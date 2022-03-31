"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - російський окупант. АУДIО
Російський окупант в розмові з рідними заявив, що армія РФ не здатна вести бойові дій проти українських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у перехопленій СБУ телефонній розмові з рідними.
"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - сказав загарбник.
Топ коментарі
+80 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2022 12:47
+49 MAKAROV #508144
показати весь коментар31.03.2022 12:47
+40 Ksenia VB
показати весь коментар31.03.2022 12:46
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певно тварина сама родом десь з України...їх там таких гнид ціла куча
что прозревает - не верю... шо бздит и ссытся - верю...
за каким х***м сюда поперлись??? асвабадители... дебильные
Але воно ще не розуміє, що питання не в техниці, яка є в нашій армії, а в людях, які живуть на цій землі!
Вирив окоп, зарий за собой!
От про своїх ж і сказав
Не можє москальска тварина спілкуватись зі своєю личинкою цілих 2 хвилини і шо б не промовити ні единого слова матом!