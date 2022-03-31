"Свободу полоненим!": жителі Голої Пристані на Херсонщині вийшли на мітинг, вимагаючи від російських окупантів повернути мера та інших викрадених. ВIДЕО
На Херсонщині у Голій Пристані на мирний мітинг вийшли жителі громади.
Вони вимагають, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших, викрадених ними, місцевих жителів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Мітинг влаштували на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.
Кожен із промовців говорив про те, що російські військові мають повернути Голопристанського міського голову Олександра Бабича, та інших жителів громади, яких викрали з початку вторгнення Росії в Україну.
"Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина - це Україна!" - скандували присутні на мітингу. Вони закликали односельців не боятися і рішуче говорити "ні" ворогу.
Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.
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