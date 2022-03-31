Зеленський у парламенті Нідерландів: Нам потрібна зброя - війна настільки інтенсивна, що нам потрібно більше. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Нідерландів, заявив, що війна в Україні стає для світу рутиною.

"36 днів. Саме стільки наша держава і наш народ віч-на-віч проти армії, яку назвали найсильнішою у світі. Росія готувалася проти нас, проти свободи десятки років. Вони накопичували смертельні ресурси стільки, скільки кожна європейська країна може витратити на життя. І наразі ці російські ресурси працюють на повну. Як би страшно це не звучало, але люди вже починають звикати", - заявив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, люди "вже починають адаптуватися та пропускати через себе все, що чують про війну, до бомбардувань, до оновлених списків загиблих".

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"Щоденні повідомлення про кількість знищених будинків, обстріляних міст, громад вже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною. На жаль. Але це правда - рутиною. Але не для тих, чиє життя під загрозою щохвилини", - додав він.

"Ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів. Маємо змусити Росію шукати мир якнайшвидше", – додав український лідер.

Зеленський нагадав, що Друга світова війна теж починалась із руйнації окремих держав, а потім це призвело до трагедії Роттердаму, страшних бомбардувань Лондона і до бійні, яка охопила всю Європу.

Якщо війна повернулась з не меншою жорстокістю, ніж 80 років тому, то ні в кого немає підстав вважати, що якісь кордони можуть стримати агресію.

"Тим більше, що багато хто в Росії хоче нести цю агресію далі в Європу. Тінь руїн Роттердаму нависає над багатьма європейськими містами. Україна – це тільки початок, якщо не зупинити Росію негайно", – попередив президент.

"Тиранія (Росії. – Ред.) має програти. А щоб це сталося, свобода має отримати всю необхідну зброю для перемоги, для захисту. Ту зброю, яка є на континенті, яка є у вас", - заявив Зеленський, подякувавши Нідерландам за вже надану підтримку.

"Україна вдячна вам за підтримку, яку вже отримала від вас, від вашого суспільства, держави. Ця підтримка справді безпрецедентна. Але війна настільки інтенсивна, російські війська настільки активні, що нам потрібно більше... Нам потрібна зброя, яка допоможе нам зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші українські міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дасть змогу вигнати окупантів із нашої землі: літаки, танки, протиповітряне озброєння, снаряди, ракети тощо. Я сподіваюся, ви знайдете можливість допомогти нам", - додав він.

Глава держави також закликав нідерландських парламентаріїв, суспільство та бізнес посилювати санкції проти РФ, закривати порти, припиняти торгівлю та бути готовими якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів.

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Він також закликав парламент впливати на міжнародні інституції. "Злочини російських окупантів мають отримати відповідь від демократичного суспільства", - заявив він.

Зеленський вкотре наголосив, що санкцій проти агресора недостатньо. Він закликав Нідерланди закрити порти для російських суден та припинити будь-яку торгівлю з Росією. Слід негайно відмовитись від російських енергоресурсів, щоб мільярди євро не йшли на виробництво їхньої зброї.

Він зазначив, що агресор мінує поля та знищує українську сільгосптехніку. Росія знищує аграрний потенціал України, щоб спровокувати у світі продовольчу кризу.

"Вони роблять це у країні, яка могла б стати найпотужнішим аграрним центром Європи і світу", - наголосив він.

Президент зауважив, що мріє про день, коли ми зможемо повернутись до мирного життя, коли всі біженці повернуться. Тому треба думати про відбудову України.

Зеленський закликав Нідерланди приєднатись до проєкту відновлення України. Він запропонував країні обрати будь-який наш регіон.