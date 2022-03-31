Зеленський в парламенті Австралії: Доля глобальної безпеки вирішується зараз. Немає іншого шляху, ніж примусити Росію до миру. У вас є чудові бронемашини, які допоможуть Україні. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав Австралію підтримувати Україну, карати Росію санкціями та брати участь у відбудові України – наприклад,міст на півдні.

Про це йдеться у зверненні Зеленського до парламенту Австралії, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, природа зла така, що агресія Росії стала загрозою і для Австралії – попри відстань між країнами.

Росія відкрито говорить про можливість застосування ядерної зброї, чого не було десятки років. Її дії загрожують світові радіаційним забрудненням.

Чорне й Азовське моря зараз "мертві", РФ блокує рух судноплавства там, зазначив Зеленський.

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Президент України заявив, що Росія повернула світові найгірші сторінки XX сторіччя – і якщо її не зупинити зараз, то інші країни можуть піти тим же шляхом.

"Доля глобальної безпеки вирішується зараз", – наголосив Зеленський.

За його словами, глобальну безпеку можуть забезпечити лише спільні зусилля.

"Немає іншого шляху гарантувати глобальну безпеку, ніж примусити Росію до тиші, примусити до миру. Відповідальність за усе, що зроблено нею проти глобальної безпеки, важлива.

Держава, яка не цурається ядерного шантажу, повинна одразу отримати такі санкції, які продемонструють, що шантаж має руйнівні наслідки для шантажиста.

Також потрібен дієвий інструментарій, щоб притягнути до відповідальності будь-яку державу, яка блокує морські торговельні шляхи, щоб навіть спокуси не виникало робити море мертвим.

Зараз таких інструментів у світу немає. Лідерство Австралії може бути незамінним у модернізації глобальної архітектури безпеки і укріпленні антивоєнної коаліції, яка працює над поверненням миру в Україну", - наголосив Зеленський.

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Зеленський нагадав, що російські поплічники збили у 2014 році пасажирський літак MH17 – і Росія не понесла відповідальності.

Світ не покарав Росію за вторгнення тоді – і цим заохотив РФ до нової агресії, сказав президент.

"Часто кажуть: непокаране зло повертається. Я б іще додав: непокаране зло повертається окриленим, із відчуттям всемогутності. Якби світ покарав Росію за те, що вона зробила у 2014 році, не було б жодного із жахіть вторгнення в Україну 2022 року. Потрібно виправляти помилку зараз. Я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників. За ту допомогу, яку ваша держава вже надала Україні. Зокрема, за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але ж це лише початок. Ми разом можемо, а отже – повинні зробити ще більше", - зазначив Зеленський.

Він переконаний, що австралійська техніка здатна посилити позиції України.

"У вас є чудові бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти Україні. Як й інші зразки техніки та зброї, здатні посилити наші позиції", - сказав він.

Зеленський також закликав австралійців брати участь у відбудові України після війни, зокрема, морського узбережжя, Херсона.

"Ми запрошуємо провідні держави світу, провідні компанії та найкращих фахівців приєднатися до проєкту відновлення України. Взяти шефство над регіоном, містом або галуззю в нашій країні, які потребують відновлення. Ваша держава надала нашій такий спеціальний статусу країни-однодумця. Але ми не лише в думках споріднені, ми споріднені і в мріях. Тому я запрошую вашу країну придивитися до наших південних регіонів, до нашого узбережжя Чорного та Азовського морів. Відновлення наших портів, розвиток таких міст як Херсон, відновлення морської галузі України може бути для вас особливим внеском у стабільність після цієї страшної війни", - сказав він.

"І я сподіваюся, що українська громада Австралії, наша міцна українська громада приєднається до цієї роботи. Підтримуватиме нас зараз так само, як і в попередні роки", - заявив Зеленський.

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Промову Зеленського зустріли оплесками й стоячи.

Австралія запевнила його у підтримці України і готовності брати участь у відбудові країни.