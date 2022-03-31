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Російський танк тричі стріляє з близької відстані в житловий будинок в Маріуполі. ВIДЕО

Російські пропагандисти опублікували відеозапис, на якому танк армії РФ тричі стріляє в житловий будинок в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин зафіксовано на камеру, що встановлена на бронемашині окупантів. На запису окупанти роблять три постріли з дуже близької відстані в триповерховий багатоквартирний будинок.

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Автор: 

армія рф (17346) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+52
Они уже даже не скрывают свои преступления против человечности.....
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31.03.2022 11:11
+52
Не надо обвинять росиян, они не виноваты, эта путин, мир мир мир, давайте дружить, надо гуманно относиться к пленным, *русофобия не приемлема*... будьте вы прокляты навечно, ВСЕ КАЦАПЫ. все жители рф
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31.03.2022 11:12
+31
А куда ему еще стрелять, выехал в тылу пострелял, видео сняли, на расею отправили мол штурмуют. Тамошний скот доволен.
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31.03.2022 11:13
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Они уже даже не скрывают свои преступления против человечности.....
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31.03.2022 11:11 Відповісти
все равно никто не сможет наказать - ни оон ни пасе ни ***** ни обсе ни прочие конторы
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31.03.2022 11:20 Відповісти
Tak oni i ranshe nechevo nemogli normalno zdelat. Seihas mere nakazanija pristupili bez nix i idjot unihtozenie *****-raciji roZZiji polnostju, do razvala po sostavnim chastjam, esli snova eti organizaciji nenachnut proevljat gumanost. Ukraina ******, ostalnie ekonomicheski. Smert fashisto nacistkoi *****-raciji roZZiji bliska, Ukraina bobedit i unichtozit ejo!
Слава Украине! Героям Слава!
Смерть ворогам! Слава ЗСУ!
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31.03.2022 11:48 Відповісти
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31.03.2022 11:57 Відповісти
Не надо обвинять росиян, они не виноваты, эта путин, мир мир мир, давайте дружить, надо гуманно относиться к пленным, *русофобия не приемлема*... будьте вы прокляты навечно, ВСЕ КАЦАПЫ. все жители рф
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31.03.2022 11:12 Відповісти
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31.03.2022 11:42 Відповісти
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
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31.03.2022 14:18 Відповісти
3/14дарасы...
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31.03.2022 11:12 Відповісти
а видео с рашин тудэй RT
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31.03.2022 13:23 Відповісти
А куда ему еще стрелять, выехал в тылу пострелял, видео сняли, на расею отправили мол штурмуют. Тамошний скот доволен.
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31.03.2022 11:13 Відповісти
они ж еще напишут, что это укр. танк
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31.03.2022 11:17 Відповісти
1) в жилом доме скрывались укро-нацисты
2) укро-нацисты из танка стреляют по мирным мариупольцам
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31.03.2022 13:03 Відповісти
на кожен фашистський танк чатує свій джавелін...
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31.03.2022 11:14 Відповісти
Джавелін та стігер - амкриканська зброя Потрібно свою мать.
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31.03.2022 11:24 Відповісти
Стугна.
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31.03.2022 12:00 Відповісти
експериментальне виробництво проблеми не вирішують. потрібно серійне
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31.03.2022 12:13 Відповісти
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема".(В.О Зеленський - Президент України) Пʼятниця, 18 лютого 2022 13:20 ... До початку війни ПЯТЬ днів!!!
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31.03.2022 13:37 Відповісти
Сами для себя улики снимают.
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31.03.2022 11:14 Відповісти
Навіть шукати доказів військових злочинів не потрібно
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31.03.2022 11:15 Відповісти
Дебилы б.ля
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31.03.2022 11:17 Відповісти
скажут что это наши палят... выфсеврети
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31.03.2022 11:16 Відповісти
падлюка служила в сирії. Так працювали в Алеппо.
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31.03.2022 11:16 Відповісти
Вы ничиво ни панимаити. У нас есть спициальный дитектор каторый апридиляит наличие в доме рускагаварящих и биндеравцев. Если биндеравцы то мы их уничтажаем как диды хвашиздов. А если рускагаварящие то мы туда снаряды с канафетами стреляим.
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31.03.2022 11:19 Відповісти
Не забыть сегодня положить в борщ для мокшанских пленных побольше сметаны, в знак особого к ним расположения.
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31.03.2022 11:19 Відповісти
да и потеплее одеть, спросить может болит что-то? может маме или жене или сестре дать позвонить? а подушечка мягенькая? одеяло не колется? может телевизор погромче сделать?!
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31.03.2022 11:21 Відповісти
В одном и том же телевизоре, - один рассказывает что "дома взрывают националисты при отступлении" и вот такое кино.
И никакого диссонанса у скота...
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31.03.2022 11:25 Відповісти
кадры для ***** и лаптеного быдла
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31.03.2022 11:29 Відповісти
Ruscy powiedzą, że tam był pułk Azow.
Gdyby wierzyć ruskim, to 150000 ruskich walczy na Ukrainie z Azowem. Wszędzie ich widzą.
Będzie bardzo trudno wyjaśnić dlaczego przegrali wojnę z jednym pułkiem.
Chwała Ukrainie!
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31.03.2022 11:31 Відповісти
І головне, 3 рази пульнули - ну добре, там сидів черговий полк Азову в повному составі, а потім ще з кулемета дали кілька черг просто по стінці, не те щоб хтось вискакував там з вікон чи що. Відсікали невидиму піхоту? "Дебіли, ***", як казав їх коняка. Дуже схоже більше на зйомку для ТВ, ніж на реальний бій. Або просто наркоші в танку зловили білку - і давай патрони/снаряди марнотратити
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31.03.2022 13:57 Відповісти
Можна сказати - герої! Орки - герої! Не бояться навіть мирного населення. Хочеться, щоб їхній героїзм відмітив міжнародний трибунал в Гаазі. Якщо доживуть, звичайно...
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31.03.2022 11:45 Відповісти
Арахамия, как тебе спится?Не снится ,что за тобой пришёл Азов?
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31.03.2022 11:55 Відповісти
Ну со зданиями они уже показали, воевать могут.... Нет слов. Просто конченные!!!
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31.03.2022 14:36 Відповісти
фашисты ****** горите в аду!!!!
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31.03.2022 17:32 Відповісти
 
 