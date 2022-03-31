"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - російський окупант. АУДIО

Російський окупант в розмові з рідними заявив, що армія РФ не здатна вести бойові дій проти українських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у перехопленій СБУ телефонній розмові з рідними.

"Армия у нас тупая. Дебилы! Мы не можем воевать против такого противника. Наша бригада конкретно обосралась", - сказав загарбник.

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