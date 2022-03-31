Російський танк тричі стріляє з близької відстані в житловий будинок в Маріуполі. ВIДЕО

Російські пропагандисти опублікували відеозапис, на якому танк армії РФ тричі стріляє в житловий будинок в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воєнний злочин зафіксовано на камеру, що встановлена на бронемашині окупантів. На запису окупанти роблять три постріли з дуже близької відстані в триповерховий багатоквартирний будинок.

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