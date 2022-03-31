Зеленський у парламенті Нідерландів: Нам потрібна зброя - війна настільки інтенсивна, що нам потрібно більше. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Нідерландів, заявив, що війна в Україні стає для світу рутиною.
"36 днів. Саме стільки наша держава і наш народ віч-на-віч проти армії, яку назвали найсильнішою у світі. Росія готувалася проти нас, проти свободи десятки років. Вони накопичували смертельні ресурси стільки, скільки кожна європейська країна може витратити на життя. І наразі ці російські ресурси працюють на повну. Як би страшно це не звучало, але люди вже починають звикати", - заявив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, люди "вже починають адаптуватися та пропускати через себе все, що чують про війну, до бомбардувань, до оновлених списків загиблих".
"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад вже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль. Але це правда - рутиною. Але не для тих, чиє життя під загрозою щохвилини", - додав він.
"Ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів. Маємо змусити Росію шукати мир якнайшвидше", – додав український лідер.
Зеленський нагадав, що Друга світова війна теж починалась із руйнації окремих держав, а потім це призвело до трагедії Роттердаму, страшних бомбардувань Лондона і до бійні, яка охопила всю Європу.
Якщо війна повернулась з не меншою жорстокістю, ніж 80 років тому, то ні в кого немає підстав вважати, що якісь кордони можуть стримати агресію.
"Тим більше, що багато хто в Росії хоче нести цю агресію далі в Європу. Тінь руїн Роттердаму нависає над багатьма європейськими містами. Україна – це тільки початок, якщо не зупинити Росію негайно", – попередив президент.
"Тиранія (Росії. – Ред.) має програти. А щоб це сталося, свобода має отримати всю необхідну зброю для перемоги, для захисту. Ту зброю, яка є на континенті, яка є у вас", - заявив Зеленський, подякувавши Нідерландам за вже надану підтримку.
"Україна вдячна вам за підтримку, яку вже отримала від вас, від вашого суспільства, держави. Ця підтримка справді безпрецедентна. Але війна настільки інтенсивна, російські війська настільки активні, що нам потрібно більше... Нам потрібна зброя, яка допоможе нам зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші українські міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дасть змогу вигнати окупантів із нашої землі: літаки, танки, протиповітряне озброєння, снаряди, ракети тощо. Я сподіваюся, ви знайдете можливість допомогти нам", - додав він.
Глава держави також закликав нідерландських парламентаріїв, суспільство та бізнес посилювати санкції проти РФ, закривати порти, припиняти торгівлю та бути готовими якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів.
Він також закликав парламент впливати на міжнародні інституції. "Злочини російських окупантів мають отримати відповідь від демократичного суспільства", - заявив він.
Зеленський вкотре наголосив, що санкцій проти агресора недостатньо. Він закликав Нідерланди закрити порти для російських суден та припинити будь-яку торгівлю з Росією. Слід негайно відмовитись від російських енергоресурсів, щоб мільярди євро не йшли на виробництво їхньої зброї.
Він зазначив, що агресор мінує поля та знищує українську сільгосптехніку. Росія знищує аграрний потенціал України, щоб спровокувати у світі продовольчу кризу.
"Вони роблять це у країні, яка могла б стати найпотужнішим аграрним центром Європи і світу", - наголосив він.
Президент зауважив, що мріє про день, коли ми зможемо повернутись до мирного життя, коли всі біженці повернуться. Тому треба думати про відбудову України.
Зеленський закликав Нідерланди приєднатись до проєкту відновлення України. Він запропонував країні обрати будь-який наш регіон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
окупанти Продают в Наровле то, что намародерили в Украине: телевизоры, холодильники, другую бытовую технику. Почти все новое, в упаковке. Понятно, что обнесли какие-то склады. Друг ради любопытства спросил сколько стоит один телевизор, сказали, что сейчас уже нет смысла продавать в розницу, будут продавать целыми грузовиками.
Президент России Владимир Путин смягчил свои требования по покупке газа за рубли.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером, о котором рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
«Путин заявил о сохраняющейся для Берлина возможности продолжать покупать газ за евро, а не за российские рубли, однако в другом формате», - отметил Хебештрайт.
По его словам, пересмотр коснется только посредника. То есть, если раньше компании рассчитывались с поставщиком газа, переводя оплату в западные банки, то теперь же они должны начать сотрудничество с «Газпромбанком».
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог диктатор выдержать
Свободы от себя...
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
Кроме того, исследователи сходятся на том, что это польский полонез на 3/4. Outdated even 1916.
Во-вторых, ценность of the reference - в накопленной популярности борьбы с фашизмом.
Я не уверен, что любая новая мелодия может конкурировать в этом (сразу).
Годы идут, а Вы, Полиграф, всё тот же ... Сердце у Вас ... Это какой-то позор ?!
"...
Так, в определении поэтической вольности (Энциклопедический словарь / Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. - В 86 тт. с илл. и доп. мат.) - помимо указания на то, что это -«различного рода неправильности, вызванные требованиями размера или же созвучия стихов», говорится: «границы такой вольности невозможно определить с точностью, и личный вкус писателя должен быть его руководителем в этом отношении».Ю. М. Лотман приводит такие примеры: «Вяземский отстаивал свое право на орфографические ошибки как на выражение своей личности в тексте. Блок настаивал на написании "жолтый", отличая его от "желтый"» [2, 113]. Итак, общее во всех определениях: поэтическая вольность - нарушение в поэтической речи норм литературного языка, первоначально оно было связано с соблюдением стихотворного размера, но быстро, уже в античное время, стало художественным приемом. В словарях акцент делается на формальную сторону стиха для сохранения стихотворного размера. Именно эта функция, ритмообразующая, была положена в основу самого термина «поэтическая вольность» изначально: выражение это («licentiapoetica») означает отступление от грамматических правил, которое допускается в стихах ради требования размера или рифмы. Оно принадлежит римскому писателю Сенеке (I в. до н. э.), у которого в сочинении «Естественно-научные вопросы» (кн. 2, гл. 44) сказано: «Это нечто относящееся к поэтическим вольностям». До него у Горация в «Искусстве поэзии» говорится: «Живописцам и поэтам всегда была дозволена какая угодно вольность» (Гораций. О поэтическом искусстве. - М., 1981, с. 83).
..."
Если Вы, Полиграф, такой талантливый, перевели бы на укранский - Я его не знаю, однако, УкрАинский, УкрАйна, УкрАйны - very close and reflective to the entire English-speaking world ( because of "UkrAine"). Многим нравится, и у меня много пожеланий это сделать - но Я не могу.
Слабо? ("... румяный критик мой...")
"...
УкрАйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он УкрАйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.
..."
also,
А.С. Пушкин:
Прости, укрАинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим - деревня; ты мой папа,
Благослови ж меня, певец!
Так что тВы просто наглец, недоучка, Полиграфыч. Sorry ...
Прости, укрАинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим - деревня; ты мой папа,
Благослови ж меня, певец!
Так что тВы просто наглец, недоучка, Полиграфыч. Sorry ...
Вам будуть розказувати, що результати війни вирішувалися на переговорах. Брехатимуть гниди. Це результати переговорів вирішуються на фронті. Тут два епізоди відходу великих колон ворога в бік Білорусі ще за добу до початку переговорів у Стамбулі. Наші бійці дали такого прочухана оркам та настільки зміцнили свої й погіршили їхні позиції, що мордор опинився перед вибором: відхід основних сил, чи друге кільце оточення й розгром розрізнених угруповань на Правобережжі. А ще аншлаг у госпіталях, лікарнях та моргах Наровлі під Мозирем.
Обрали відхід із уже стратегічно втраченого вістря головної атаки. Але вирішили прикритися доброю волею до укрвлади. Замміністра оборони рф алєксандр фомін:
"Принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы".
Байдуже, що бреше ворог, добиває, коли "свої" грають на його боці."
цю зброю не будуть викидати через деякий час як застарілу