"Свободу полоненим!": жителі Голої Пристані на Херсонщині вийшли на мітинг, вимагаючи від російських окупантів повернути мера та інших викрадених. ВIДЕО

На Херсонщині у Голій Пристані на мирний мітинг вийшли жителі громади.

Вони вимагають, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших, викрадених ними, місцевих жителів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Мітинг влаштували на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.

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Кожен із промовців говорив про те, що російські військові мають повернути Голопристанського міського голову Олександра Бабича, та інших жителів громади, яких викрали з початку вторгнення Росії в Україну.

"Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина - це Україна!" - скандували присутні на мітингу. Вони закликали односельців не боятися і рішуче говорити "ні" ворогу.

Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.