegrali wojnę z jednym pułkiem.
Chwała Ukrainie!