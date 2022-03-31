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"Свободу полоненим!": жителі Голої Пристані на Херсонщині вийшли на мітинг, вимагаючи від російських окупантів повернути мера та інших викрадених. ВIДЕО

На Херсонщині у Голій Пристані на мирний мітинг вийшли жителі громади.

Вони вимагають, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших, викрадених ними, місцевих жителів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Мітинг влаштували на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.

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Кожен із промовців говорив про те, що російські військові мають повернути Голопристанського міського голову Олександра Бабича, та інших жителів громади, яких викрали з початку вторгнення Росії в Україну.

"Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина - це Україна!" - скандували присутні на мітингу. Вони закликали односельців не боятися і рішуче говорити "ні" ворогу.

Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.

Автор: 

армія рф (17346) мітинг (753) мер (506) викрадення (819) протест (2397) Херсонська область (5747)


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Поражаюсь и горжусь нашим народом Украины!!!
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31.03.2022 11:49 Відповісти
А тим часом повідомляють про звільнення селища Нова Басань. https://www.google.com/maps/place/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8C,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+17461/@50.5675404,31.4194556,11z/data=!4m5!3m4!1s0x40d50f6420b45fcb:0xef29f3e562d6489f!8m2!3d50.5676549!4d31.5036054
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31.03.2022 11:50 Відповісти
Полонені - це військові, а цивільні особи - це заручники у терористів
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31.03.2022 11:51 Відповісти
Херсонщина годувала всю Україну. Що буде тепер - ХЗ.
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31.03.2022 11:55 Відповісти
поля по всей Украине. Да и чем мы кормили помидоры, кавуны, подсолнухи по большему счету.
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31.03.2022 11:58 Відповісти
Так вам кажется, во Львове народ ждал херсонские машины с помидорами. Сезон закруток начинался с их появлением на Шуваре.
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31.03.2022 12:06 Відповісти
А разве это ненужный продукт???
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31.03.2022 12:13 Відповісти
 
 