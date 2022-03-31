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"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - російський окупант. АУДIО

Російський окупант в розмові з рідними заявив, що армія РФ не здатна вести бойові дій проти українських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у перехопленій СБУ телефонній розмові з рідними.  

"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - сказав загарбник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлівські пропагандисти про бої в Україні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221)


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Топ коментарі
+80
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31.03.2022 12:47
+49
Вся ваша страна раися - дебилы!
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31.03.2022 12:47
+40
Нарешті тверезі мислі у кацапів
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31.03.2022 12:46
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Нарешті тверезі мислі у кацапів
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31.03.2022 12:46 Відповісти
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31.03.2022 12:47 Відповісти
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31.03.2022 12:48 Відповісти
Треба більше таких фотоапаратів та таких фото. Краще групових і разом з командирами
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31.03.2022 13:17 Відповісти
Вся ваша страна раися - дебилы!
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31.03.2022 12:47 Відповісти
с рождения.... даже с зачатия... ибо дебилами и зачинаются между двух запоев...
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31.03.2022 12:55 Відповісти
кацап з задатками розуму?!...хм....це що новеньке....
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31.03.2022 12:48 Відповісти
ааа...от я трошки уважніше переслухав....він пропатякав не "на" а "в" Україні...
певно тварина сама родом десь з України...їх там таких гнид ціла куча
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31.03.2022 12:52 Відповісти
Просто вже починає доходити, що їх привезли таки "В Україну"! І питання, скільки він ще буде знаходитись "На Україні".
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31.03.2022 13:00 Відповісти
Kto nie umie milczeć, nie umie też mówić!
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31.03.2022 14:20 Відповісти
ТАК і є! Але ти розумаха, а БИДЛО стопіццот придумає блювот словесних, "шо си робит". Так я про що... Ще у 2-й СВ бачили й ЗНАЛИ, що з лаптів армії не може бути, то саме - козацтва АЖ до Зеленого Клину. Я служив при розвалі сєсєру на Камчатці... На кораблях. ЗУБАМИ в нас (українців й сахалінців) чіпались з любими гульками-спіртАми - аби каряблік не втопивсянафуй. Кавказці з Азіатами ще уважні були, хоч і без досвіду, кзлмрдоси - ТУПЕ М'ЯСО.
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31.03.2022 14:16 Відповісти
ще й не материться як сапожник, якійсь не правильний кацап.
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Прозрів, нарешті. Чи надовго?
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31.03.2022 12:49 Відповісти
Такі розмови, звичайно, це добре, але треба пам*ятати, що прогнозувати дії ворога в розрахунку на його непрофесіоналізм та/або низький морально-психологічний стан є неприпустимим...
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31.03.2022 12:50 Відповісти
Це вам не фанерний Рейхстаг штурмувати.
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31.03.2022 12:51 Відповісти
какая ж тупая у него курка....
что прозревает - не верю... шо бздит и ссытся - верю...
за каким х***м сюда поперлись??? асвабадители... дебильные
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31.03.2022 12:53 Відповісти
Тварей ватных ********** ВСЕХ до единого !
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31.03.2022 12:54 Відповісти
Какое убожество! - фыркнула Черная Королева. - Ну а у нас бывает шесть, семь пятниц на неделе! ("Алиса в Зазеркалье", Льюис Кэрролл)
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31.03.2022 12:56 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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31.03.2022 12:56 Відповісти
Воно вже показує якісь ознаки розумової діяльності - мабудь наша Українська земля так на нього вплинула.

Але воно ще не розуміє, що питання не в техниці, яка є в нашій армії, а в людях, які живуть на цій землі!
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31.03.2022 13:02 Відповісти
наша Украинская земля, просто животворящая, только кацапы переезжают через границу, облучение из кремля уже слабее дотягивается, и с каждым днём, и прилетевшим байрактаром или дажевелином, у них понемног очищается сознанание, уже и Армия их говно, а не вторая в мире, и командование уже не Полководцы, а долбоёбы и дебилы, и уже не *справились с поставленынми задачами, а ОБОСРАЛИСЬ*, уже и не за 48 часов До Киева. а за 72 до границы с Польшей = А блин нас *******. у хохлов там техника есть, а мы думали будет ИЗИ как в Сирии, там где бородачи на пикапах с калашами советсикими...
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31.03.2022 13:12 Відповісти
Пам'ятка кацапам
Вирив окоп, зарий за собой!
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31.03.2022 13:04 Відповісти
Самозакопайся
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31.03.2022 13:12 Відповісти
Не "за собою", а "з собою"
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31.03.2022 13:17 Відповісти
Ну говорив ж кінь армянський що "дебіли ***"
От про своїх ж і сказав
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31.03.2022 13:12 Відповісти
Нападать на другие страны - тупо в принципе....
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31.03.2022 13:15 Відповісти
Та це "фейк" чистої води!
Не можє москальска тварина спілкуватись зі своєю личинкою цілих 2 хвилини і шо б не промовити ні единого слова матом!
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31.03.2022 13:55 Відповісти
Вазможна он глубако верующий челавек.
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31.03.2022 14:49 Відповісти
ну правильно, для выживания конспирация - первое дело. Каждую ночь надо в новом окопе ночевать.
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31.03.2022 14:05 Відповісти
Мы придурки, ги-ги-ги...
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31.03.2022 14:50 Відповісти
разгласил их гостайну-то что их армия дебилы! там какая армия таков и весь их сброд!
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31.03.2022 17:23 Відповісти
 
 